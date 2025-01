Ρολόι της Αποκάλυψης: Σε 89 δευτερόλεπτα φτάνει το τέλος της ανθρωπότητας

Πιο κοντά στην καταστροφή της βρίσκεται η ανθρωπότητα παρά ποτέ, σύμφωνα με το Ρολόι της Αποκάλυψης, καθώς οι επιστήμονες, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, μετακίνησαν τους δείκτες του 89 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα, που σηματοδοτούν την «ώρα μηδέν» για την ανθρωπότητα.

Το Ρολόι της Αποκάλυψης είναι σύμβολο που αντιπροσωπεύει την πιθανότητα μιας ανθρωπογενούς παγκόσμιας καταστροφής, κατά τη γνώμη των μελών του Bulletin of the Atomic Scientists.

Η αρχική ρύθμιση του ρολογιού το 1947 ήταν επτά λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Έκτοτε έχει ρυθμιστεί προς τα πίσω και προς τα εμπρός ανάλογα μρ το πόσο κοντά «παίζει» με τον αφανισμό της η ανθρωπότητα.

Κάθε χρόνο τα μέλη του διεθνούς Συμβουλίου Επιστήμης και Ασφάλειας -που αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες και νομπελίστες- καλούνται να απαντήσουν αν η ανθρωπότητα είναι ασφαλέστερη ή κινδυνεύει περισσότερο φέτος ή κινδυνεύει περισσότερο σε σχέση με τα 78 χρόνια που μετράει το ρολόι.

Έτσι, οι δείκτες μετακινούνται ανάλογα των απαντήσεων που δίνει η επίλεκτη ομάδα.

Πιο μακριά από τα μεσάνυχτα ήταν 17 λεπτά το 1991 και η πλησιέστερη ήταν 90 δευτερόλεπτα, από τις 24 Ιανουαρίου 2023.

Πως μετακινούνται οι δείκτες

Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν το ρολόι είναι ο πυρηνικός κίνδυνος και η κλιματική αλλαγή.

The Doomsday Clock was moved to 89 seconds to midnight today, Jan. 28, the closest it’s ever been.

The Doomsday Clock is a decades-long project of the Bulletin of the Atomic Scientists featuring a clock face where midnight represents Armageddon. https://t.co/srKjbMqBKl pic.twitter.com/ssHxx8G58S

— USA TODAY Graphics (@usatgraphics) January 28, 2025