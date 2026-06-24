Ρέθυμνο:Με πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων η 12η Γιορτή Κρητικής Διατροφής Από 3 έως 7 Ιουλίου 2026

Με ένα ιδιαίτερα πλούσιο και πολυσύνθετο πρόγραμμα εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 3 έως και την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 η 12η Γιορτή Κρητικής Διατροφής.

Για ακόμη μία χρονιά, η Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, ο Δήμος Ρεθύμνης και το Επιμελητήριο Ρεθύμνου ενώνουν τις δυνάμεις τους, αναδεικνύοντας τον πλούτο της τοπικής παραγωγής, τη μοναδική αξία της Κρητικής Διατροφής, καθώς και τη δυναμική ανάπτυξη και εξωστρέφεια της κρητικής επιχειρηματικότητας.

Η σημαντική αυτή διοργάνωση, που συνδυάζει την έκθεση τοπικών προϊόντων με ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αποτελεί και φέτος μία από τις κορυφαίες εκδηλώσεις της Κρήτης.

Προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες να βιώσουν ένα ξεχωριστό πενθήμερο γεύσεων, πολιτισμού και παράδοσης στον Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου, με ελεύθερη είσοδο για την 1η και την 5η ημέρα των εκδηλώσεων. Τις υπόλοιπες ημέρες η είσοδος είναι 7 ευρώ. Κάθε βράδυ προβλέπεται ελεύθερη είσοδος για τα παιδιά έως 12 ετών καθώς επίσης για όλα τα άτομα ΑμεΑ και για ένα συνοδό τους.

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε σήμερα κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου, που παραχώρησαν η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου κ. Μαρία Λιονή, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Ρεθύμνης κ. Μάνος Τσάκωνας και ο Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης κ. Θωμάς Παπαδογιάννης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2026

Το Πρόγραμμα Γιορτής Κρητικής Διατροφής 2026 έχει ως ακολούθως:

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026

19:15 – 23:00 Έκθεση τοπικών προϊόντων.

20:00 Συναυλία με την Ορχήστρα της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ρεθύμνου. Τέλεση Αγιασμού από τον Μητροπολίτη Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου κ.κ. Πρόδρομο. Χαιρετισμοί από επίσημους προσκεκλημένους και εκπροσώπους φορέων.

21:00 Μουσικοχορευτικό δρώμενο των ωφελούμενων του ΚΔΗΦΑμεΑ – Σύλλογος “ΑΓΑΠΗ”.

21:30 – 23:00 Συναυλία με την ορχήστρα VAMOS.

Μουσικό πρόγραμμα που παρουσιάζει η ορχήστρα VAMOS” με τους Θανάση Παπαθανασίου ενορχήστρωση, Αλεξία Κατσανεβάκη ερμηνεία, Φλάουτο:Ειρήνη Βούζη

Κλαρινέτο: Κώστας Κανέλλος, Τρομπέτα: Κική Ανωμεριανάκη, Ευφώνιο: TheoKraaijvanger, Τύμπανα, κρουστά: Ηλίας Κοντούδης, Κιθάρα:Πρόδρομος Καραδελόγλου, Πιάνο: Νίκος Φραγκιαδάκης, Βιολί Ι: Έλενα Ορμυλιώτου, Χριστίνα Πασχάλη, Carol Ann Habich-Trau, Lauri Hämäläinen, Leonardo Sopi, Βιολί ΙΙ: Όλγα Παπαδημητρίου, Νίκος Μαρακάκης, Νίκος Τσιλούλης, Ελευθερία Βερυκάκη, Ισαβέλλα Σταυρίδη, Τσέλο:Αμαλία Σάνη, Κατερίνα Σαραντινού, Αφροδίτη Τσαΐρη, Μπάσο: Δημήτρης Νίκογλου.

Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026

19:15 – 23:00 Έκθεση τοπικών προϊόντων.

19:15 – 20:30 Παιδική Ζώνη

• Το αγόρι που δεν φοβόταν ποτέ.

Μια σκηνική μουσική αφήγηση με ατμοσφαιρικό χαρακτήρα .

Η ιστορία ενός μικρού αγοριού που με την καλοσύνη του κερδίζει την εμπιστοσύνη των μαγικών πλασμάτων που ζουν βαθιά μέσα στο δάσος.

Όλοι μαζί σώζουν μια πολύ ξεχωριστή αγελάδα από τα τρομαχτικά τελώνια!

Μια ιστορία θάρρους και καλοσύνης που μας ταξιδεύει και μας γεμίζει εικόνες και συναισθήματα.

Διάρκεια 50′

Από 4 ετών

Αφήγηση Αμάντα Γεραρχάκη

Μουσικοί Μιχάλης Βόλακας

Ελένη Αλμπαντάκη

ConstantinoCosta.

• Εικαστικό εργαστήρι: Sensory&messyplay με υλικά από τη φύση

Μέσα από τα υλικά της φύσης και της κρητικής διατροφής τα παιδιά ανακαλύπτουν με όλες τις αισθήσεις τους τις υφές και τα αρώματα του τόπου. Παίζουμε, ανακαλύπτουμε, αισθανόμαστε!

Διάρκεια: 1μιση ώρα

Ηλικίες: Βρέφη & νήπια (6 μηνών έως 6 ετών)

Υλοποίηση: Η Αυλή των Θαυμάτων

Εμψύχωση: Ομάδα παιχνιδιού “MessyPaths”

19:15 – 20:30 Κεντρική Σκηνή

Παρουσίαση βραβευμένων ελαιολάδων του Παγκρήτιου διαγωνισμού ελαιολάδου, από τον πιστοποιημένο γευσιγνώστη Chef κ. Βασίλη Λεωνίδου εστιατορίου«ΑΥΛΗ», με την διοργάνωση της Αγροδιατροφικής σύμπραξης Περιφέρειας Κρήτης.

Η εκδήλωση θα προσφέρει στο κοινό μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που ξεχώρισαν στον φετινό διαγωνισμό, ανακαλύπτοντας τα ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους και ο σημαντικός ρόλος του ελαιολάδου στη σύγχρονη γαστρονομία.

20:45 – 21:15 Μουσικοχορευτικός Σύλλογος «ΑΡΚΑΔΙ» με το συγκρότημα του Λευτέρη Τζαγκαράκη.

21:30 – 23:00 Συναυλία με τη ΡΕΝΑ ΜΟΡΦΗ.

Η Ρένα Μόρφη, με τη βελούδινη φωνή και τη χαρακτηριστική σκηνική της παρουσία, έχει ξεχωρίσει μέσα από τις πρωτότυπες διασκευές παλιών λαϊκών τραγουδιών, καθώς και τις πολυάριθμες ραδιοφωνικές της επιτυχίες.

Ως μια ολοκληρωμένη ερμηνεύτρια της νεότερης γενιάς, με δυναμισμό, μπρίο, ευαισθησία και καθηλωτική σκηνική παρουσία, η Ρένα Μόρφη υπόσχεται να μαγέψει το κοινό και να προσφέρει μια μουσική εμπειρία γεμάτη αληθινή ψυχαγωγία και έντονο συναίσθημα.

Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026

19:15 – 23:00 Έκθεση τοπικών προϊόντων.

19:15 – 20:30 Παιδική Ζώνη

Μια σειρά από μικρές ιστορίες ντυμένες με ήχους και μουσική που ξεδιπλώνονται με χιούμορ και φαντασία.

Η δράση ολοκληρώνεται με καλλιτεχνικό δημιουργικό εργαστήρι.

Διάρκεια 90′

Αφήγηση / υλοποίηση Αμάντα Γεραρχάκη

Μουσική Μιχάλης Βόλακας

19:15 – 20:30Κεντρική Σκηνή

«Boost υγείας και Κρητικής γεύσης». Σοκολατένια κρέμα με αβοκάντο και μέλι.

Μπορεί ένα αβοκάντο να μεταμορφωθεί σε σοκολατένια λιχουδιά;

Θα δημιουργήσουμε μια βελούδινη κρέμα με αβοκάντο, κακάο και μέλι. Ένα γευστικό παιχνίδι που αποδεικνύει ότι η υγιεινή διατροφή μπορεί να είναι και πολύ νόστιμη.

Διοργάνωση: Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας.

20:45 – 21:15 Παραδοσιακός Σύλλογος «ΕΡΩΦΙΛΗ» με το συγκρότημα του Νίκου Λαγουδάκη.

21:30 – 23:00 Συναυλία με τον ΤΟΝΙ ΣΦΗΝΟ

Ο Τόνι Σφήνος φέρνει το απόλυτο καλοκαιρινό πάρτι στη σκηνή!

Ο μοναδικός Τόνι Σφήνος επιστρέφει με ένα εκρηκτικό liveshow γεμάτο κέφι, χορό, χιούμορ και ασταμάτητη διασκέδαση. Με τη χαρακτηριστική του 70’s αισθητική, τις ξεκαρδιστικές ατάκες και την αστείρευτη ενέργειά του, μετατρέπει κάθε εμφάνιση σε μια μοναδική εμπειρία που παρασύρει μικρούς και μεγάλους.

Μαζί με τα αγαπημένα του «Σφηνάκια», παρουσιάζει ένα φαντασμαγορικό πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένες ελληνικές και ξένες επιτυχίες, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα αυθεντικού πάρτι που κρατά αμείωτο το κέφι μέχρι το τέλος.

Με χορευτικές εκπλήξεις, διαδραστικές στιγμές με το κοινό και ατελείωτο γέλιο, ο Τόνι Σφήνος υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη θετική ενέργεια και αξέχαστες αναμνήσεις.

Ένα show που δεν παρακολουθείς απλώς… το ζεις!

Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026

19:15 – 23:00 Έκθεση τοπικών προϊόντων.

19:15 – 20:30 Παιδική Ζώνη

• Βιωματικό και εικαστικό εργαστήρι: Το κυνήγι της κρητικής διατροφής.

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και αναζητούν τους θησαυρούς της κρητικής διατροφής. Αφού ξεχυθούν στον Κήπο και τους εντοπίσουν, δημιουργούν εικαστικές αναπαραστάσεις από τα ευρήματα τους.

Ηλικίες: παιδιά από 4 ετών

Διάρκεια: 1μιση ώρα

Υλοποίηση: Η Αυλή των Θαυμάτων

Εμψύχωση Φλώρα Ασουμανάκη

• Ζυμώματα με αγάπη και παράδοση . προζυμένιο ψωμί με κρητικά βότανα.

Μικροί και μεγάλοι σ ένα αρωματικό ταξίδι στον κόσμο του ψωμιού. Θα ζυμωσουμε όλοι μαζί , θα γνωρίσουμε τα Κρητικά βότανα και πως αυτά μπορούν να εμπλουτίσουν με αρώματα το δικό μας προζυμένιο ψωμί.

Διοργάνωση: Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας

20:45 – 21:15 Ιστορικός Όμιλος«ΒΡΑΚΟΦΟΡΟΙ» με το συγκρότημα του Τζανή Τζανιδάκη

21:30 – 23:00 Συναυλία ” ΤΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ”

Ο Μάνος Παπαδάκης γιορτάζει τα 30 χρόνια του στα μουσικά δρώμενα, συνεχίζοντας την Γύρα του με το φημισμένο πια βανάκι του & τους αγαπημένους του μουσικούς που τον συντροφεύουν, με τα «απολύτως απαραίτητα». Φορτώνει στις αποσκευές του τραγούδια από τις 4 δισκογραφικές δουλειές του ,

αγαπημένα γνωστά τραγούδια από τις συνεργασίες του με γνωστά ονόματα της μουσικής σκηνής της χώρας με τα οποία και έχει συνεργαστεί ,από τον μεγάλο συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο , Θανο Μικρούτσικο, Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Χρήστο Θηβαίο, Βασίλη Καζούλη, Γιάννη Κότσιρα, Γιάννη Γιοκαρίνη , Βάσω Αλλαγιάννη, Υπόγεια Ρεύματα, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Χαΐνηδες ,

Στέλιο Μπικάκη ,Λάκη Παπαδόπουλο κ.α. και οργώνει την χώρα, παρουσιάζοντας την συναυλία με τον τίτλο « ΤΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ», τραγούδια και ιστορίες τραγουδιών που δεν θα μπορούσαν να λείψουν από καμιά συναυλία ενός έντεχνου τραγουδοποιού !

Στη σκηνή μαζί του ο Δημήτρης Σταρόβας, ο Βασίλης Καζούλης, ο Γιάννης Γιοκαρίνης, ο Γιάννης Σαββιδακης, η ΜιρέλαΠάχου, με τραγούδια που έχουμε αγαπήσει! Ο Δημήτρης Σταρόβας από τις συνεργασίες του με τον αείμνηστο Νίκο Παπάζογλου έως και τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα,

και τα δικά του τραγούδια, ο Βασίλης Καζούλης με την Φανή και τα αεροπλάνα του, ο Γιάννης Γιοκαρίνης με την Ευλαμπία και το Ροκ εν Ρολ του από τον Σιδηρόπουλο έως σήμερα, ο Γιάννης Σαββιδακης με τα τραγούδια του, από το Κορίτσι μου κοιμάται έως και σήμερα και η ΜιρέλαΠάχου με τη Μιρέλα της και ένα νέο τραγούδι έκπληξη του Μάνου Παπαδάκη! Οι μουσικοί μας ήρωες, συγκεντρώνονται για να μας ενθουσιάσουν σε ένα ταξίδι στο παρελθόν και το μέλλον μας! Όλοι συνταξιδιώτες στη Γύρα που κάθε χρόνο πραγματοποιεί ο Μάνος Παπαδάκης.

Στην συναυλία πραγματοποιείται ειδικό αφιέρωμα στον φίλο και συνεργάτη του Μάνου και των καλεσμένων του, τον αξέχαστο Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, καθώς και στον μεγάλο Διονύση Σαββόπουλο.

Παίζουν:

Γιάννης Κοντάκης : ηλεκτρικό μπάσο

Αποστόλης Γιασλακιώτης : ηλεκτρική κιθάρα

ΠολυδωροςΦραντζεσκάκης :τύμπανα

Μάνος Παπαδάκης : ακουστική κιθάρα

Νικόλας Πλάτων : τρομπέτα

Ανδρέας Αρβανίτης : λύρες, μαντολίνο, πνευστά

Δημήτρης Σταρόβας : Ηλ κιθάρα

Γιάννης Γιοκαρίνης : πλήκτρα

Γιάννης Σαββιδακης : κιθάρα

Βασίλης Καζούλης: κιθάρα

ΜιρέλαΠάχου : ακορντεόν

Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026

19:15 – 23:00 Έκθεση τοπικών προϊόντων.

19:15 – 20:30 Παιδική Ζώνη

• Bιωματικό και γαστρονομικό εργαστήρι: Η διατροφή από την Μινωική Κρήτη έως σήμερα.

Τα παιδιά παίζουν και μαθαίνουν για την κρητική διατροφή από τα μινωικά χρόνια έως σήμερα. Ακολουθεί γαστρονομικό εργαστήρι με δημιουργία κρητικών εδεσμάτων.

Ηλικίες: παιδιά από 6 ετών

Διάρκεια: 1μιση ώρα

Υλοποίηση: Η Αυλή των Θαυμάτων

Εμψύχωση Φλώρα Ασουμανάκη

• Μουσική παράσταση: Οι Μπαμπαροκάδες σε ROK Συναυλία

Ελληνικά ροκ τραγούδια από τα 80ς μέχρι και σήμερα που ενθουσιάζουν τα παιδιά και τα χορεύουν μαζί με τους γονείς τους.

Διάρκεια: 1μιση ώρα

Ηλικίες: Παιδιά Δημοτικού

Υλοποίηση: Άλκης Πασχαλίδης (Μπαμπαροκάδες)

19:15 – 20:30 Κεντρική Σκηνή

19:15 Πρασινίζουμε τον Κήπο ή το μπαλκόνι μας, συμβάλλοντας στον καλλωπισμό της Πόλης και των οικισμών.

Αποτελεί μία πρωτοβουλία του Τμήματος Πρασίνου και Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Ρεθύμνης, να προσκαλέσει όλους τους πολίτες του Ρεθύμνου να δώσουν χρώμα στους εξωτερικούς χώρους των κατοικιών τους, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στον καλλωπισμό και στην αισθητική αναβάθμιση

του Δήμου μας. Ένα κάλεσμα, το οποίο με την υποστήριξη του Αντιδημάρχου Πρασίνου, Εθελοντισμού &Εποπτείας Αδέσποτων Ζώων κ. Γιώργo Παπαδόσηφο, έδωσε κίνητρο σε πολλούς πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά, αναδεικνύοντας το πράσινο του προσωπικού τους χώρου.

Οι ενδιαφερόμενοι φωτογράφησαν την «πράσινη γωνιά» τους δηλώνοντας συμμετοχή σε μία από τις δύο κατηγορίες του διαγωνισμού.

Οι κατηγορίες ήταν οι εξής:

1) Κήποι – Αυλές

2) Μπαλκόνια – Ταράτσες

Ειδική Επιτροπή αξιολόγησε τις συμμετοχές και επέλεξε τις τρεις καλύτερες κάθε κατηγορίας, οι οποίες θα βραβευθούν στην αποψινή εκδήλωση καθώς θα απονεμηθούν τιμητικοί έπαινοι και αναμνηστικά δώρα σε όλους τους συμμετέχοντες για τη συμβολή τους στον ευπρεπισμό.

Επιπλέον τιμητικές διακρίσεις θα απονεμηθούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, πολιτιστικούς συλλόγους και ιδιώτες, οι οποίοι ανέδειξαν με τη συμμετοχή τους την περιβαλλοντική τους ευαισθησία, συλλογική ή ατομική, φροντίζοντας και αναδεικνύοντας το πράσινο κοινόχρηστων χώρων.

20:00 Παρουσίαση προγράμματος γυμναστικής με θέμα: «Οι Μέλισσες».

Παρουσιάζουν ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Ρεθύμνης «Μελιττεύς» και ο Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος «Ακάλλη».

20:45 – 21:15 «ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ» με το συγκρότημα του Γιώργου Αλεξαντωνάκη.

21:30 – 23:00Συναυλία με τον ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΓΟΥΡΟ. «Η μουσική της Κρήτης»

στον Κήπο του Ρεθύμνου

Ο Δημήτρης Σγουρός, θα μας παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με αυθεντική μουσική και τραγούδια της Κρήτης. Τραγούδια από τα μέσα του 19ου αιώνα, καταγεγραμμένα από τον μεγάλο Ρεθεμνιώτη λαογράφο Παύλο Βλαστό, τραγούδια από τη δισκογραφία των «Πρωτομαστόρων», αλλά και δικές του σύγχρονες συνθέσεις, που όλα αναδεικνύουν τον πλούτο, τη δύναμη και την ομορφιά της κρητικής ψυχής, δοσμένα με το ιδιαίτερο προσωπικό του ύφος, τη δεξιοτεχνία και το μεράκι του.

Ο Δημήτρης Σγουρός θα έχει μαζί τουσπουδαίους συνεργάτες του:

Δημήτρη Σιδερή λαγούτο-τραγούδι

Γιάννη Παπατζανή κρουστά-τραγούδι

Μανώλη Πάγκαλο λαούτο,

με τους οποίους συνεργάζεται χρόνια και συνδέεται μαζί τους με δυνατή και αληθινή φιλία και όλοι μαζί θα προσπαθήσουν να μετατρέψουν τον Κήπο του Ρεθύμνου σε ένα πραγματικό «Χοροστάσι» σαν αυτά που γινότανε παλιά στο χωριό του την Κριτσά Μεραμβέλλου.

Τιμές Εισιτηρίων

• 3 & 7 Ιουλίου: ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΣ

• Για τους επισκέπτες από 12 ετών και πάνω 7,00€

• Παιδιά έως 12 ετών: ΔΩΡΕΑΝ

• Άτομα ΑμεΑ και έναν συνοδό, με την επίδειξη ειδικής κάρτας: ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: https://cretandietfestival.gr/

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: politismos.rethymno.gr

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