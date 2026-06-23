Διπλή παρέμβαση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη για την αποκέντρωση και την υδατική ανθεκτικότητα

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης συμμετείχε ως ομιλητής σε δύο εκδηλώσεις στην Αθήνα, καταθέτοντας τον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας για τη θεσμική θωράκιση της Αυτοδιοίκησης και την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Αποκέντρωση και Αποτελεσματικότητα Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Στο αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης, ο Σταύρος Αρναουτάκης συμμετείχε στην εκδήλωση του Ινστιτούτου Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής (ΙΝΕΡΠΟΣΤ) με τίτλο «Η Ελλάδα που δεν περιμένει:

Ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα», την οποία διοργάνωσε η πρώην υπουργός Λούκα Κατσέλη. Στο πάνελ συζήτησης για το κράτος δικαίου, τη δημοκρατική λογοδοσία και την αποκέντρωση, συμμετείχαν επίσης ο πρώην αντιπρόεδρος του ΣτΕ Χρήστος Ράμμος και ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης.

Κατά την ομιλία του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης τόνισε ότι η πραγματική αποκέντρωση με ορίζοντα το 2030 προϋποθέτει τη μεταβίβαση ξεκάθαρων διοικητικών αρμοδιοτήτων, τη μεταφορά πόρων και την οικονομική αυτοτέλεια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ανέφερε χαρακτηριστικά πως απαιτείται ριζική μετάβαση από την απλή περιφερειακή αυτοδιοίκηση στην πραγματική περιφερειακή διακυβέρνηση. Παράλληλα, υπογράμμισε την αναγκαιότητα για ενεργειακή αυτονομία των δήμων και των περιφερειών, επισημαίνοντας ότι οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο στην πράσινη μετάβαση μέσα από τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων.

Λειψυδρία και υδατική ανθεκτικότητα

Ο Σταύρος Αρναουτάκης τοποθετήθηκε ως ομιλητής και στην εκδήλωση του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, με θέμα «Λειψυδρία και Υδατική Ανθεκτικότητα». Την εισαγωγή της εκδήλωσης πραγματοποίησε η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου,

ενώ παρεμβάσεις και ομιλίες έκαναν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτριος Κουρέτας, ο Βουλευτής Μανώλης Χριστοδουλάκης, καθώς και εξειδικευμένοι επιστήμονες και ακαδημαϊκοί.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ανέδειξε την διαχείριση του νερού ως κορυφαία στρατηγική προτεραιότητα για την Κρήτη, η οποία αντιμετωπίζεται ως ένα ενιαίο σύνολο με κοινό υδροφόρο ορίζοντα. Παρουσίασε το σχέδιο δράσης της Περιφέρειας και υπογράμμισε πως η Περιφέρεια Κρήτης παράλληλα με τα μεγάλα φράγματα, έχει προετοιμάσει προτάσεις μαζί με τους δήμους και διεκδικεί πόρους ύψους 320 εκ. ευρώ για έργα που αφορούν την διαχείριση του νερού.

Καταλήγοντας, επεσήμανε ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός της Κρήτης ενσωματώνει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, με στόχο τη μετατροπή του νησιού σε μια «Περιφέρεια-Σφουγγάρι» που θα συγκρατεί, θα αποθηκεύει και θα επαναχρησιμοποιεί τους πόρους της, μηδενίζοντας τις διαρροές και επενδύοντας στην ανάκτηση αστικών λυμάτων για άρδευση.