Στρασβούργο: Συγκρούστηκαν δύο τραμ – Τουλάχιστον 50 τραυματίες, σοκαριστικά βίντεο

Συγκλονιστικό βίντεο από το σημείο του ατυχήματος στο Στρασβούργο – Μετωπικά συγκρούστηκαν οι δύο συρμοί του τραμ, τουλάχιστον 50 οι τραυματίες, φόβοι για νεκρούς

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν δύο τραμ συγκρούστηκαν μεταξύ τους στο Στρασβούργο, στην ανατολική Γαλλία, μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Η δήμαρχος της πόλης τόνισε ότι δεν υπάρχουν νεκροί ούτε άτομα σε κρίσιμη κατάσταση. Κάποιοι όμως από τους επιβάτες, αλλά και οι οδηγοί των δύο τραμ, έχουν υποστεί σοκ.

Η Υπηρεσία Πυρόσβεσης και Διάσωσης της περιφέρειας Κάτω Ρήνου ζήτησε από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή ώστε να διευκολύνουν την πρόσβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν ένα από τα τραμ άλλαξε ράγες και συγκρούστηκε με το δεύτερο, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι BFMTV. Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, φαίνονται άνθρωποι να σπάνε τις πόρτες του ενός συρμού και να προσπαθούν να βγάλουν τους επιβάτες μέσα από αυτόν.

Αρκετά άτομα είναι πεσμένα στο έδαφος, ενώ ηχεί ο συναγερμός του σταθμού. Άλλοι, προσπαθούν να απεγκλωβιστούν από μόνοι τους. Επικρατεί πανικός. Φαίνονται επίσης τραυματισμένοι άνθρωποι, ενώ στη σήραγγα του σταθμού αιωρείται ένα σύννεφο καπνού.

Η σύγκρουση ήταν μετωπική και έγινε στον κεντρικό σταθμό της πόλης. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού ανθρώπων.

Στρασβούργο: Συγκλονιστικό βίντεο από το σημείο του ατυχήματος:

Όπως όλα δείχνουν, λοιπόν, ο ένας συρμός άλλαξε κατά λάθος πορεία και έπεσε πάνω στον άλλον, ο οποίος ήταν σταματημένος στον κεντρικό σταθμό του Στρασβούργου. Ο ένας από τους δύο συρμούς εκτροχιάστηκε μετά από τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ταυτόχρονα διενεργείται έρευνα για τα αίτια του σοκαριστικού αυτού ατυχήματος.

🇫🇷🚨 JUST IN: Two trams have collided in Strasbourg, France, at the city’s train station!

According to police sources, the incident left between 20 and 30 people injured. Reports from locals indicate that five individuals are in critical condition.#France #Accident pic.twitter.com/0Xg46HKGdL

