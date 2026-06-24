Ενημερωτική σύσκεψη για την Πολιτική Άμυνα πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ρεθύμνης

Μια πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη ενημερωτική σύσκεψη που αφορά την Πολιτική Άμυνα έλαβε χώρα σήμερα το μεσημέρι στο Δημαρχείο Ρεθύμνης.

Αντικείμενο της σύσκεψης που είχε ως συντονιστή τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρεθύμνης,

Γιώργο Σκορδίλη- αποτέλεσε ο ρόλος τον οποίο -με βάση την κείμενη νομοθεσία- διαδραματίζουν οι Δήμοι στον πολιτικό σχεδιασμό σε καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης, με την προοπτική αυτός ο ρόλος να ενταθεί και να αναβαθμισθεί.

Στην ενημέρωση προέβησαν ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης του Υπουργείου Εσωτερικών Παναγιώτης Ζαρίφης και ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Απόστολος Παππάς.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Μυλοποτάμου Σήφης Βουκάλης, οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αμαρίου Θεοχάρης Μανουσάκης και Ελένη Περνιεντάκη, ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ρεθύμνης Στάθης Λουκογιωργάκης,

η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Παλλαϊκής Άμυνας -Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Όλγα Σηφάκη, ο εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθυμνης Χαράλαμπος Χριστινάκης και οι εκπρόσωποι του Τμήματος Παλλαϊκής Άμυνας -Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης της Περιφέρειας Κρήτης Γιώργος Περισυνάκης και Αργυρώ Γεωργιάδη.

«Ασφαλώς αυτές οι ενημερωτικές συσκέψεις είναι χρήσιμες, μάλιστα θα ακολουθήσει προσεχώς και μια αντίστοιχη εκπαιδευτική δράση» τόνισε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρεθύμνης Γιώργος Σκορδίλης.

«Το ζητούμενο είναι να ενημερωνόμαστε εγκαίρως και συνολικά για τα θέματα της Πολιτικής Άμυνας, ώστε να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες οι οποίες μας αναλογούν, καθόσον γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες και τις συνθήκες του τόπου μας. Είναι προφανές ότι επιθυμούμε και επιδιώκουμε να έχουμε αρμοδιότητες στον κρίσιμο τομέα της Πολιτικής Άμυνας, αρκεί αυτές να καθορίζονται με σαφήνεια και επίσης να μας διατεθούν και οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι».