Super League: Αλαφούζος και Μαρινάκης ισοψήφισαν στις εκλογές για την προεδρία

Στις 15 Ιουλίου θα γίνουν οι επαναληπτικές εκλογές.

Η πολυαναμενόμενη… κόντρα ανάμεσα στον Γιάννη Αλαφούζο και τον Βαγγέλη Μαρινάκη για την προεδρία της Superleague, δεν ανέδειξε νικητή.

Η υποψηφιότητα του ηγέτη του Ολυμπιακού ήταν γνωστή από μέρες, ενώ στο… 90΄και ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού επιβεβαίωσε τις φήμες και διεκδίκησε την προεδρία.

Η ψηφοφορία που έγινε στο ΔΣ το απόγευμα της Τρίτης έφερε ισόπαλο αποτέλεσμα, αφού το 7-7 ήταν το… σκορ μετά την ψηφοφορία των 14 ομάδων, με την ΕΠΟ σύμφωνα με πληροφορίες να… ρίχνει λευκό.

Φυσικά επειδή θα πρέπει να προκύψει ο νέος πρόεδρος του συνεταιρισμού, οι επαναληπτικές εκλογές θα γίνουν στις 15 Ιουλίου.

Πηγή: GAZZETTA.GR / ΠΑΤΡΙΣ