Σπύρος Θεοδ. Κουτσοχρήστος : Ανεπίτρεπτη η χρήση βεγγαλικών στην Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία

Την περίοδο του Τριωδίου και ιδίως την Μεγάλη Τεσσαρακοστή, η Εκκλησία μας με τις Ιερές Ακολουθίες,

( Θείες Λειτουργίες Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, Χαιρετισμοί στην Υπεραγία Θεοτόκο – Ακάθιστος Ύμνος,

Κατανυκτικοί Εσπερινοί, Ακολουθία του Μεγάλου Κανόνα ) την αυστηρή νηστεία, και την προτροπή,

για μετάνοια με το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, έχει σαν σκοπό την πνευματική προετοιμασία

των πιστών, για την Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,

το μεγαλύτερο γεγονός του Χριστιανισμού!

Η ευχή ” Καλό στάδιο ” , που ανταλλάσουν οι Χριστιανοί, της πρώτες ημέρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής,

υποδηλώνει, την προετοιμασία τους, με την καθοδήγηση του πνευματικού, ώστε να καταπολεμήσουν τα

πάθη τους και να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού, το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου!

Μέσα σ΄ αυτό το κλίμα, της προσευχής, της συστολής και της κατάνυξης… φτάνουμε στην Μεγάλη Εβδομάδα

και ενώ ετοιμαζόμαστε, να εορτάσουμε την Λαμπροφόρο Ανάσταση του Κυρίου μας, από το απόγευμα

της Μεγάλης Παρασκευής, αρχίζουν,” τα προεόρτια των κροτίδων και των βεγγαλικών “,

με αποκορύφωμα την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου.

Την ώρα του Ιερού Ευαγγελίου, αντί οι πιστοί να έχουν το κεφάλι σκυμμένο και να ακούνε με προσοχή,

την ανάγνωση, αποσπάται η προσοχή τους… κάποιοι κοιτάζουν στον ουρανό τα βεγγαλικά,

άλλοι δε, φωτογραφίζουν το θέαμα με τα κινητά τους τηλέφωνα, μικρά παιδιά κλαίνε από τον εκκωφαντικό

θόρυβο των κροτίδων, που καλύπτουν την φωνή των κληρικών και κάποιοι κάθονται μέσα

στα αυτοκίνητά τους από τον φόβο των βεγγαλικών, αυτσοχέδιων και μη!

Μια πιστή και ευλαβής Χριστιανή κάποτε, παράτησε το σχοινί της καμπάνας και έφυγε, επειδή μια κροτίδα έπεσε δίπλα της!

Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, προσπαθεί να αποτρέψει αυτή, την μη νόμιμη κατάσταση

( Προεδρικό διάταγμα 36/2012 – Φ.Ε.Κ .74/Α/ 9-4-2012 ) και η όλη ατμόσφαιρα, μόνο εκκλησία δεν θυμίζει.

Ο πνευματικός αγώνας των Χριστιανών, υπό αυτές τις συνθήκες, αμαυρώνεται την τελευταία στιγμή

και κάποιοι καταφεύγουν στα Μοναστήρια, όπου τηρείται ” το τυπικό” και η εκκλησιαστική τάξη!

Την Aγία αυτή ημέρα, τραυματίζονται πολύ σοβαρά αρκετοί συνάνθρωποί μας (ακρωτηριασμοί άνω άκρων…)

και κάποιοι εξ αυτών χάνουν την ζωή τους, εξαιτίας των κροτίδων και της μη ορθής χρήσης βεγγαλικών!

Kάποιοι δε, τα τελευταία χρόνια, εξαίτιας αυτής της απαράδεκτης κατάστασης με τη ρίψη βεγγαλικών

και φωτοβολίδων, δεν προσέρχονται στην Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία και ” αναπαύουν τον λογιμό τους, ”

με εκκλησιασμό και Θεία Κοινωνία, το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου στην ” πρώτη Ανάσταση “.

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, με την εγκύκλιο, υπ’ αριθμ. 3076 – 21/06/2023 στηλιτεύει και απαγορεύει

και ” …την εντός, του Ιερού Βήματος απαράδεκτη κρούση διαφόρων αντικειμένων, σε συνδυασμό

με αλαλάζουσες φωνές εκ μέρους ιεροπαίδων, κατά το «Ἀνάστα ο Θεός» στην Θεία Λειτουργία,

το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου…”.

Τα Ιερά μυστήρια και οι Ιερές Ακολουθίες, δεν πρέπει να διασαλεύονται και να διακωμωδούνται με τέτοιες ενέργειες!

Πρέπει να διαφυλάσσεται και από τους πιστούς η τάξη και το τυπικό, που οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας

παρέδωσαν.

Η εκκλησία δεν είναι χώρος εκτόνωσης, είναι χώρος λατρείας και προσευχής!

Όσοι, δεν γνωρίζουν από ” εκκλησιαστική τάξη ” και ορθόδοξο τυπικό λατρείας, θα πρέπει να λάβουν

υπόψιν τους και έναν επιπλέον παράγοντα, που είναι, η προστασία του περιβάλλοντος καθώς

βεγγαλικά κάτω από προϋποθέσεις, βοηθούν στην έναρξη δασικής πυρκαγιάς!