Σάλος με τον βασανισμό ηλικιωμένου Αρμένιου από Αζέρους στρατιώτες [Video]

Σε βίντεο που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας αποτυπώνεται ξεκάθαρα η χυδαιότητα των ουτιδανών Αζέρων στρατιωτών, οι οποίοι βασάνισαν και εκτέλεσαν Αρμένιους που αρνήθηκαν να αφήσουν τις περιουσίες τους στο έλεος των ισλαμιστών.

Μάλιστα, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έκαψαν τα σπίτια τους για να μην πέσουν στα χέρια των Αζέρων. Ένας ηλικιωμένος Αρμένιος ξυλοκοπήθηκε και βασανίστηκε επειδή αρνήθηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του, από ανηλεείς Αζέρους εκτελεστές, διαπομπεύεται (αν είναι δυνατόν!) στην πλατφόρμα του TikTok!

Το βίντεο δεν είναι γνωστό εάν καταγράφηκε πριν ή μετά την κατάπαυση του πυρός στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, ωστόσο αποτελεί γροθιά στο στομάχι για όσους αρνούνται να παραδεχτούν ότι στο Αρτσάχ έλαβε χώρα η πολιτική συνέχιση της γενοκτονίας των Αρμενίων.

Another footage shows disgusting behavior of #Azerbaijan Army soldiers. They are mocking & torturing an old man who they have captured in #Artsakh / #NagornoKarabakh . Cutting hears of civilians & executing wounded #Armenian soldiers are two common warcrimes committed by them. pic.twitter.com/0BhCldPWxi

A group of Azerbaijani soldiers beating an old Armenian man who was captured and posting it on Tik Tok.

Expect everything from these savages.

(Not clear when he was captured, probably earlier during the war) pic.twitter.com/a90yMV27Fq

— 301🇦🇲 (@301_AD) November 17, 2020