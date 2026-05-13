Ρέθυμνο:Καταληκτική ημερομηνία (30-06-2026) για τη θεώρηση αδειών τεχνικών επαγγελμάτων που εκδόθηκαν ή αντιστοιχήθηκαν το έτος 2013

Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 28024/03-04-2026 εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ34Ψ46ΝΛΣΞ-ΠΥΞ), του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Δ/νσης Επιχειρηματικότητας και Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων τίθεται Καταληκτική Ημερομηνία η 30-06-2026 για τη θεώρηση των αδειών των παρακάτω τεχνικών επαγγελμάτων:

– Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

– Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

– Εγκαταστάσεων Καύσης

– Συγκολλητών

– Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

– Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

– Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

Η θεώρηση αφορά τους κατόχους αδειών που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή μισθωτούς που ασκούν και ελεύθερο επάγγελμα, όχι μισθωτούς με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που κατέχουν άδειες τεχνικών επαγγελμάτων που εκδόθηκαν ή αντιστοιχήθηκαν κατά την ισχύουσα νομοθεσία το έτος 2013, με προθεσμία θεώρησης, σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, ως 30-06-2026.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τη διαδικασία θεώρησης των παραπάνω αδειών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Επαγγέλματος, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, ή στα τηλέφωνα 2831-340761 και 2831-340707.

Για τις λοιπές Περιφερειακές Ενότητες (Χανιά, Ηράκλειο & Λασίθι) στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Ανάπτυξης.