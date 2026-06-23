ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Λασίθι:Ο Άγιος Νικόλαος υποδέχεται το Beach Volley Tournament by Choco BIG – 27 και 28 Ιουνίου στην παραλία του Αλμυρού

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του για την προώθηση του αθλητισμού και την ανάδειξη του τόπου ως προορισμού αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, διοργανώνει το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, στην παραλία του Αλμυρού Αγίου Νικολάου, το διήμερο Beach Volley Tournament by Choco BIG.

Η διοργάνωση, που θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη της ομάδας Άγιος Νικόλαος Volleyball, περιλαμβάνει τουρνουά ανδρών και γυναικών και απευθύνεται σε αθλητές και φίλους του beach volley που επιθυμούν να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του αθλήματος σε μία από τις ομορφότερες παραλίες του Λασιθίου και της Κρήτης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω του QR Code της διοργάνωσης που αναγράφεται στην αφίσα.
Η συμμετοχή στο τουρνουά είναι δωρεάν.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου καλεί κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τους αγώνες και να στηρίξουν τους συμμετέχοντες, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας μεγάλης γιορτής του Beach Volley και του αθλητισμού δίπλα στη θάλασσα.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ρέθυμνο:Η Γεωργία Νταγάκη ανοίγει το Θερινό Φεστιβάλ...

0
Με μια μεγάλη μουσική βραδιά γεμάτη συναίσθημα, κρητικές μελωδίες...

Ευχαριστήριο μήνυμα των οργανώσεων του ΚΚΕ και...

0
Με αφορμή την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ...

Ρέθυμνο:Η Γεωργία Νταγάκη ανοίγει το Θερινό Φεστιβάλ...

0
Με μια μεγάλη μουσική βραδιά γεμάτη συναίσθημα, κρητικές μελωδίες...

Ευχαριστήριο μήνυμα των οργανώσεων του ΚΚΕ και...

0
Με αφορμή την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Πρώτη συνεδρίαση της ομάδας Εργασίας Περιφέρειας Κρήτης για την στήριξη της Κρητικής Ελαιοκομίας
Επόμενο άρθρο
Ευχαριστήριο μήνυμα των οργανώσεων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για τη μαζική συμμετοχή της νεολαίας και του κρητικού λαού στα Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή στο Ηράκλειο και τα Χανιά.
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ρέθυμνο:Η Γεωργία Νταγάκη ανοίγει το Θερινό Φεστιβάλ του Δήμου Μυλοποτάμου με μια ξεχωριστή επετειακή συναυλία

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με μια μεγάλη μουσική βραδιά γεμάτη συναίσθημα, κρητικές μελωδίες...

Ευχαριστήριο μήνυμα των οργανώσεων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για τη μαζική συμμετοχή της νεολαίας και του κρητικού λαού στα Φεστιβάλ ΚΝΕ –...

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με αφορμή την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ...

Δήμος Ηρακλείου:Ολοκληρώθηκαν όλες οι μελέτες και κατατίθεται προς χρηματοδότηση το έργο προστασίας και ανάδειξης της παράκτιας ζώνης της Παλιάς Ηλεκτρικής (κόλπος Δερματά)

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αλέξης Καλοκαιρινός: Ένα από τα μεγαλύτερα, πιο σημαντικά έργα...

Πρώτη συνεδρίαση της ομάδας Εργασίας Περιφέρειας Κρήτης για την στήριξη της Κρητικής Ελαιοκομίας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε μια οργανωμένη προσπάθεια θωράκισης του ελαιοκομικού τομέα και...