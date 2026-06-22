Ρέθυμνο:Με επιτυχία οι δράσεις του Φεστιβάλ Ποίησης «Νέες Φωνές» από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Φεστιβάλ ποίησης: Νέες Φωνές

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι δράσεις του Φεστιβάλ Ποίησης «Νέες Φωνές» που διοργανώθηκε από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, υπό την αιγίδα του Δήμου Ρεθύμνης. Τόσο μεγάλες εκδηλώσεις παίρνουν λίγο χρόνο να τις επεξεργαστεί κανείς, και αυτό εξηγεί το λίγο καθυστερημένο και κάπως ιδιότυπο και μακρούτσικο δελτίο τύπου.

Συνήθως σ’ αυτό το σημείο ακολουθούν ποσοτικά στοιχεία, οπότε να μερικά:

 Δέκα σχολεία από όλη την Κρήτη αλλά και την Κοζάνη συμμετείχαν στα ποιητικά εργαστήρια στις 15 Μαΐου και στις 5 Ιουνίου, ακόμη και αν οι ημερομηνίες δεν ήταν ιδανικές για το μαθητικό κοινό – του χρόνου καλύτερα!

 Πάνω από 100 άτομα από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο έστειλαν περίπου 300 ποιήματα στην κριτική επιτροπή για συμμετάσχουν στη Βραδιά ποίησης.

 Πάνω από 100 άτομα παρακολούθησαν τα 8 ποιητικά εργαστήρια (συγγραφή, ποιητικό κολάζ και περφόρμανς), για μαθητικό και ενήλικο κοινό.

 Περί τα 150 άτομα παρακολούθησαν τη Βραδιά ποίησης το Σάββατο 6 Ιουνίου στο θέατρο «Ερωφίλη» στη Φορτέτζα

Όμως η επιτυχία δεν ήταν κυρίως ποσοτική, ήταν ποιοτική. Τα ποιήματα των πρωτοεμφανιζόμενων στη Βραδιά ποίησης ήταν πολύ παραπάνω από υποσχόμενα, και πολλά θαυμάσια· οι απαγγελίες, τα spoken word, τα βιντεοποιήματα έδειξαν ότι η σύγχρονη ποίηση παραμένει ζωντανή και μάλιστα πολύ καλά στην υγεία της.

Παρόμοια και στα ποιητικά εργαστήρια, κάθε είδος κοινού, μαθητές, φοιτήτριες, μεγαλύτεροι άνθρωποι ήρθαν με δίψα για έκφραση και για μοίρασμα. Στη Λότζια, στο Ανοιχτό μικρόφωνο, κόσμος του Ρεθύμνου όλων των ηλικιών, κοντοστάθηκαν, άκουσαν ποιήματα και μοιράστηκαν και λίγα δικά τους.

Η Ποιητική Ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης κατέθεσε την ποιητική της διαδρομή από το Ηράκλειο στο Ρέθυμνο σ’ ένα συλλογικό ποίημα και κουβέντιασε μαζί μας τι μπορεί να είναι η συλλογική ποίηση, και γιατί να ασχοληθεί κανείς μαζί της.

Η ωριμότητα και η ευαισθησία του μαθητικού κοινού στα εργαστήρια μάς έκαναν περήφανες και περήφανους για τη δουλειά που κάνουν στους ομίλους και στις τάξεις τους οι φιλόλογοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα ποιήματα των νευροαποκλινόντων ομάδων από το Neurodiversity Pride Greece που φιλοξενήθηκαν στο Φεστιβάλ επέτρεψαν μια προνομιακή ματιά σε μια παραγνωρισμένη ευαισθησία. Η επίτιμη καλεσμένη μας, Κατερίνα Βλαχάκη, φοιτήτρια Φιλολογίας και συγγραφέας δύο ποιητικών συλλογών, έδειξε ότι δεν χρειάζεται να μπορείς να μιλήσεις ή ακόμα και να γράψεις με τα χέρια σου για να κάνεις πολύ ωραία ποίηση.

Κοινή, κυρίαρχη και βασικά θαυμάσια σε όλες αυτές τις δράσεις ήταν η αίσθηση μιας κοινότητας – μιας ανοιχτής, συμπεριληπτικής παρέας που δημιουργήθηκε από την ανάγκη για έκφραση, μέσα σε ένα περιβάλλον ασφαλές και δεκτικό. Υπάρχει εκεί έξω πολύ ταλέντο, πολλή δροσιά, χαρά της ζωής και αγάπη για την τέχνη που μαζεύτηκαν στο Ρέθυμνο με εμπιστοσύνη όλες αυτές τις μέρες και δημιούργησαν κάτι αληθινά ξεχωριστό.

Το Φεστιβάλ συνεργάστηκε με το Θέατρο Αντίβαρο για το σεμινάριο περφόρμανς, και δέχθηκε με ευγνωμοσύνη τη χορηγία της SimasiaAI για τη δημιουργία του website (https://youngvoicesfestival.gr/) και του chatbot του (το φιλικό Πενάκι), του Studio Rethymno 98.0FM για την επικοινωνία με την πόλη, της Αυλής για ένα πολύ ευπρόσδεκτο ρακάκι μετά μεζέ στο διάλειμμα της Βραδιάς ποίησης.

Οι δράσεις της επόμενης χρονιάς σχεδιάζονται ήδη και προγραμματίζεται να απλωθούν σε όλη την Κρήτη, αλλά και σε άλλα νησιά του Αιγαίου, σε διάφορες χρονικές στιγμές. Παραμείνετε συντονισμένοι!