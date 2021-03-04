Super League 2:Οι ορισμοί διαιτητών της 13ης αγωνιστικής

By Μανώλης Κουράτορας
Οι ορισμοί διαιτητών για την 13η αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Super League 2

Αναλυτικά οι ορισμοί

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚH

ΣΑΒΒΑΤΟ 06/03

14:45 ΙΩΝΙΚΟΣ-ΞΑΝΘΗ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΒΟΗΘΟΙ: ΦΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ,

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

4ος: ΚΑΤΟΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΜΠΕΡΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ Ο7/03

13:30 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΒΟΗΘΟΙ:  ΚΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

4ος: ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΜΑΡΑΝΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

13:45 Α.Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ-Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΒΟΗΘΟΙ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ,

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

4ος: ΤΣΙΜΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΙΤΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

14:45 ΧΑΝΙΑ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΒΟΗΘΟΙ: ΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΡΩΝ,

ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

4ος: ΚΡΑΣΑΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

14:45 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΑ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΒΟΗΘΟΙ: ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,

ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

4ος: ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΚΑΛΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

20:30 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΒΟΗΘΟΙ: ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ,

ΓΟΥΡΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

4η: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΠΑΣΤΡΩΜΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μανώλης Κουράτορας 3610 posts 0 comments
Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.