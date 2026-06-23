ΚΡΗΤΗ

Υπόθεση Αλέξανδρου Δασκαλάκη: Προσωρινά κρατούμενος ο 57χρονος πρώην αντιδήμαρχος

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Το Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου αποφάσισε την προφυλάκιση του 57χρονου πρώην αντιδημάρχου σε δήμο της Μεσσαράς, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση του θανάτου του 49χρονου Αλέκου Δασκαλάκη από το Απεσωκάρι, σύμφωνα με το cretalive.https://www.cretalive.gr/

Ο 57χρονος, που τις τελευταίες δέκα ημέρες βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό λόγω διαφωνίας μεταξύ εισαγγελέα και ανακρίτριας, κρίθηκε τελικά προσωρινά κρατούμενος. Την ίδια θέση είχε υποστηρίξει και η ανακρίτρια που χειρίστηκε την υπόθεση.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 57χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε ανθρωποκτονία, ενώ ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος βοσκός τους, που ήδη έχουν προφυλακιστεί, κατηγορούνται ως φυσικοί αυτουργοί. Και οι τρεις αρνούνται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώοι και δεν σχετίζονται με τον θανάσιμο τραυματισμό του 49χρονου Αλέξανδρου, ενός ανθρώπου ιδιαίτερα αγαπητού στη Μεσσαρά.

Η πορεία της έρευνας και οι μαρτυρίες
Αρχικά, οι καταθέσεις έκαναν λόγο για ατύχημα, προκαλώντας σύγχυση στο στάδιο της προανάκρισης. Ωστόσο, σύντομα οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι τέθηκαν στο «κάδρο» των υπόπτων, βάσει μαρτυριών της χήρας, της αδελφής, του πρώην γαμπρού και φίλων του θύματος. Οι καταθέσεις αυτές, σε συνδυασμό με τις παλαιότερες προστριβές λόγω αγροζημιών από ζώα της οικογένειας των κατηγορουμένων, ενίσχυσαν την εκδοχή της κακόβουλης ενέργειας.

Η ιατροδικαστική έκθεση αποτέλεσε καθοριστικό στοιχείο, καθώς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το περιστατικό θα πρέπει να διερευνηθεί ως ανθρωποκτονία. Η έκθεση παραδόθηκε στις 20 Μαΐου και, σύμφωνα με τη δικογραφία, αναφέρει ότι τα κατάγματα της κεφαλής προέρχονται από μονήρη πλήξη με θλών όργανο, ενώ το θύμα βρισκόταν σε όρθια στάση.

Αμφισβήτηση από την υπεράσπιση και εκκρεμείς αναλύσεις
Η υπεράσπιση αμφισβητεί δημόσια τα ευρήματα της έκθεσης, δηλώνοντας ότι θα ζητήσει γνωμοδότηση από την τριμελή επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Παράλληλα, η Ασφάλεια Ηρακλείου έχει υποβάλει κρίσιμα αιτήματα για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, τα οποία παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Τα αιτήματα αυτά αφορούν την άρση τηλεφωνικού απορρήτου, την ανάλυση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων, την ειδική επεξεργασία βιντεοληπτικού υλικού και εργαστηριακές εξετάσεις DNA. Οι απαντήσεις τους αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ενδέχεται να συμπληρώσουν το αποδεικτικό υλικό της υπόθεσης.

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