Σοκ στη Μόσχα: Τουλάχιστον 62 νεκροί και 115 τραυματίες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας

Περισσότεροι από 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 115 τραυματίστηκαν από την τρομοκρατική επίθεση σε αίθουσα συναυλιών στα περίχωρα της Μόσχας, για την οποία την ευθύνη ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Οι ρωσικές αρχές εξακολουθούν ν’ αναζητούν τους δράστες, οι οποίοι σύμφωνα με την ανάρτηση του ΙΚ στο Telegram κατάφεραν να διαφύγουν και να επιστρέψουν στη βάση τους (στη φωτογραφία του Reuters/Maxim Shemetov, επάνω, νεκροί κείτονται στο πεζοδρόμιο, έξω από την αίθουσα συναυλιών).

Πυροβολισμοί και κραυγές, πανικόβλητοι θεατές έτρεχαν να βγουν έξω My thoughts and prayers are with the friends and families of the victims of the heinous terror attack in #Moscow Came across this #viralvideo of shocking and terrible #MoscowAttack #Russia pic.twitter.com/V5eFr5U31r — Neetu Khandelwal (@T_Investor_) March 23, 2024

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Μιχαήλ Μουράσκο, 115 τραυματίες νοσηλεύονται, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών. Η κατάσταση 60 ενηλίκων και ενός παιδιού χαρακτηρίζεται σοβαρή, εγείροντας φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων «ενδέχεται ν’ αυξηθεί».

Με στολές παραλλαγής

Ενοπλοι με στολές παραλλαγής εισέβαλαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο κατάμεστο Crocus City Hall – μια αίθουσα συναυλιών στο Κρασνογκόρσκ, βορειοδυτικά της Μόσχας – και άρχισαν να πυροβολούν, σκορπώντας τον θάνατο. Ακολούθησαν εκρήξεις και ξέσπασε πυρκαγιά που εξαπλώθηκε ταχύτατα στο κτίριο.



Βίντεο που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο δείχνει τουλάχιστον δύο κουκουλοφόρους να εισέρχονται στο Crocus City Hall, με τον έναν να πυροβολεί επανειλημμένα με αυτόματο.

🇷🇺🚨 18+ Be careful, hard shots. “Holy shit, they’re running around there, they’re running around there with machine guns. God, my curiosity almost killed me.”- Eye Witness More footage from an eyewitness to the terrorist attack in Crocus City Hall.#Moscow #CrocusCityHall… pic.twitter.com/KQYdbB7bCB — THE SQUADRON (@THE_SQUADR0N) March 23, 2024



Πυροβολισμοί και κραυγές

Σε άλλο βίντεο διακρίνονται τέσσερις άνδρες, με τουλάχιστον τους τρεις να φέρουν όπλα, να κυνηγούν μια ομάδα ανθρώπων και να τους πυροβολούν αδιακρίτως.



Ενας μουσικός παραγωγός που βρισκόταν στα καμαρίνια, αφηγήθηκε ότι «λίγο πριν την έναρξη» της συναυλίας, ακούστηκαν πυροβολισμοί και κραυγές και είδε πανικόβλητους θεατές που έτρεξαν να βγουν έξω.

Λίγο μετά τις πρώτες αναφορές για τους πυροβολισμούς, ο κυβερνήτης της περιοχής της Μόσχας Αντρέι Βορόμπιοφ είπε ότι μετέβη στο σημείο και ηγήθηκε των προσπαθειών αντιμετώπισης του τρομακτικού συμβάντος.

Περισσότερα από 70 ασθενοφόρα επιχειρούσαν γύρω από το Crocus City Hall, ενώ γιατροί βοηθούσαν όσους είχαν τραυματιστεί, είπε ο Βορόμπιοφ.

Κρίσιμες στιγμές

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στην πλατφόρμα Telegram καταγράφονται στιγμιότυπα από την εισβολή των ενόπλων, πυροβολισμοί στο αμφιθέατρο, θεατές ν’ αναζητούν καταφύγιο πίσω από τα καθίσματα και άλλους να σπεύδουν προς την έξοδο.

Σύμφωνα μ’ έναν δημοσιογράφο που βρισκόταν εκεί την ώρα της επίθεσης, ρίχτηκε μια χειροβομβίδα ή μια μολότοφ, ακολούθησε έκρηξη και μετά ξέσπασε φωτιά.

«Οι άνθρωποι στην αίθουσα ήταν ξαπλωμένοι στο πάτωμα για να γλιτώσουν από τους πυροβολισμούς. Παρέμειναν ξαπλωμένοι για 15 μέχρι 20 λεπτά και μετά άρχισαν να σέρνονται προς τα έξω. Πολλοί κατάφεραν να βγουν έξω», είπε.

Με γερανό από την οροφή…

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι επιχείρησαν για την απομάκρυνση των ανθρώπων.

«Περίπου 100 άτομα απομάκρυναν οι πυροσβέστες από το υπόγειο. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για να σωθούν άνθρωποι από την οροφή του κτιρίου με γερανό», έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram το τμήμα του υπουργείου Καταστάσεων Εκτακτης Ανάγκης της περιοχής της Μόσχας.

Russian emergency services remove bodies of those killed in today’s terrorist attack in #crocus The #Kremlin has promised to destroy those responsible for the attack and continues to investigate what happened. Address from #Putin is expected.#CrocusCityHall #Moscow #Moscu pic.twitter.com/EB8qLZkEK4 — WorldNews (@FirstWorldNewss) March 23, 2024

Πέθαναν από ασφυξία…

Η Ρωσική εθνοφρουρά ανέφερε σε μήνυμά της ότι περισσότερα από 10 πτώματα βρέθηκαν σε μία από τις τουαλέτες του Crocus City Hall και εικάζεται πως κρύφτηκαν εκεί για γλιτώσουν από τους πυροβολισμούς.

Ωστόσο, οι στρατιωτικοί της εθνοφρουράς και αξιωματούχοι που συμμετέχουν στις έρευνες πιθανολογούν πως τα θύματα κρύφτηκαν εκεί για να γλιτώσουν από τους πυροβολισμούς, αλλά στη συνέχεια έπαθαν ασφυξία εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από αρκετές ώρες και αφότου τμήμα της οροφής κατέρρευσε.

Επιβεβαιώνουν οι ΗΠΑ

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε για τις εξελίξεις από τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), Αλεξάντρ Μπόρτνικοφ, και ευχήθηκε «ταχεία ανάρρωση» στους τραυματίες.

Τα Ηνωμένα Εθνη, η Ευρωπαϊκή Ενωση και πολλοί ξένοι ηγέτες καταδίκασαν την αιματηρή επίθεση, εκφράζοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του μακελειού.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει πληροφορίες που επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος ότι μαχητές της εξαπέλυσαν την πολύνεκρη επίθεση.

Υπενθύμισαν εξάλλου ότι οι ΗΠΑ είχαν προειδοποιήσει πριν δύο εβδομάδες τη Ρωσία για την τρομοκρατική απειλή.