Στην Κρήτη Διεθνές Συνέδριο για τις Διάχυτες Υπολογιστικές Τεχνολογίες στην Υγεία

Το 18ο Διεθνές Συνέδριο για τις Διάχυτες Υπολογιστικές Τεχνολογίες στην Υγεία με τίτλο «18th EAI International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare» θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο Κρήτης, από 17 έως 18 Σεπτεμβρίου 2024, με την ενεργό συμμετοχή και συνδιοργάνωση του Ινστιτούτου Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Στόχος του συνέδριου είναι να παρουσιαστούν οι πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις στην τηλεϊατρική, οι νέες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της νόσου Covid-19 και ο τρόπος με τον οποίο η υγειονομική περίθαλψη θα πρέπει να επανασχεδιαστεί, σε συνεργασία με τη βιομηχανία, τον ακαδημαϊκό κόσμο και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, με σκοπό τη δημιουργία προηγμένων συστημάτων φροντίδας.

Όσοι βρεθούν στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δυο ανοικτές ομιλίες για το κοινό: Την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου την ομιλία της Mary P. Czerwinski, Partner Research Manager, Human Understanding and Empathy (HUE) Research Group, Microsoft Research, με τίτλο: «Technology for Health and Wellbeing in the Workplace» και την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου την ομιλία του Καθηγητή Ιατρικής Πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νικόλαου Μαγκλαβέρα, ο οποίος θα μιλήσει για: «Personalised health driven by digital health systems and multi-source health/environmental data, ML/AI/DL analytics and predictive models».

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν εξαιρετικά ενδιαφέροντα και πρωτοποριακά επιστημονικά ευρήματα της σύγχρονης έρευνας αιχμής στις διάχυτες τεχνολογίες υπολογιστών και ο αντίκτυπός τους στην καινοτομία στον τομέα της υγείας.

Η υψηλή απήχηση και ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του συνεδρίου αποτελεί πόλο έλξης για τη συμμετοχή διεθνώς καταξιωμένων επιστημόνων από κορυφαία Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού, γεγονός που αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το νησί μας.

Το συνέδριο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Καινοτομία (EAI) και συνδιοργανώνεται από τον Καθ. Χαρίδημο Κονδυλακη (ΙΤΕ) και τον Δρ. Αντρέα Τριανταφυλλίδη (ΕΚΕΤΑ).

Για περισσότερες πληροφορίες: https://pervasivehealth.eai-conferences.org/2024/