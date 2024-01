Η στιγμή της συντριβής του ρωσικού αεροσκάφους [video]

Η Ρωσία ζήτησε την Τετάρτη την κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά τη συντριβή ρωσικού αεροσκάφους που μετέφερε αιχμάλωτους Ουκρανούς στρατιώτες, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας τόνισε ότι η κατάρριψη του ρωσικού αεροπλάνου ήταν μια ουκρανική εγκληματική ενέργεια.

BREAKING: Reports of Plane Crash in Russia’s Belgorod Region

The Russian Defense Ministry confirms that an Il-76 plane crashed during a scheduled flight in the Belgorod region.

There were 65 captured Ukrainian military personnel, six crew members, and three guards on board the… pic.twitter.com/tvhRyxONqw

— Soumyajit Pattnaik (@soumyajitt) January 24, 2024