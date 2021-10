Ρωσία: Συναγερμός σε φυλακή στο Βλαντικαφκάζ – Εξεγέρθηκαν εκατοντάδες κρατούμενοι

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tass, στην εξέγερση εναντίον της διεύθυνσης της φυλακής μετέχουν περίπου 200 κρατούμενοι. Το δίκτυο Baza, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, ανεβάζει τον αριθμό αυτό στους 600.

«Η κατάσταση είναι σταθερή και, μέχρι στιγμής, ελεγχόμενη» ανέφερε ο επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Νότιας Οσετίας, Ταμερλάν Τσγκόγιεφ. Πρόσθεσε ότι οι αστυνομικοί έχουν περικυκλώσει τη φυλακή.

Το Baza μετέδωσε ότι μέλη των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας ετοιμάζονται να μπουν στο κτίριο όπου βρίσκονται οι εξεγερμένοι κρατούμενοι, στην πόλη Βλαντικαφκάζ.

