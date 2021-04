Sputnik V: Μπορούμε να προμηθεύσουμε την Ελλάδα με εμβόλια από τον Μάιο

Μάλιστα, όπως σημειώνεται στον λογαριασμό @sputnikvaccine, ο οποίος συντάσσεται στα αγγλικά και απευθύνεται στο διεθνές κοινό, η παρτίδα αυτή θα μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα παρά τις υπάρχουσες δεσμεύσεις έναντι 59 συνολικά χωρών παγκοσμίως μέχρι στιγμής.

«Μαζί είμαστε δυνατότεροι» καταλήγει η ανάρτηση, η οποία συνοδεύει δημοσίευμα σχετικά με την πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή και τις εκεί αναφορές στο θέμα του Sputnik V κατά τις αντιπαραθέσεις του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Α. Τσίπρας.

Sputnik V confirms that even given requests from 59 other countries, it can supply Greece already in May with vaccine for 500,000 people. Together we are stronger!✌️

— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 6, 2021