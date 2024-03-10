Super League 2-Νοτιος Ομιλος | Τα ματς για σημερα Κυριακή 10/3

By Sports Team
Σημαντικά παιχνίδια για την τελευταία αγωνιστική στον νότιο ομιλο της Super League 2

Σημαντικά παιχνίδια αναμένεται να διεξαχθούν για σημερα Κυριακή 10/3 στον νότιο όμιλο τηςSuper league 2.

Ο αγώνας που εχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι αυτός που θα διεξαχθεί στις Αρχάνες ανάμεσα σε Γιουχτα και Τηλυκρατη.Η ομάδα των Αρχανων θέλει 2 αποτελέσματα νίκη και ισοπαλία για την είσοδο της στα Play out,Ενώ από την άλλη πλευρά ο Τηλυκρατης χρειάζεται μόνο νίκη για να μπει στα Play out.

Aναλυτικά όλοι οι αγωνες

Κυριακή, 10 Μαρτίου 2024

Ωρα έναρξης: 14:00′

Γήπ.ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ – ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ

Γήπ.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ

ΧΑΝΙΑ – Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΣΙΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΡΑΦΑΗΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΑΤΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΟΣΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Γήπ.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ATHENS KALLITHEA F.C

ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΪΝΤΑΝΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΣΑΜΟΪΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Γήπεδο: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ”

ΑΙΓΑΛΕΩ – ΙΩΝΙΚΟΣ

ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Γήπεδο: “ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ”

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ

ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΜΠΑΛΑΧΟΥΓΗΣ

Γήπεδο: “ΜΑΡΚΟΜΙΧΕΛΑΚΕΙΟ”  ΑΡΧΑΝΕΣ

ΓΙΟΥΧΤΑΣ – ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

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