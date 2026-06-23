ΟΔΜΠ Ρεθύμνου: Κατηγορηματικά αντίθετος στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών και πυλώνων υψηλής τάσης σε μοναστηριακές εκτάσεις

Στο πλαίσιο διαβούλευσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: «7 ΑΣΠΗΕ συνολικής εγκαταστημένης ισχύος 282 MW στους Δήμους Ρεθύμνης, Αμαρίου και Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου», ο Οργανισμός Διοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας Νομού Ρεθύμνης, ο οποίος εγκρίνει όλες τις αποφάσεις των Ιερών Μονών του Νομού, δηλώνει ξεκάθαρα ότι ουδέποτε έχει εγκρίνει, ούτε θα εγκρίνει μελλοντικά, οποιαδήποτε απόφαση εγκατάστασης ανεμογεννήτριας ή πυλώνα υψηλής τάσης σε ιδιοκτησία Μονής και εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στα σχεδιαζόμενα έργα που αφορούν την ανωτέρω Μελέτη.

Ο Ο.Δ.Μ.Π. Νομού Ρεθύμνης αναγνωρίζει τη σημασία της ενεργειακής μετάβασης και της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θεωρεί όμως ότι κάθε αναπτυξιακή παρέμβαση οφείλει να πραγματοποιείται με απόλυτο σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον, το ιδιαίτερο τοπίο, την πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορική ταυτότητα της περιοχής.

Η προτεινόμενη εγκατάσταση των συγκεκριμένων έργων εκτιμάται ότι θα επιφέρει σοβαρή αλλοίωση του φυσικού χαρακτήρα του τόπου και των στοιχείων που συνθέτουν τη μοναδική περιβαλλοντική και πολιτιστική του φυσιογνωμία, γι’ αυτό και ο Οργανισμός εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του.

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