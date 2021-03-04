Super League 2:Οι ορισμοί διαιτητών της 13ης αγωνιστικής

Οι ορισμοί διαιτητών για την 13η αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Super League 2
Αναλυτικά οι ορισμοί
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚH
ΣΑΒΒΑΤΟ 06/03
14:45 ΙΩΝΙΚΟΣ-ΞΑΝΘΗ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΒΟΗΘΟΙ: ΦΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ,
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
4ος: ΚΑΤΟΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΜΠΕΡΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ο7/03
13:30 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΒΟΗΘΟΙ: ΚΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
4ος: ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΜΑΡΑΝΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
13:45 Α.Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ-Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΒΟΗΘΟΙ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ,
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
4ος: ΤΣΙΜΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΙΤΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
14:45 ΧΑΝΙΑ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΒΟΗΘΟΙ: ΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΡΩΝ,
ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
4ος: ΚΡΑΣΑΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
14:45 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΑ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΒΟΗΘΟΙ: ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
4ος: ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΚΑΛΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
20:30 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΒΟΗΘΟΙ: ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ,
ΓΟΥΡΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
4η: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΠΑΣΤΡΩΜΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τα σχόλια είναι κλειστά.