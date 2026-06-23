ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Η Γεωργία Νταγάκη ανοίγει το Θερινό Φεστιβάλ του Δήμου Μυλοποτάμου με μια ξεχωριστή επετειακή συναυλία

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με μια μεγάλη μουσική βραδιά γεμάτη συναίσθημα, κρητικές μελωδίες και σύγχρονους ήχους, ανοίγει η αυλαία του Θερινού Φεστιβάλ του Δήμου Μυλοποτάμου. Τη

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026,
στις 21:00, το Ανοιχτό Θέατρο Περάματος θα υποδεχθεί τη σπουδαία ερμηνεύτρια και μουσικό Γεωργία Νταγάκη, η οποία παρουσιάζει την επετειακή περιοδεία «20 Χρόνια – Από την Κρήτη ως το Άπειρο».

Η συναυλία πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα του φετινού καλοκαιριού στον Μυλοπόταμο, προσφέροντας σε κατοίκους και επισκέπτες μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσουν μια βραδιά γεμάτη μουσική και πολιτισμό κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Κρήτης.

Η Γεωργία Νταγάκη, μία από τις σημαντικότερες εκπροσώπους της σύγχρονης κρητικής μουσικής δημιουργίας, συμπληρώνει φέτος

20 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας
και γιορτάζει αυτή τη διαδρομή μέσα από μια ξεχωριστή περιοδεία που ενώνει τις ρίζες της κρητικής παράδοσης με σύγχρονες μουσικές επιρροές και δημιουργικές αναζητήσεις.

Με τον χαρακτηριστικό ήχο της κρητικής λύρας και την ιδιαίτερη σκηνική της παρουσία, έχει καταφέρει να δημιουργήσει τη δική της ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Οι συνεργασίες της με σημαντικούς καλλιτέχνες, οι εμφανίσεις της σε μεγάλα φεστιβάλ και η προσωπική της δισκογραφική πορεία την έχουν καθιερώσει ως μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες μουσικές παρουσίες της γενιάς της.

Στο Πέραμα, η αγαπημένη καλλιτέχνιδα θα εμφανιστεί μαζί με την πολυμελή μπάντα της, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει αγαπημένα τραγούδια από τη μέχρι σήμερα πορεία της, διασκευές, μουσικές εκπλήξεις και συνθέσεις που αναδεικνύουν τη μοναδική της ικανότητα να γεφυρώνει την παράδοση με τον σύγχρονο ήχο.

Η συναυλία σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη των καλοκαιρινών πολιτιστικών δράσεων του

Δήμου Μυλοποτάμου,
ενός θεσμού που κάθε χρόνο φιλοξενεί σημαντικές εκδηλώσεις, συναυλίες και καλλιτεχνικές δράσεις, ενισχύοντας την πολιτιστική ζωή της περιοχής και προσφέροντας ποιοτικές εμπειρίες σε μικρούς και μεγάλους.

Το Ανοιχτό Θέατρο Περάματος αναμένεται να γεμίσει με κόσμο, μουσική και δυνατές στιγμές, σε μια βραδιά που θα σηματοδοτήσει με τον καλύτερο τρόπο την έναρξη του φετινού Θερινού Φεστιβάλ του Δήμου Μυλοποτάμου. Η παρουσία της Γεωργίας Νταγάκη εγγυάται μια συναυλία υψηλού επιπέδου, γεμάτη πάθος, αυθεντικότητα και την ιδιαίτερη μουσική ενέργεια που τη χαρακτηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. 🖋

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ευχαριστήριο μήνυμα των οργανώσεων του ΚΚΕ και...

0
Με αφορμή την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ...

Λασίθι:Ο Άγιος Νικόλαος υποδέχεται το Beach Volley...

0
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του...

Ευχαριστήριο μήνυμα των οργανώσεων του ΚΚΕ και...

0
Με αφορμή την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ...

Λασίθι:Ο Άγιος Νικόλαος υποδέχεται το Beach Volley...

0
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ευχαριστήριο μήνυμα των οργανώσεων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για τη μαζική συμμετοχή της νεολαίας και του κρητικού λαού στα Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή στο Ηράκλειο και τα Χανιά.
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ευχαριστήριο μήνυμα των οργανώσεων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για τη μαζική συμμετοχή της νεολαίας και του κρητικού λαού στα Φεστιβάλ ΚΝΕ –...

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με αφορμή την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ...

Λασίθι:Ο Άγιος Νικόλαος υποδέχεται το Beach Volley Tournament by Choco BIG – 27 και 28 Ιουνίου στην παραλία του Αλμυρού

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του...

Δήμος Ηρακλείου:Ολοκληρώθηκαν όλες οι μελέτες και κατατίθεται προς χρηματοδότηση το έργο προστασίας και ανάδειξης της παράκτιας ζώνης της Παλιάς Ηλεκτρικής (κόλπος Δερματά)

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αλέξης Καλοκαιρινός: Ένα από τα μεγαλύτερα, πιο σημαντικά έργα...

Πρώτη συνεδρίαση της ομάδας Εργασίας Περιφέρειας Κρήτης για την στήριξη της Κρητικής Ελαιοκομίας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε μια οργανωμένη προσπάθεια θωράκισης του ελαιοκομικού τομέα και...