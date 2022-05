Η Σόνια Θεοδωρίδου ερμηνεύει τραγούδια «Από τη Μεσόγειο ως τα πέρατα του κόσμου» στις 15 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων

Η Διεθνούς φήμης Σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου σε ένα μοναδικό ρεσιτάλ στο θέατρο Βράχων την Τετάρτη 15 Ιουνίου μας ταξιδεύει απ’ τους πολιτισμούς της Μεσογείου ως τα πέρατα της οικουμένης, ερμηνεύοντας με την θεσπέσια φωνή της τραγούδια σε έντεκα διαφορετικές γλώσσες. Η σπουδαία καλλιτέχνης εκφράζει τους πόθους, τα πάθη, τις μνήμες, τις προσδοκίες, τους έρωτες και τους ξενιτεμούς των λαών της Μεσογείου και όχι μόνο, αποδίδοντας μερικά από τα σημαντικότερα τραγούδια της Ελλάδας, της Κύπρου, του Ισραήλ, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Μάλτας, του Λιβάνου, της Κορσικής, της Αιγύπτου, ενώ απλώνεται ως τον Πόντο, τα Βαλκάνια αλλά την Αμερική. Η ζεστή, αισθαντική χροιά της φωνής της μεταλλάσσεται σε κάθε τραγούδι και σε κάθε γλωσσικό και ψυχικό ιδίωμα.

Με τη συνοδεία ενός εξαίρετου μουσικού σχήματος, η μεγάλη Σοπράνο περιδιαβαίνει αισθαντικά ανάμεσα στα παζάρια της ανατολής, τις ακτές της Κορσικής και τα ενετικά κάστρα, παρασέρνοντας μας σε ένα ταξίδι συναισθημάτων και χρωμάτων, διαποτισμένα από τη θαλασσινή αύρα της Μεσογείου, που ως μήτρα δημιουργίας και λίκνο πολιτισμού γεννά τραγούδια και τα ταξιδεύει ως τις άκρες της Γης.

«Πρόκειται για μία συγκλονιστική μουσική διαδρομή που έχει τις ρίζες της, στην πατρίδα μου, την Ελλάδα, ταξιδεύει σε όλα τα λιμάνια της Μεσογείου, μιλά για τις ιστορίες των λαών, που μας ενώνουν και καταλήγει σε μια περιπλάνηση στον κόσμο» τονίζει η διεθνούς φήμης ερμηνεύτρια.

Στη συναυλία συμμετέχουν, η νεανική χορωδία της Λεοντείου Σχολής της Νέας Σμύρνη, η Γυναικεία Χορωδία «Νηρηίδες» και η παιδική – νεανική Χορωδία Δήμου Παλαιού Φαλήρου υπό την διεύθυνση της Κατερίνας Βασιλικού, η Νεανική Χορωδία του Αθηναϊκού Ωδείου, υπό τη διεύθυνση της Αλεξάνδρας Μητσοπούλου και το γυναικείο φωνητικό σύνολο του Ωδείου Νικόλαος Μάντζαρος

Παίζουν οι μουσικοί:

Ηλείας Υφαντίδης – ποντιακή Λύρα

Κατερίνα Λιάτα – πιάνο

Αλέξανδρος Χαλάψης – Βιολί

Αλέξανδρος Χαραλάμπους -Τσέλο

Κώστας Σαρδέλης – Κοντρα Μπάσο

Μιχάλης Σουρβίνος – Κιθάρα ,μαντολίνο

Νίκος Νταρίλας – Κρουστά

Βασίλειος Μαντούδης – Ακορντεόν

Ποια είναι η Σόνια Θεοδωρίδου;

Η σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου γεννήθηκε στην Βέροια. Σπούδασε στο Εθνικό Ωδείο «Μανώλης Καλομοίρης» στην τάξη της Καίτης Παπαλεξοπούλου, απ’ όπου αποφοίτησε με διάκριση, καθώς επίσης και με βραβείο «Άριστης και Διακεκριμένης Εκτέλεσης».

Της χορηγήθηκε η υποτροφία «Μαρία Κάλλας», η οποία της έδωσε την δυνατότητα να πραγματοποιήσει περαιτέρω σπουδές στη Μουσική Ακαδημία της Κολωνίας και αργότερα στο Λονδίνο με την Vera Rosza. Μεταξύ άλλων, έχει ειδικευθεί στο ρεπερτόριο των Γερμανικών Τραγουδιών (Lieder) με την Elisabeth Schwarzkopf και Christa ludwig .

Η Σόνια Θεοδωρίδου έχει εμφανισθεί στα πιο σημαντικά λυρικά θέατρα της Ευρώπης όπως η Όπερα της Φρανκφούρτης, η Κρατική Όπερα του Βερολίνου, η Γερμανική Όπερα του Βερολίνου, η Κρατική Όπερα του Αμβούργου, το Εθνικό Θέατρο του Μονάχου και της Στουτγάρδης, στο Théâtre Royal de la Monnaie στις Βρυξέλλες, στο Théâtre Chatelet του Παρισιού, στο Teatro Communale της Φλωρεντίας, στο Teatro La Fenice της Βενετίας, στο Theatre της Βασιλείας, στην Όπερα της Λυών και του Montpellier, στο Φεστιβάλ Schwetzingen, Maifestspiele του Βισμπάντεν, στην Opera House της Βουδαπέστης, στην Suisse romande orchestra, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, στο Θέατρο Ηρώδου Αττικού, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, στο Αρχαίο Θέατρο Δελφών ,στο Άμστερνταμ, το Ρότερνταμ, το Βερολίνο, την Κολωνία, τη Νέα Υόρκη, το Σάλτσμπουργκ, τη Βιέννη κ.α.

Ως σολίστ έχει δώσει πολυάριθμες συναυλίες και ρεσιτάλ τραγουδιού στην Κολωνία (Φιλαρμονική Κολωνίας), στη Βουδαπέστη (Ακαδημία Franz Liszt), στην Ιταλία (Reggio Emilia), στο Ισραήλ (Φιλαρμονική Tel Aviv), στη Λισσαβόνα (Colosseum), στο Τόκυο, στη Φρανκφούρτη (Alte Oper), στο Μόναχο (Gasteig) και έχει συνεργαστεί με διάσημους μαέστρους και ορχήστρες όπως οι Wolfgang Sawallisch, Zubin Mehta, Sir Neville Mariner, Antonio Pappano, Rene Jacobs, Christoph von Dohnanyi, Gerd Albrecht, Garry Bertini, Ivan Fischer , Marcello Viotti, Helmut Rilling, Andras Schiff, Frans Bruggen με την Orchestra of the Age of the Enlightenment, Concerto Köln, την Φιλαρμονική της Βιέννης Suisse romande orchestra και άλλες.

Το κλασικό της ρεπερτόριο συμπεριλαμβάνει μερικούς από τους πιο σημαντικούς ρόλους όπερας, όπως οι Fiordiligi (Έτσι Κάνουν Όλες), Elvira (Don Giovanni), Pamina (Ο Μαγικός Αυλός), Alcina (Alcina), Violetta (Η Τραβιάτα), Gilda (Ριγκολέττο), Angelica (Suor Angelica), Mimi (Οι Μποέμ), Euridice (Ορφέας και Ευρυδίκη του Gluck), Salud (Η Σύντομη Ζωή), Fiorilla (Il Turco in Italia), Corinna (Il viaggio a Reims), Giulietta (I Capuletti e i Montecchi), Maria Stuarda (Maria Stuarda), Cleopatra (Ιούλιος Καίσαρας), Jenny (Mahagonny), Santuzza (Cavalleria Rusticana) κ.ά.

Έχει κυκλοφορήσει δύο CD με όπερες, την “La Calisto” του Cavalli (Harmonia Mundi) και την “Conrois and his copies” του Περικλή Κούκου. Επίσης τα CD «Η Σόνια Θεοδωρίδου συναντά τον Μάνο Χατζηδάκι» (Σείριος, “Ρεσιτάλ”) (Σείριος – Οδός Πανός), Γιάννης Μαρκόπουλος «Αναγέννηση» (Κίνησις), Θάνος Μικρούτσικος “Warna” (Arcardia), Χάρης Περσίδης “Storia d’ Amor” (Eros), ‘’Arie Antiche‘’ (Legend Classics), “Sonia Thedoridou sings Jacques Brel” (Et’cetera), Θανάσης Μωραϊτης ‘’ Pictures for the sadness of the blonde girls and of Eleni’’ (EMI Classics), Γιάννης Κωνσταντινίδης ‘’30 Songs’’ (The Human Voice), ‘’Songs from the Big Screen” (The Human Voice), Αθανάσιος Σίμογλου “Cavafy – Shades of Love…” (The Human Voice), Μίμης Πλέσσας ’’ Anthology’’ (The Human Voice), Αθανάσιος Σίμογλου “Cavafy II – Return ” (The Human Voice).

The scent of Jasmin (The Human Voice).

Tον Ιούνιο του 2014 ανακίνησε εκ νέου το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα ,μπαίνοντας στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου με ομάδα καλλιτεχνών ,προκειμένου να κάνουν μια σιωπηλή διαμαρτυρία, ανακινώντας εκ νέου το ζήτημα και κερδίζοντας ταυτόχρονα την συμπαράσταση της παγκόσμιας καλλιτεχνικής κοινότητας.