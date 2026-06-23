ΚΡΗΤΗ

Ευχαριστήριο μήνυμα των οργανώσεων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για τη μαζική συμμετοχή της νεολαίας και του κρητικού λαού στα Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή στο Ηράκλειο και τα Χανιά.

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Με αφορμή την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή» στο Ηράκλειο και τα Χανιά, η Επιτροπή Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ και το ΣΠ Κρήτης της ΚΝΕ χαιρετίζουν τους χιλιάδες λαού και νεολαίας του νησιού μας που προσήλθαν μαζικά στις διήμερες φεστιβαλικές εκδηλώσεις.

Νέοι εργαζόμενοι, φοιτητές και μαθητές, αλλά και άνθρωποι όλων των ηλικιών περιηγήθηκαν στις εκθέσεις για την ιστορία του ηρωικού Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, συμμετείχαν στις συζητήσεις στα θεματικά περίπτερα της ΚΝΕ, απόλαυσαν το πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και χόρεψαν στους ρυθμούς hip hop και λαϊκής – παραδοσιακής μουσικής.

Η ανταπόκριση του κόσμου στις πολιτικές ομιλίες των μελών του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, οι οποίες μετατράπηκαν στις μεγαλύτερες μέχρι σήμερα πολιτικές συγκεντρώσεις στο νησί, αποτελεί αδιάψευστη απόδειξη των ισχυρών δεσμών του Κόμματός μας με τον κρητικό λαό και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει των κρίσιμων εκλογικών και πολιτικών μαχών που έχουμε μπροστά μας.

Ότι δυναμώνει μέσα στους νέους ανθρώπους το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, της σταθερότητας της κερδοφορίας «των λίγων», απέναντι στις ανάγκες «των πολλών». Πολιτική που υπηρετεί η κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και οι άλλοι παλιοί και νέοι «επίδοξοι σωτήρες» και κόμματα μιας χρήσης.

Ότι κόντρα στο ρεύμα του συμβιβασμού, αυξάνονται εκείνοι που δε συμβιβάζονται με τα λίγα, απορρίπτουν τους εκβιασμούς και επιλέγουν να βαδίσουν το δρόμο της διεκδίκησης, της ανατροπής με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ μέσα στη βουλή και παντού.

Το Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή και φέτος με σύνθημα «Στρατηγέ ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά, για τον Σοσιαλισμό!» συνεχίζει το ταξίδι του στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη.

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