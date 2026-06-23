Λασίθι:Ο Άγιος Νικόλαος υποδέχεται το Beach Volley Tournament by Choco BIG – 27 και 28 Ιουνίου στην παραλία του Αλμυρού

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του για την προώθηση του αθλητισμού και την ανάδειξη του τόπου ως προορισμού αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, διοργανώνει το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, στην παραλία του Αλμυρού Αγίου Νικολάου, το διήμερο Beach Volley Tournament by Choco BIG.

Η διοργάνωση, που θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη της ομάδας Άγιος Νικόλαος Volleyball, περιλαμβάνει τουρνουά ανδρών και γυναικών και απευθύνεται σε αθλητές και φίλους του beach volley που επιθυμούν να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του αθλήματος σε μία από τις ομορφότερες παραλίες του Λασιθίου και της Κρήτης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω του QR Code της διοργάνωσης που αναγράφεται στην αφίσα.

Η συμμετοχή στο τουρνουά είναι δωρεάν.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου καλεί κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τους αγώνες και να στηρίξουν τους συμμετέχοντες, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας μεγάλης γιορτής του Beach Volley και του αθλητισμού δίπλα στη θάλασσα.