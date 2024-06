Η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων της Νέας Υόρκης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων της Νέας Υόρκης (NYYS) έρχεται στα Χανιά για μια μοναδική εμφάνιση στο Αρχαιολογικό Μουσείο, με ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει το ταλέντο της ορχήστρας και προσφέρει μια θαυμάσια μουσική εμπειρία στο κοινό. Η βραδιά που πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων, της WorldStrides και της ορχήστρας NYYS, και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Χανίων, περιλαμβάνει το διάσημο κοντσέρτο για βιολί σε ρε μείζονα του Tchaikovsky με σολίστ την Jennifer Ahn, τη Συμφωνία αρ. 2 του Jean Sibelius, και την πρώτη ευρωπαϊκή εκτέλεση του έργου Condense Eternity του Alex Berko.

Την ορχήστρα διευθύνει ο Andrew J. Kim.

| Τοποθεσία: Αύλειος χώρος Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων

 | Ημερομηνία: Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024

 | Έναρξη: 21:00

 | Διάρκεια: 75 λεπτά

| Ελεύθερη είσοδος για το κοινό

Πρόγραμμα

Μέρος 1ο

Alex Berko (1995) | Condense Eternity

Πρώτη πανευρωπαϊκή εκτέλεση

Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893) | Κοντσέρτο για βιολί σε Ρε μείζονα έργο 35

Jennifer Ahn – Σόλο βιολί

I. Allegro moderato

II. Canzonetta: Andante

III. Finale. Allegro vivacissimo

Διάλειμμα

Μέρος 2ο

Jean Sibelius (1865-1957) | Συμφωνία αρ. 2

I. Allegretto

II. Tempo andante, ma rubato

III. Vivacissimo

IV. Finale: Allegro moderato

Πληροφορίες για την ορχήστρα

Η Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης (NYYS) ξεχωρίζει ως μία από τις πιο διακεκριμένες νεανικές ορχήστρες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα επιτεύγματά της είναι πολυάριθμα, συμπεριλαμβανομένου ενός σημαντικού Βραβείου Grammy το 2022 για την Καλύτερη Ερμηνεία Ορχήστρας. Ιδρύθηκε το 1963 με σκοπό να αναδείξει τα ταλέντα των πιο προικισμένων νέων μουσικών της Νέας Υόρκης, ηλικίας από 12 έως 22 ετών. Με την πάροδο των δεκαετιών, οι δραστηριότητές της επεκτάθηκαν πέρα από την ορχηστρική μουσική για να περιλαμβάνουν προγράμματα μουσικής δωματίου, διεύθυνσης ορχήστρας, σύνθεσης, τζαζ και συγγραφής μουσικής θεάτρου. Οι παραστάσεις της NYYS πραγματοποιούνται σε σημαντικούς χώρους όπως το Carnegie Hall και το Jazz at Lincoln Center. Η NYYS διαθέτει ένα αξιοσημείωτο πρόγραμμα ανάθεσης έργων, το Jon Deak First Music Program, μέσω του οποίου έχει αναθέσει πάνω από 170 έργα από νέους συνθέτες από το 1984.

Ο Andrew J. Kim, ένας μαέστρος που πρόσφατα έλαβε το Βραβείο Βοήθειας Καριέρας του Ιδρύματος Solti για το 2024, ξεκίνησε τον ρόλο του ως μουσικός διευθυντής της NYYS το φθινόπωρο του 2023. Ο Kim είναι γνωστός για την παθιασμένη και χαρούμενη προσέγγισή του στη μουσική, επιδιώκοντας να δημιουργεί εξαιρετικές μουσικές εμπειρίες και να καλλιεργεί μια ζωντανή μουσική κοινότητα. Στον ρόλο του στη NYYS, συνεργάζεται με ταλαντούχους νέους μουσικούς για να εκτελούν μεγάλα ρεπερτόρια και να παρουσιάζουν πρεμιέρες έργων νέων Αμερικανών συνθετών στο Carnegie Hall.

Επιπλέον, είναι αφοσιωμένος στην εκπαίδευση της επόμενης γενιάς μαέστρων μέσω του προγράμματος Robert L. Poster Apprentice Conducting Program. Η εμπειρία του Kim ως μαέστρος εκτείνεται σε διάφορες ορχήστρες τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και διεθνώς, συμπεριλαμβανομένων των Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz, Fort Wayne Philharmonic και Duluth Superior Symphony Orchestra. Έχει επίσης συμμετάσχει σε σημαντικά μουσικά φεστιβάλ και εργαστήρια, όπως το Conductor’s Workshop στο Cabrillo Festival of Contemporary Music και το PRISMA Festival στο Powell River στον Καναδά. Επιπλέον, διδάσκει στο Conducting Institute, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης διεύθυνσης ορχήστρας υπό την καθοδήγηση του μέντορά του Miguel Harth-Bedoya.

Η βιολίστρια Jennifer Ahn, ένα άλλο σημαντικό πρόσωπο που συνδέεται με την NYYS, ξεκίνησε την καριέρα της ως σολίστ σε ηλικία 11 ετών με την Omaha Symphony και έκτοτε έχει χτίσει μια διακεκριμένη διεθνή καριέρα. Με έδρα τη Νέα Υόρκη, η Ahn έχει εμφανιστεί σε σημαντικούς χώρους όπως το Carnegie Hall και το Music Academy of the West, και έχει συμμετάσχει σε σημαντικά μουσικά φεστιβάλ και ιδρύματα όπως το Chamber Music Society of Lincoln Center, το Heifetz International Institute και το Pacific Music Festival. Το έργο της στην κοινοτική προσέγγιση περιλαμβάνει παραστάσεις για διάφορα προγράμματα και διδακτικούς ρόλους, όπως η θέση της ως καλεσμένη Artist-Faculty στο Summer Institute του Omaha Conservatory of Music (OCM), όπου θα επιστρέψει το 2024. Πολλοί από τους μαθητές της έχουν πετύχει σημαντικές διακρίσεις, κερδίζοντας διαγωνισμούς και εξασφαλίζοντας εισαγωγές σε προ-πανεπιστημιακά προγράμματα, καλοκαιρινά φεστιβάλ και τελικά ακολουθώντας μουσικές καριέρες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η Ahn έχει λάβει τα πτυχία της από το Manhattan School of Music, όπου σπούδασε υπό την καθοδήγηση των Pinchas Zukerman και Patinka Kopec, και εργάστηκε ως βοηθός διδασκαλίας. Σήμερα, υπηρετεί ως διευθύντρια ορχήστρας της NYYS και διδάσκουσα καλλιτέχνης με την New York Pops, διατηρώντας παράλληλα ένα ιδιωτικό στούντιο διδασκαλίας.

Ο συνδυασμός της ηγεσίας του Andrew J. Kim και των επιδόσεων και διδακτικών ταλέντων της Jennifer Ahn συμβάλλει σημαντικά στην αποστολή της NYYS να καλλιεργεί νέα μουσικά ταλέντα και να δημιουργεί μια ζωντανή μουσική κοινότητα. Μέσω των προσπαθειών τους, η NYYS συνεχίζει να διατηρεί τη φήμη της ως κορυφαίου ιδρύματος για νέους μουσικούς, προσφέροντάς τους εξαιρετικές ευκαιρίες για ανάπτυξη, παραστάσεις και επαγγελματική εξέλιξη.