Σάνεν Ντόχερτι: H Μπρέντα του «Beverly Hills 90210» πέθανε στα 53 της χρόνια

Η Σάνεν Ντόχερτι, διάσημη για τους ρόλους της στην εξαιρετικά δημοφιλή σειρά «Beverly Hills, 90210» και στη φανταστική σειρά μαγισσών «Charmed», πέθανε αφού διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 2015. Ήταν 53 ετών.

«Με βαριά καρδιά επιβεβαιώνω τον θάνατο της ηθοποιού Σάνεν Ντόχερτι. Το Σάββατο, 13 Ιουλίου, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο μετά από πολλά χρόνια μάχης με την ασθένεια», δήλωσε στο People η εκπρόσωπος τύπου της Ντόχερτι, Λέσλι Σλόαν.

Η Ντόχερτι έγινε διάσημη το 1990 ως η μελαχρινή Μπρέντα Γουόλς στο «Beverly Hills, 90210» του Fox. Μαζί με τον δίδυμο αδελφό της Μπράντον, τον οποίο υποδυόταν ο Τζέισον Πρίστλι, οι Γουόλς ήταν η κλασική οικογένεια «ψάρι έξω από το νερό» που είχε πρόσφατα μετακομίσει από τη Μινεσότα στο Μπέβερλι Χιλς και απορούσε συνεχώς με τα καμώματα των πλουσιόπαιδων του Λος Άντζελες.

Από την Μπρέντα έως την Πρου

Το ειδύλλιο μεταξύ της Μπρέντα και του Ντίλαν, τον οποίο υποδύεται ο Λουκ Πέρι, προκάλεσε αντιδράσεις στην πρώτη σεζόν για την ιστορία όπου η Μπρέντα σκέφτεται να προχωρήσει σεξουαλικά.

Ο μετέπειτα χωρισμός τους, όταν η Ντίλαν τα έφτιαξε με την καλύτερή της φίλη Κέλι, την οποία υποδύεται η Τζένι Γκαρθ, ήταν επίσης μεγάλη είδηση και η σειρά θεωρήθηκε πρωτοποριακή ως προς την προθυμία της να αντιμετωπίσει θέματα όπως η κατάχρηση ναρκωτικών και ο ρατσισμός.

Η σειρά ήταν μια τεράστια επιτυχία και μαζί με την επιτυχία της ήρθε μια υπερβολική ποσότητα ελέγχου και κουτσομπολιού γύρω από το καστ, συμπεριλαμβανομένης της έφηβης Ντόχερτι. Αν και η σειρά είχε ξεκινήσει με την Κέλι του Γκαρθ ως τον λιγότερο συμπαθή χαρακτήρα, η εικόνα σύντομα άλλαξε και η Μπρέντα έγινε το μέλος του καστ που όλοι λάτρευαν να μισούν.

Ο Τύπος την χαρακτήριζε ντίβα και υπήρχε ακόμη και ένα προ-ιντερνετικό ενημερωτικό δελτίο με τίτλο «I Hate Brenda».

Η Ντόχερτι εμφανίστηκε σε 111 επεισόδια προτού αποχωρήσει από τη σειρά στο τέλος της τέταρτης σεζόν, εν μέσω αναφορών για συγκρούσεις με άλλα μέλη του καστ, ιδίως με τον Γκαρθ.

Μετά τη θυελλώδη αποχώρησή της από το «Beverly Hills, 90210», η Ντόχερτι βρήκε τα πατήματά της στο «Charmed», το μεταφυσικό δράμα που αφηγείται την ιστορία τριών αδελφών που ανακαλύπτουν ότι είναι μάγισσες και πρέπει να συνεργαστούν για να πολεμήσουν το κακό.

Έπαιξε τη μεγαλύτερη από τις τρεις αδελφές, την Πρου Χάλιγουελ, μαζί με την Αλίσα Μιλάνο και τη Χόλι Μαρί Κομπς. Το 2000 και το 2001, σκηνοθέτησε τρία επεισόδια της σειράς – «Be Careful What You Witch For», «The Good, The Bad, and The Cursed» και «All Hell Breaks Loose».

Η πορεία της

Γεννημένη στο Μέμφις του Τενεσί, η Ντόχερτι μετακόμισε στο Λος Άντζελες με την οικογένεια της όταν ήταν παιδί και ξεκίνησε σε ηλικία 10 ετών με έναν ρόλο στη σειρά «Father Murphy». Ο Μάικλ Λάντον την είδε στη σειρά και της έδωσε τον ρόλο της Τζένι Γουάιλντερ στο «Little House on the Prairie» σε ηλικία 11 ετών.

Στη συνέχεια η Ντόχερτι είχε έναν σταθερό ρόλο στην οικογενειακή σειρά «Our House» με τον Ουίλφορντ Μπρίμλεϊ.

Στις κινηματογραφικές ταινίες, εμφανίστηκε σε ένα άλλο κλασικό εφηβικό έργο, το «Heathers», καθώς και στο «Girls Just Want to Have Fun» και στα «Mallrats» και «Jay and Silent Bob Strike Back» του Κέβιν Σμιθ.

Μεταξύ άλλων σειρών στις οποίες εμφανίστηκε ήταν το «North Shore» και το «Riverdale», καθώς και σε αρκετές τηλεοπτικές ταινίες.

*Με πληροφορίες από: Variety