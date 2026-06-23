Ρέθυμνο:Η Γεωργία Νταγάκη ανοίγει το Θερινό Φεστιβάλ του Δήμου Μυλοποτάμου με μια ξεχωριστή επετειακή συναυλία

Με μια μεγάλη μουσική βραδιά γεμάτη συναίσθημα, κρητικές μελωδίες και σύγχρονους ήχους, ανοίγει η αυλαία του Θερινού Φεστιβάλ του Δήμου Μυλοποτάμου. Τη

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026,

στις 21:00, το Ανοιχτό Θέατρο Περάματος θα υποδεχθεί τη σπουδαία ερμηνεύτρια και μουσικό Γεωργία Νταγάκη, η οποία παρουσιάζει την επετειακή περιοδεία «20 Χρόνια – Από την Κρήτη ως το Άπειρο».

Η συναυλία πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα του φετινού καλοκαιριού στον Μυλοπόταμο, προσφέροντας σε κατοίκους και επισκέπτες μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσουν μια βραδιά γεμάτη μουσική και πολιτισμό κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Κρήτης.

Η Γεωργία Νταγάκη, μία από τις σημαντικότερες εκπροσώπους της σύγχρονης κρητικής μουσικής δημιουργίας, συμπληρώνει φέτος

20 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας

και γιορτάζει αυτή τη διαδρομή μέσα από μια ξεχωριστή περιοδεία που ενώνει τις ρίζες της κρητικής παράδοσης με σύγχρονες μουσικές επιρροές και δημιουργικές αναζητήσεις.

Με τον χαρακτηριστικό ήχο της κρητικής λύρας και την ιδιαίτερη σκηνική της παρουσία, έχει καταφέρει να δημιουργήσει τη δική της ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Οι συνεργασίες της με σημαντικούς καλλιτέχνες, οι εμφανίσεις της σε μεγάλα φεστιβάλ και η προσωπική της δισκογραφική πορεία την έχουν καθιερώσει ως μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες μουσικές παρουσίες της γενιάς της.

Στο Πέραμα, η αγαπημένη καλλιτέχνιδα θα εμφανιστεί μαζί με την πολυμελή μπάντα της, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει αγαπημένα τραγούδια από τη μέχρι σήμερα πορεία της, διασκευές, μουσικές εκπλήξεις και συνθέσεις που αναδεικνύουν τη μοναδική της ικανότητα να γεφυρώνει την παράδοση με τον σύγχρονο ήχο.

Η συναυλία σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη των καλοκαιρινών πολιτιστικών δράσεων του

Δήμου Μυλοποτάμου,

ενός θεσμού που κάθε χρόνο φιλοξενεί σημαντικές εκδηλώσεις, συναυλίες και καλλιτεχνικές δράσεις, ενισχύοντας την πολιτιστική ζωή της περιοχής και προσφέροντας ποιοτικές εμπειρίες σε μικρούς και μεγάλους.

Το Ανοιχτό Θέατρο Περάματος αναμένεται να γεμίσει με κόσμο, μουσική και δυνατές στιγμές, σε μια βραδιά που θα σηματοδοτήσει με τον καλύτερο τρόπο την έναρξη του φετινού Θερινού Φεστιβάλ του Δήμου Μυλοποτάμου. Η παρουσία της Γεωργίας Νταγάκη εγγυάται μια συναυλία υψηλού επιπέδου, γεμάτη πάθος, αυθεντικότητα και την ιδιαίτερη μουσική ενέργεια που τη χαρακτηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. 🖋