Πρώτη συνεδρίαση της ομάδας Εργασίας Περιφέρειας Κρήτης για την στήριξη της Κρητικής Ελαιοκομίας

Σε μια οργανωμένη προσπάθεια θωράκισης του ελαιοκομικού τομέα και προστασίας του εισοδήματος των παραγωγών, πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Περιφέρεια Κρήτης η πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τη διαμόρφωση της «Στρατηγικής Ποιότητας,

και Προώθησης του Κρητικού Ελαιολάδου». Η συγκεκριμένη πολυσυλλεκτική Ομάδα Εργασίας συγκροτήθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Αρναουτάκη, ενώνοντας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του ελαιοκομικού τομέα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Σταύρος Τζεδάκης, έθεσε τις βάσεις για έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό, με στόχο την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων της ελαιοκαλλιέργειας,

την ενίσχυση της βιωσιμότητας του κλάδου και την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας του κρητικού ελαιολάδου. Όπως τόνισε ο Σταύρος Τζεδάκης, βασική προτεραιότητα αποτελεί η διαμόρφωση ενός στρατηγικού προγράμματος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, την ενίσχυση της αλυσίδας αξίας και την ενδυνάμωση της παρουσίας του προϊόντος στις διεθνείς αγορές.

Κατάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων

Σκοπός της Ομάδας Εργασίας είναι η κατάθεση ολοκληρωμένων και τεκμηριωμένων προτάσεων προς την Πολιτεία, ενόψει και της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), καθώς και η διαμόρφωση ενός συνεκτικού στρατηγικού πλαισίου. Ιδιαίτερη αναφορά στις εξελίξεις γύρω από τη νέα ΚΑΠ έγινε με την παρουσία και συμβολή του ομότιμου καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπου Κασίμη. Η επιτροπή αναμένεται να διαμορφώσει απόψεις και προτάσεις για τις μελλοντικές κατευθύνσεις της αγροτικής πολιτικής.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους παρακάτω τομείς, μέσα από τη λειτουργία εξειδικευμένων θεματικών υποομάδων εργασίας:

Στην ποιότητα και την πιστοποίηση του προϊόντος.

Στην προστασία του κρητικού ελαιολάδου.

Στη μεταποίηση και την προώθηση.

Στην εξωστρέφεια και την ενίσχυση των εξαγωγών.

Στη γαστρονομία και τον ελαιοτουρισμό.

Συμμετοχές στην Ομάδα Εργασίας

Στη συνάντηση συμμετείχε το σύνολο του οικοσυστήματος που σχετίζεται με την κρητική ελαιοκομία. Το «παρών» έδωσαν:

• Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ποιότητας Ζωής της Υπαίθρου στην ΠΕ Ηρακλείου, Πρίαμος Ιερωνυμάκης.

• Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Διασύνδεσης του Πρωτογενούς Τομέα με τον Τουρισμό στην ΠΕ Χανίων, Σπύρος Μπαλαντίνος.

• Η Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης, Ειρήνη Χουδετσανάκη.

• Από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), ο Φίλιππος Βερβερίδης και ο Μανόλης Καμπουράκης.

• Από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – Δήμητρα (ΕΛΓΟ), ο Γιώργος Κουμπούρης και ο Νεκτάριος Κουργιαλάς.

• Από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), ο Γιώργος Πρεκατσάκης.

• Από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ο Γιάννης Χανιωτάκης.

• Από τον ΕΛΓΑ Κρήτης, ο Διευθυντής Νίκος Δασκαλάκης.

• Από τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης, ο Μανόλης Καρπαδάκης.

• Από τον Σύνδεσμο Τυποποιητών Ελαιολάδου Κρήτης, ο Πρόεδρος Γιώργος Ανδρεαδάκης και ο Μανόλης Μελαμπιανάκης.

• Από το Επιμελητήριο Ρεθύμνου, ο Κωνσταντίνος Σπυριδάκης.

• Από το Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC), ο Διαχειριστής Μιχάλης Καθαράκης.

• Από τον Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, το μέλος του ΔΣ Κωνσταντίνος Αφορδακός.

• Από το Οργανοληπτικό Εργαστήριο Κρήτης ΑΣΡ, η Ελευθερία Γερμανάκη.

• Από τον Παγκρήτιο Σύλλογο Μελετητών Γεωπόνων και Μελετητών Τεχνολόγων Γεωπόνων, ο Νίκος Μπουνάκης.

• Από την Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης, η Μαρία Πετραντωνάκη.

• Από τον Σύνδεσμο Ελαιουργών Νομού Ηρακλείου, ο Πρόεδρος Πρόδρομος Αφθονίδης και ο Βαγγέλης Πρωτογεράκης.

• Από τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Ελαιουργείων Νομού Χανίων, η Ελευθερία Μαμιδάκη.

• Από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., ο Γενικός Διευθυντής Βαγγέλης Κουτάντος.

• Από την Κρητικός Αγρός Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Α.Ε., ο Γιάννης Μπορμπουδάκης.

• Από την ΑΕΣ Ένωση Ηρακλείου, ο Πρόεδρος Σταύρος Γαβαλάς.

Τέλος, συμμετείχαν και υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης, και συγκεκριμένα:

• Ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Κώστας Φωτάκης.

• Από τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, η Ελένη Πασιαλή.

• Από την Αυτοτελή Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής, η Διευθύντρια Ευγενία Στυλιανού και η Ελένη Καργάκη.

• Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ Λασιθίου, η Αγγελική Καραταράκη.

• Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ Χανίων, ο Νίκος Παπαδαντωνάκης.

• Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, η Κατερίνα Ξυδάκη και ο Κωνσταντίνος Κυριτσάκης.