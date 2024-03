Στρατηγική Συνεργασία franchise της Hilton με τον Όμιλο CHC Group στην Κάρπαθο

Παρουσιάστηκε το 1ο Tapestry Resort By Hilton στην Ευρώπη

Σε μία πολύ όμορφη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την 23η Μαρτίου 2024, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου, στα Πηγάδια και με κάθε επισημότητα, η Hilton ανακοίνωσε την συνεργασία της με την CHC Group. Πρόκειται για μία συμφωνία franchise για 18 έτη από 2025 έως και 2042, που αποσκοπεί στην υλοποίηση του αναπτυξιακού πλάνου, της διεθνώς αναγνωρισμένης εταιρείας, μέσα από τη δημιουργία του The Noverian Sound of the Sea, Tapestry Collection by Hilton, το 1ο Tapestry Resort στην Ευρώπη.

Κατά την εκδήλωση ανακοίνωσης της νέας συνεργασίας, η οποία έγινε παρουσία πολιτικών, των αρχών του τόπου, δημοσιογράφων κλπ. …………………… (εδώ αναφέρονται οι επίσημοι προσκεκλημένοι), ο Ανδρέας Κουκάς, Διευθυντής Ανάπτυξης της Ηilton στην Ελλάδα και την Κύπρο δήλωσε:…………………………………………………………………………………………… ………………….……………………………………………………………….………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Το The Noverian Sound of the Sea, Tapestry Collection by Hilton, (πρώην Sound of the Sea), θα ανακαινιστεί πλήρως και θα αναβαθμιστεί σε 5 αστέρια από την CHC Group, ακολουθώντας με απόλυτο σεβασμό τις πρακτικές της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς επίσης θα συνδυάζει την υψηλή ποιότητα με την απλότητα και τα παραδοσιακά υλικά της Καρπάθιας γης. Θα αποτελεί το κόσμημα της Καρπάθου από τον Απρίλιο 2025 και θα είναι το 1ο Tapestry Resort στην Ευρώπη. Ένα ξενοδοχείο το οποίο θα προσφέρει επιλογές διαμονής που θα καλύπτουν τις ανάγκες ακόμη και των πιο απαιτητικών ταξιδιωτών, με αποτέλεσμα να φέρει τον ποιοτικό πελάτη στην Κάρπαθο, που τόσο έχει ανάγκη.

Θα διαθέτει 43 suites, εκ των οποίων 14 με ιδιωτική πισίνα και 4 με Jacuzzi, με άνετη αλλά εκλεπτυσμένη αισθητική σχεδιασμού, όλα επιμελημένα με επιλεγμένα eco friendly υλικά και προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό θα αναδεικνύεται το μεγαλείο της φυσικής ομορφιάς του νησιού, αποπνέοντας παράλληλα μοντέρνα αισθητική και υπηρετώντας μια φιλοπεριβαλλοντική φιλοσοφία στον χώρο της φιλοξενίας. Ακόμη, το κατάλυμα θα προσφέρει ξεχωριστές γαστρονομικές εμπειρίες με βιολογικά προϊόντα και γεύσεις από το νησί, μέσα από ένα κομψό εστιατόριο, με εκπληκτική θέα το πέλαγος. Στις επιπλέον παροχές συμπεριλαμβάνονται ένας χαλαρωτικός χώρος mini spa, μία αίθουσα γυμναστηρίου, παραδοσιακό καφενείο και Yoga Bar.

Τα πηγάδια και η Κάρπαθος γενικότερα είναι ένας πολύ δημοφιλής προορισμός και με ταχεία μάλιστα ανάπτυξη, που οφείλεται αρχικά στους κατοίκους της που δεν έχουν επηρεαστεί από τον τουρισμό και συνεχίζουν να τηρούν τις παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα, την φιλοξενία και τη ζεστασιά που θέλει ο πελάτης που επισκέπτεται τα νησιά της Ελλάδας. Επιπροσθέτως, η ιστορία του νησιού, οι πανέμορφες παραλίες, τα πολλά εκκλησάκια και η φημισμένη κουζίνα της, καθιστούν την Κάρπαθο ως ένα από τα πιο ελκυστικά μέρη για οποιουδήποτε είδους διαμονή.

Από την πλευρά του ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της CHC Group Ζαχαρίας Α. Χνάρης, τόνισε: «Σήμερα η CHC Group γυρίζει σελίδα. Με υπερηφάνεια και ιδιαίτερη ικανοποίηση, παρουσιάσαμε με τον Ανδρέα Κουκά, Διευθυντή Ανάπτυξης της Ηilton στην Ελλάδα και την Κύπρο, τη συνεργασία σε επίπεδο franchise της Hilton με την CHC Group για τα επόμενα 18 έτη. Φέρνουμε έτσι την Κάρπαθο στο επίκεντρο μιας κοινής προσπάθειας, που μόνο οφέλη θα αποφέρει στον τόπο και τους ανθρώπους της. Με σεβασμό στην ιστορία και την παράδοση του νησιού, με γνώμονα την ενίσχυση των προσπαθειών βιώσιμης ανάπτυξης που ήδη καταβάλλονται από τις τοπικές αρχές.

Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ανδρέα Κουκά, Διευθυντή Ανάπτυξης της Ηilton στην Ελλάδα και την Κύπρο, ο οποίος εμπιστεύτηκε εμένα και την CHC Group για την ανάπτυξη της Hilton στο πανέμορφο νησί της Καρπάθου. Χωρίς τη συμβολή του δεν θα είχαμε το σημερινό αποτέλεσμα. Είναι ένας άνθρωπος πολύ ικανός, με πνεύμα ευθύνης και πολύ διορατικότητα.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την ομάδα μου στη CHC Group, καθώς και τους αξιόλογους συνεργάτες μας τον Κο Μωράντη Νίκο και τον κο Ζένιο Ζένιου από την εταιρεία concept Destsetters που συνέβαλαν σημαντικά στη δημιουργία του concept του Ξενοδοχείου, τον κο Κόσνολα Μάνο Βουλευτή Δωδεκανήσου για την μεγάλη συμβολή του στην είσοδο της Hilton στην Κάρπαθο, τον Δήμαρχο Καρπάθου κο Φελλουζή Μιχαήλ για την παραχώρηση της Αίθουσας του Δημοτικού συμβουλίου, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Τουρισμού κο Μηλιό Αναστάσιο, την κα Σκούλλου Αναστασία εντεταλμένη σύμβουλο του Δήμου Καρπάθου, καθώς και τον διακεκριμένο Οικονομολόγο κο Τσαμπουνιεράκη Μιχάλη για την αμέριστη βοήθεια που μας προσέφεραν για την διοργάνωση της καθ’ όλα επιτυχημένης σημερινής εκδήλωσης.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο δημοσιογράφο και φίλο μου κο Συλιγάρδο Κώστα που με χαρά ταξίδεψε πρόθυμα από την Κρήτη για να συντονίσει την σημερινή εκδήλωση αφιλοκερδώς. Δεν μπορώ να ξεχάσω και τον επιχειρηματία κο Κούρτη Γιάννη, ο οποίος με αγάπη και δική του πρωτοβουλία με σύστησε σε πάνω από 15 ξενοδόχους στο νησί συνοδεύοντας με σε όλα τα ραντεβού.

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω , την κα Αυγενικού Έλενα ιδιοκτήτρια του Sound of the Sea διότι μου εμπιστεύτηκε την περιουσία της για τα επόμενα 20 χρόνια, και αυτό ήταν η αρχή της έλευσης της Hilton στην Κάρπαθο.

Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι τους Κρητικούς και τους Καρπάθιους, μας συνδέουν πολλά. Έχουμε πολλά κοινά στοιχεία στην ιστορική μας διαδρομή. Αυτό νομίζω ότι αποτελεί και μια πολύ καλή μαγιά για την συνέχεια της μεταξύ μας συνεργασίας. Σε πνεύμα κατανόησης και σεβασμού».

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Ευρωβουλευτής Κεφαλογιάννης Εμμανουήλ με ανακοίνωση του η οποία αναγνώστηκε, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου Κόνσολας Μάνος, ο Δήμαρχος Καρπάθου Φελλουζής Μιχαήλ και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Τουρισμού Μηλιός Αναστάσιος

Την παρουσίαση συντόνισε ο δημοσιογράφος Συλιγάρδος Κώστας

Η αυξανόμενη δυναμική του Tapestry Collection by Hilton

Το χαρτοφυλάκιο της Tapestry Collection by Hilton συνεχίζει να επεκτείνεται παγκοσμίως, ενώ περιλαμβάνει πλέον περισσότερα από 115 ξενοδοχεία σε 15 χώρες, όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Γνωστά για το πολύχρωμο και μοναδικό στιλ τους, κάθε ξενοδοχείο Tapestry Collection by Hilton ενθαρρύνει τους επισκέπτες να εντρυφήσουν στον προορισμό, μέσα από μοναδικές εμπειρίες, απολαμβάνοντας παράλληλα και μια φιλοξενία υψηλού επιπέδου.

Οι επισκέπτες του Tapestry by Hilton και όλων των 22 παγκόσμιας κλάσης εμπορικών σημάτων της Hilton επωφελούνται από το βραβευμένο πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών Hilton Honors. Έτσι, περισσότερα από 173 εκατομμύρια μέλη που κάνουν κρατήσεις απευθείας με τη Hilton, έχουν τη δυνατότητα να κερδίζουν πόντους και να ξεκλειδώνουν μοναδικά προνόμια, όπως διαμονές σε ξενοδοχεία. Τα μέλη έχουν επίσης πρόσβαση στην τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών, αποκλειστικά μέσω της κορυφαίας στον κλάδο εφαρμογής της Hilton, όπου μπορούν να κάνουν check-in, να επιλέξουν το δωμάτιό τους και να έχουν πρόσβαση σ’ αυτό χρησιμοποιώντας το Digital Key (Ψηφιακό Κλειδί).

Η άφιξη του The Noverian Sound of the Sea , στο brand Tapestry Collection by Hilton, 1ο Tapestry Resort στην Ευρώπη, διευρύνει ακόμη περισσότερο το χαρτοφυλάκιο του brand σε ολόκληρη την Ευρώπη, ακολουθώντας τα πρόσφατα ανοίγματα στο Μπορντώ και τη Βενετία.

Το The Noverian Soud of the Sea, Tapestry Collection by Hilton, βρίσκεται στα Πηγάδια στην Κάρπαθο. Μάθετε περισσότερα για το Tapestry Collection by Hilton στο Stories From Hilton.