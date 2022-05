Σημαντική διάκριση για καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ο Καθηγητής Άγγελος Μπλέτσας της Σχολής ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακηρύχθηκε Διακεκριμένος Ομιλητής (Distinguished Lecturer) της IEEE Communications Society (ComSoc) για τα έτη 2022 και 2023

Ο Καθηγητής Άγγελος Μπλέτσας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (HMMY) του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακηρύχθηκε πρόσφατα Διακεκριμένος Ομιλητής (Distinguished Lecturer) για τα έτη 2022 και 2023 από την IEEE Communications Society (ComSoc). Οι Διακεκριμένοι Ομιλητές της IEEE ComSoc ορίζονται για θητεία δύο ετών, μπορούν να διοριστούν περισσότερες από μία φορές και μπορούν να συνεχίσουν να υπηρετούν για μία επιπλέον διετή θητεία κατά την κρίση της Επιτροπής Επιλογής. Ο Καθ. Μπλέτσας ήταν ένας από τους 31 Διακεκριμένους Ομιλητές που επιλέχθηκαν από όλο τον κόσμο για τα έτη 2022 και 2023.

Το Πρόγραμμα Distinguished Lecturer συνδέει έμπειρα μέλη της IEEE ComSoc, τα οποία είναι αναγνωρισμένοι διεθνώς ειδικοί στην τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών, με παραρτήματα της ΙΕΕΕ ComSoc ανά τον κόσμο, ώστε να διαδώσουν τη γνώση, την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και το όραμά τους για το μέλλον των τηλεπικοινωνιών.

Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος Distinguished Lecturer, οι ομιλητές απευθύνονται σε τουλάχιστον τρεις ομάδες σε τρεις ξεχωριστές τοποθεσίες. Για το 2022, η IEEE ComSoc θα προσφέρει το πρόγραμμα των ομιλών, τόσο μέσω διαδικτύου, όσο και διά ζώσης.

Θέματα Ομιλίας Καθ. Α. Μπλέτσα

Converting your Ethernet Network to a Distributed, Indoor RFID Reader with Commodity SDRs and Intelligent, Real-Time Noncoherent Sequence Detection

Intelligently Wireless Batteryless RF-Powered Reconfigurable Surface: Theory, Implementation & Limitations

Robust RFID Localization in Multipath with a Moving Robot

Towards Ambiently-Powered, Batteryless, Internet-of-Things-That-Think with Asynchronous Principles

Recycling Radio Waves for the Wide Adoption of Precision Agriculture



Σύντομο Βιογραφικό Καθ. Α. Μπλέτσα

Ο Άγγελος Μπλέτσας έλαβε με άριστα το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, το 1998, και μεταπτυχιακό (M.Sc) και διδακτορικό (Ph.D.) από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT), Cambridge, MA, ΗΠΑ, το 2001 και το 2005, αντίστοιχα. Εργάστηκε στην Mitsubishi Electric Research Laboratories (MERL), Cambridge, MA, ΗΠΑ και στο Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών (RCL), Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σήμερα υπηρετεί ως Τακτικός Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν την ευρεία περιοχή των ασύρματων επικοινωνιών και δικτύων αισθητήρων μεγάλης κλίμακας, με έμφαση σε εφαρμογές προστασίας του περιβάλλοντος εξαιρετικά χαμηλής ισχύος και κόστους, ραδιόφωνα οπισθοσκέδασης και RFID, ασύρματα δίκτυα που εξάγουν συμπεράσματα κατανεμημένα και αυτόνομα, με ενέργεια από το περιβάλλον. Η τρέχουσα εστίαση και συνεισφορά του σχετίζεται με ασύρματους, χωρίς μπαταρία, αισθητήρες για γεωργία ακριβείας που κοστίζουν λίγα ευρώ, καταναλώνουν λίγα μικροβάτ και μπορούν να διαβαστούν με συμβατικούς δέκτες σε smartphone.

Υπηρετεί ανελλιπώς ως μέλος της Επιτροπής Προγράμματος (TPC) στα μεγάλα συνέδρια της IEEE ComSoc. Έχει υπηρετήσει ως Αναπληρωτής Εκδότης για τις επιθεωρήσεις IEEE TRANSACTIONS ON WIRELESS COMMUNICATIONS από το 2015 έως το 2021 και IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS LETTERS από το 2011 έως το 2016. Έχει λάβει το 2008 IEEE ComSoc Guglielmo Marconi Prize Paper Award καθώς επίσης και αριθμό βραβείων καλύτερης εργασίας συνεδρίου, όπως π.χ., στα συνέδρια IEEE RFID-TA 2011, IEEE ICASSP 2015, IEEE RFID-TA 2017, MOCAST 2018 και IEEE WCNEE 2021.

Ο Καθ. Μπλέτσας έλαβε το Βραβείο Αριστείας στην Έρευνα του Πολυτεχνείου Κρήτης το 2013. Τον Δεκέμβριο του 2020, οι μαθητές του κέρδισαν το Δεύτερο Βραβείο στον διεθνή Φοιτητικό Διαγωνισμό IEEE ComSoc 2020 “Communications Technology Changing the World”. Επίσης, είναι περήφανος για τους φοιτητές του που βραβεύτηκαν για δύο συνεχόμενες χρονιές στον διαγωνισμό καλύτερης Διπλωματικής Εργασίας 2009-2011 και 2011-2012 μεταξύ όλων των ελληνικών Πανεπιστημίων με θέμα «Προηγμένα Ασύρματα Συστήματα», που διοργανώθηκε από το κοινό Ελληνικό Παράρτημα IEEE VTS/AES. Έχει διακριθεί με βαθμολογία A από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας. Περιλαμβάνεται τακτικά στην ετήσια λίστα Top 2% Scientists παγκοσμίως που καταρτίζεται από την ομάδα του Καθ. Ιωαννίδη στο Stanford Univ. και έχει συμπεριληφθεί στη λίστα Highly Cited Greek Scientists, καθώς και 45 Highly Cited Greek Scientists under 45. Ένα από τα άρθρα του κατατάσσεται σταθερά τα τελευταία χρόνια στην 1η θέση στην λίστα Google Scholar Classic Papers in Computer Networks and Wireless Communication.https://flashnews.gr/