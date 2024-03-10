Super League 2-Νοτιος Ομιλος | Τα ματς για σημερα Κυριακή 10/3

Σημαντικά παιχνίδια για την τελευταία αγωνιστική στον νότιο ομιλο της Super League 2
Σημαντικά παιχνίδια αναμένεται να διεξαχθούν για σημερα Κυριακή 10/3 στον νότιο όμιλο τηςSuper league 2.
Ο αγώνας που εχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι αυτός που θα διεξαχθεί στις Αρχάνες ανάμεσα σε Γιουχτα και Τηλυκρατη.Η ομάδα των Αρχανων θέλει 2 αποτελέσματα νίκη και ισοπαλία για την είσοδο της στα Play out,Ενώ από την άλλη πλευρά ο Τηλυκρατης χρειάζεται μόνο νίκη για να μπει στα Play out.
Aναλυτικά όλοι οι αγωνες
Κυριακή, 10 Μαρτίου 2024
Ωρα έναρξης: 14:00′
Γήπ.ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ – ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
Γήπ.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ
ΧΑΝΙΑ – Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΡΑΦΑΗΛ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΤΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΟΣΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Γήπ.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ATHENS KALLITHEA F.C
ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΪΝΤΑΝΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΣΑΜΟΪΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Γήπεδο: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ”
ΑΙΓΑΛΕΩ – ΙΩΝΙΚΟΣ
ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Γήπεδο: “ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ”
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ
ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΜΠΑΛΑΧΟΥΓΗΣ
Γήπεδο: “ΜΑΡΚΟΜΙΧΕΛΑΚΕΙΟ” ΑΡΧΑΝΕΣ
ΓΙΟΥΧΤΑΣ – ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
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