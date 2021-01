STAGES A/LIVE με τους Nightstalker από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Tο Ίδρυμα Ωνάση υποστηρίζει τους συναυλιακούς χώρους της εγχώριας ανεξάρτητης σκηνής. Πρώτη στάση στο Gagarin 205 με τους Nightstalker.

Μια σειρά συναυλιών για την υποστήριξη

της ανεξάρτητης ελληνικής μουσικής σκηνής.

WE STAY CLOSE, NOT CLOSED

Μπείτε στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση

STAGES A/LIVE

ΟΙ NIGHTSTALKER ΣΤΟ GAGARIN 205

Nightstalker Live YouTube premiere στο Gagarin 205: Κυριακή 10 Ιανουαρίου | 21:00

Διάρκεια: 52΄

Χωρίς αντίτιμο ή χρονικό περιορισμό

Δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς τις μουσικές σκηνές που μας διαμόρφωσαν. Tο Ίδρυμα Ωνάση υποστηρίζει τους συναυλιακούς χώρους της εγχώριας ανεξάρτητης σκηνής. Πρώτη στάση στο μοναδικό Gagarin 205 με ένα συγκρότημα που δεν χρειάζεται συστάσεις. Οι Nightstalker στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση.

Πώς θα περάσει ένας χειμώνας χωρίς συναυλίες; Πόσο θα θέλατε τώρα να κατηφορίζατε προς τη σκηνή του Gagarin 205 για να δείτε το αγαπημένο σας συγκρότημα ή να κατεβαίνατε τα σκαλάκια του ΑN Club για να ανακαλύψετε μια νέα μπάντα; Tο Ίδρυμα Ωνάση υποστηρίζει τους συναυλιακούς χώρους της εγχώριας ανεξάρτητης σκηνής με μια σειρά κινηματογραφημένων live performances με συγκροτήματα και καλλιτέχνες της ελληνικής εναλλακτικής μουσικής σκηνής, τo STAGES A/LIVE.

Με αυτή την κίνηση βρίσκεται δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και σε όλους όσους αποτελούν μέρος της μουσικής σκηνής − τεχνικούς, φωτιστές και όλους τους επαγγελματίες χωρίς τους οποίους δεν θα έφτανε σε εμάς ποτέ η μουσική που μας έχει (δια)μορφώσει.

Το STAGES A/LIVE είναι μια σειρά από συναυλίες χωρίς θεατές, αλλά με πολλή μουσική, στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση. Ένα εναλλακτικό ψηφιακό world tour με αγαπημένες μπάντες και καλλιτέχνες, καθώς και όλα όσα έχουμε ζήσει μαζί τους σε ιστορικά live του παρελθόντος και σημεία αναφοράς τα Gagarin 205, ΑΝ Club και άλλες μουσικές σκηνές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Και ποιοι θα μπορούσαν να εγκαινιάσουν τη νέα πρωτοβουλία πέρα από μια μπάντα τόσο ξεχωριστή όπως οι Nightstalker και σε έναν χώρο που μας έχει χαρίσει αλησμόνητες στιγμές: το Gagarin 205. Στις 10 Ιανουαρίου 2021 συντονιζόμαστε και δυναμώνουμε τον ήχο στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση που εκπέμπει με τους Nightstalker στο Gagarin 205.

Σκληρός ήχος, groovy ρυθμοί, έντονη μπασογραμμή, μαζί με κάμποσες πιασάρικες μελωδίες, η δύναμη της φωνής του Argy και το μυστικό της μουσικής των Nightstalker σε κινηματογράφηση του Χρήστου Σαρρή. Η ωμή ροκ-εν-ρολ απλότητά τους, τα μαγευτικά ριφ και η ηλεκτρική καταχνιά είναι τα στοιχεία που κράτησαν στο προσκήνιο αυτό το συγκρότημα για περισσότερα από 30 χρόνια. Οι Nightstalker, μια μπάντα που ξεπερνά τις κατηγοριοποιήσεις και τις ταμπέλες, υπόσχονται ένα εκρηκτικό ψηφιακό live, από αυτά που μας έχουν συνηθίσει στις ζωντανές σκηνές.

Όλα αυτά τα χρόνια τούς έχουν φορτώσει όποια ετικέτα κυκλοφορεί εκεί έξω. Στα 90s ήταν το grunge… Μετά ήταν το stoner rock… Κι επίσης, ποτέ μην τους αποκαλέσετε «ελληνικό ροκ γκρουπ». Παίζουν ροκ μουσική, απέριττη και απλή, και το κάνουν αυτό παίρνοντας αποθεωτικές κριτικές εδώ και τρεις δεκαετίες. Σε έναν κόσμο γεμάτο από συγκροτήματα που καταρρέουν με την πρώτη υποψία κακής κριτικής, οι Nightstalker είναι μια ατμομηχανή που, μετά από οχτώ δισκογραφικές κυκλοφορίες και 500 συναυλίες σε όλο τον κόσμο, εξακολουθούν να στέκονται στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής σκηνής του σκληρού ροκ. Τον Ιανουάριο του 2020 παρουσίασαν στο Gagarin 205 τον νέο τους δίσκο. Έναν χρόνο αργότερα επιστρέφουν στον σημαντικό συναυλιακό χώρο για ένα διαφορετικό live.

Το Gagarin 205 μπήκε στη ζωή μας τον Σεπτέμβριο του 2002. Πήρε το όνομά του από τον πρώτο άνθρωπο που ταξίδεψε στο διάστημα και μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Γη, το 1961, τον κοσμοναύτη Yuri Alekseyevich Gagarin. Βρίσκεται στο κέντρο της πρωτεύουσας, στην οδό Λιοσίων 205, και έχει χωρητικότητα 1.200 ορθίων ή 600 καθήμενων.

Εγκαινιάζοντας τη δραστηριότητά του στις 27 Σεπτεμβρίου του 2002, με την πρώτη σόλο εμφάνιση του Barry Adamson στην Ελλάδα, το Gagarin 205 Live Music Space έχει διανύσει ήδη 18 σεζόν λειτουργίας. Ο χώρος φιλοξένησε σημαντικά ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής αλλά και του ελληνικού χώρου, σε άρτιες παραγωγές. Στον φιλόξενο χώρο του έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 1.400 διαφορετικές εκδηλώσεις, συναυλίες από όλο το φάσμα της σύγχρονης ελληνικής και ξένης σκηνής, DJ sets, μουσικά και κινηματογραφικά φεστιβάλ, αφιερώματα σε σκηνοθέτες και προβολές ταινιών, πάρτι δισκογραφικών εταιρειών, κ.λπ. Με έναν μέσο όρο άνω των 100.000 εισιτηρίων ετησίως, το Gagarin 205 Live Music Space αποτελεί σημείο αναφοράς στον συναυλιακό και, γενικότερα, τον καλλιτεχνικό χάρτη της πρωτεύουσας.

Μέχρι να καταφέρουμε να βρεθούμε και πάλι όλοι μαζί σε κάποιο live, η μουσική μάς φέρνει λίγο πιο κοντά, ακόμη κι αν είμαστε μακριά. Μέσα από τις οθόνες μας, ξαναζούμε μνήμες από συναυλίες που μοιραστήκαμε μαζί με χιλιάδες γνωστά και άγνωστά μας πρόσωπα.

Οι ανεξάρτητες μουσικές σκηνές της Ελλάδας, που δημιουργήθηκαν για να στηρίξουν τους νέους καλλιτέχνες, έχουν στηρίξει ακόμη περισσότερους θεατές με ανώνυμα στην αρχή συγκροτήματα που έγιναν στην πορεία ιστορικά και μέσα σε ιστορικούς συναυλιακούς χώρους.

Μνήμες θολές, που πυροδοτούν σήμερα τη νοσταλγία και την ανάγκη να μη σταματήσουν να υπάρχουν αυτές οι σκηνές, στις οποίες νιώθουμε ενέργεια και ασφάλεια.

Μιλώντας για χώρους όπως το Gagarin 205, το AN, με ένα αδιευκρίνιστο αίσθημα, σαν ενός επικίνδυνου θαύματος, σου έρχονται ξανά στο μυαλό τα φώτα, η μουσική, οι πρωταγωνιστές πίσω και μπροστά από αυτό, όλοι τόσο κοντά μεταξύ τους, χορεύοντας με δυνατούς ήχους.

Σε μια περίοδο δύσκολη για τους ανθρώπους που εργάζονται στον τομέα του πολιτισμού, το Ίδρυμα Ωνάση δείχνει την έμπρακτη υποστήριξή του στους χώρους που λόγω της πανδημικής συνθήκης κινδυνεύουν. Στις σκηνές που πλέον έχουν αδειάσει από καλλιτέχνες, τεχνικούς και θεατές, από ζωή. Ο πολιτισμός συνεχίζει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ύπαρξής μας και ο χώρος της μουσικής παραμένει ένας χώρος στον οποίο νιώθουμε ασφαλείς. Η ανεξάρτητη μουσική σκηνή της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, κάθε ελληνικής πόλης, είναι πλέον εξαρτημένη από όλους εμάς. Για όλα όσα μας συνδέουν με τους συναυλιακούς χώρους, αλλά και για όλες τις στιγμές που αυτοί μας χάρισαν. Κοιτώντας μαζί το μέλλον, νοσταλγούμε το κοινό μας μουσικό παρελθόν. Ας δυναμώσουμε τον ήχο στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση: η ανεξάρτητη ελληνική μουσική σκηνή είναι live.

Σύλληψη & Επιμέλεια: Χρήστος Σαρρής

Συντονισμός Παραγωγής: Σμαράγδα Δογάνη, Έλενα Χωρέμη

Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Nightstalker

Αργύρης Γαλιατσάτος: φωνή

Ανδρέας Λάγιος: μπάσο

Τόλης Μότσιος: κιθάρα

Ντίνος Ρούλος: ντραμς

Συμμετέχουν: Τόνια Αντωνίου, Νίνα Φώσκολου: φωνητικά

Τεχνικός & Ηχολήπτης Nightstalker: Αναστάσιος Τσομπάνης

Κινηματογράφηση

Σκηνοθεσία: Χρήστος Σαρρής

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Έβαν Μαραγκουδάκης

Εικονοληψία: Δημήτρης Ζιβόπουλος, Ορφέας Καλαφάτης, Κοραλία Δογάνη

Εγγραφή Ήχου: Φίλιππος Μαρινέλης, Βασίλης Ζαμπίκος

Μίξη Ήχου: Κώστας Χρυσόγελος

Μοντάζ: Τρύφωνας Καρατζίνας

Χρωματική Επεξεργασία: Μάνθος Σάρδης

Φωτογράφιση: Πηνελόπη Γερασίμου

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Τεχνικός Διευθυντής: Λευτέρης Καραμπίλας

Τεχνική Διεύθυνση & Υποστήριξη Έργου: Phil Hills

Τεχνικοί Φωτισμού: Αντώνης Κόκκορης, Γιάννης Ψαρρός, Παύλος Παππάς

Βοηθός Τεχνικός Φωτισμού: Γιώργος Τσιτσίγκος

Τεχνικοί σκηνής: Άρης Ραγκαβάς, Νίκος Νιζάμης

Production Manager – Σύμβουλος Οργάνωσης Παραγωγής: Δήμητρα Δερνίκου

Συντονισμός Παραγωγής: Σμαράγδα Δογάνη, Έλενα Χωρέμη

Εκτέλεση Παραγωγής Στέγης: Ειρηλένα Τσάμη, Νικήτας Βασιλάκης

Gagarin 205

Διεύθυνση Gagarin 205: Μαρίνα Δανέζη

Τεχνικός Φωτισμού: Μελίνα Ζερβάκη

Ηχοληψία: Γρηγόρης Πρασσάς

Διεύθυνση Παραγωγής: Στέφανος Ελπιζιώτης

Βοηθός Παραγωγής: Φίλιππος Ζαμίδης

Ευχαριστούμε για την παραχώρηση σκηνικών στοιχείων από τις παραστάσεις της Στέγης:

«Αποκάλυψη», Σκηνοθεσία: Θάνος Παπακωνσταντίνου, Σκηνογραφία: Νίκη Ψυχογιού, Γλυπτική & Κατασκευή: Αλέκος Μπουρελιάς

“A Punch of Losers”, Χορογραφία: Μαργαρίτα Τρίκκα, Σκηνογραφία: Άρτεμις Φλέσσα

Nightstalker | Gagarin 205 © Pinelopi Gerasimou

Οι Nightstalker σχηματίστηκαν στην Ελλάδα στα τέλη του 1989 από τον τραγουδιστή (και τότε ντράμερ) Argy (Αργύρη) και, αφού σταθεροποιήθηκε η σύνθεσή τους με την προσθήκη του μπασίστα Αντρέα το 1992, οι Nightstalker κατάφεραν να συγχωνεύσουν τις heavy rock επιρροές τους με funky ρυθμούς και grungy μελωδίες, δημιουργώντας ένα ολότελα νέο θηρίο. Με όλα αυτά τα στοιχεία στις αποσκευές τους, κυκλοφόρησαν το πρώτο EP τους το 1994, με τίτλο “Side FX”,για να ακολουθήσει το 1996 το πρώτο άλμπουμ τους, “Use”, το οποίο τους καθιέρωσε χάρη στον χαρακτηριστικά δικό τους, σκοτεινό και βαρύ ήχο. Το 2000 υπήρξε μια μικρή ανακατάταξη στα μέλη της μπάντας, ενώ κυκλοφόρησε και το νέο τους EP “The Ritual”, το οποίο βρήκε τους Nightstalker να βουτάνε σε μια πιο βαθιά και σκοτεινή ψυχεδέλεια. Έχοντας υποδεχθεί στη σύνθεσή τους τον Τόλη, ως νέο μέλος της μπάντας, το επόμενα άλμπουμ τους, “Just a Burn” (2004) και “Superfreak” (2009), εδραίωσαν τη φήμη του γκρουπ στην Ελλάδα, ενώ οδήγησαν συγχρόνως και στη διαμόρφωση ενός αφοσιωμένου διεθνούς κοινού, με το μοναδικό τους ροκ-εν-ρολ χάος.

Από τα Βαλκάνια έως τη Μεγάλη Βρετανία, οι Nightstalker συνέχισαν να εστιάζουν αποκλειστικά στη μουσική και στους οπαδούς τους, μεταφέροντας το ροκ-εν-ρολ τσίρκο των ζωντανών εμφανίσεών τους σε αναρίθμητες ελληνικές και ευρωπαϊκές περιοδείες, αλλά και συμμετοχές σε φεστιβάλ, όπως τα Freak Valley, Stoned From The Underground, Rockwave, Heavy By The Sea και Street Mode, ενώ παράλληλα μοιράζονταν τη σκηνή με θρυλικά ονόματα, όπως οι Ramones και οι Uriah Heep, μεταξύ άλλων.

Οι πιο πρόσφατοι σταθμοί στην τριαντάχρονη διαδρομή τους, που έδωσαν μια επιπλέον ώθηση στην καριέρα των Nightstalker, είναι οι κυκλοφορίες των άλμπουμ “Dead Rock Commandos” το 2012, “As Above, So Below” το 2016 και “Great Hallucinations” το 2019. Και ενώ η παγκόσμια πανδημία δεν το επιτρέπει προς το παρόν, οι Nightstalker αδημονούν να επιστρέψουν στον δρόμο για να συνεχίσουν να περιοδεύουν εκτενώς· ένα μέσο που από την πρώτη μέρα υπήρξε στην πρώτη γραμμή της μουσικής γλώσσας των Nightstalker, ένας ύμνος στην ένταση.