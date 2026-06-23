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Ρέθυμνο:Ο Δήμος Μυλοποτάμου τίμησε τον πρώην Δήμαρχο Εμμανουήλ Τζανιδάκη για την προσφορά του στον τόπο

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, λίγο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυλοποτάμου, πραγματοποιήθηκε η τιμητική βράβευση του πρώην Δημάρχου Μυλοποτάμου κ. Εμμανουήλ Τζανιδάκη, σε αναγνώριση της πολύτιμης προσφοράς του στον τόπο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Την απονομή πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος Κλάδος, μαζί με τον Αντιδήμαρχο κ. Ζαχαρία Λαδιανό, αποδίδοντας την οφειλόμενη τιμή σε έναν άνθρωπο που υπηρέτησε τον Δήμο με αφοσίωση, υπευθυνότητα και σταθερό ενδιαφέρον για την πρόοδο του Μυλοποτάμου και την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας.

Η τιμητική αυτή στιγμή αποτέλεσε ελάχιστη ένδειξη σεβασμού και ευγνωμοσύνης προς τον κ. Τζανιδάκη, η αυτοδιοικητική διαδρομή του οποίου συνδέθηκε με την προσφορά, την ευθύνη και την αγάπη για τον τόπο.
Ο Δήμος Μυλοποτάμου αναγνωρίζει και τιμά τη συμβολή του, κρατώντας ζωντανή την αξία της συνέχειας, της μνήμης και της δημόσιας προσφοράς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στην τελετή παρευρέθηκε και η οικογένεια του κ. Τζανιδάκη, δίνοντας στη βράβευση έναν ιδιαίτερο και συγκινητικό χαρακτήρα.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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