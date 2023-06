Συν-διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου «Energy in Buildings – Western Greece 2023» από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και την ASHRAE

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) και η ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) διοργανώνουν το Διεθνές Συνέδριο «Energy in Buildings – Western Greece 2023», το Σάββατο, 10 Ιουνίου 2023 στις 09.30, στο Αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης του Ε.Α.Π. (Κτίριο Δ΄, Πάροδος Αριστοτέλους 18, Πάτρα).

Το «Energy in Buildings» είναι ένα Διεθνές Συνέδριο που διοργανώνεται από το 2012 με σκοπό να προσεγγίσει επιστημονικά Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, Ενδιαφερόμενους, Ακαδημαϊκούς και Επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων που συμβάλουν και αναπτύσσουν την τελευταία λέξη στην τέχνη του δομημένου περιβάλλοντος.

Το Ελληνικό Παράρτημα της ASHRAE, μέσα από τη συν-διοργάνωση του «Energy in Buildings – Western Greece 2023» στην Πάτρα, προωθεί την ενεργή παρουσία της στη Δυτική Ελλάδα.

Το Συνέδριο θα φιλοξενήσει παρουσιάσεις και workshops των Ομιλητών, ενώ η επίσημη γλώσσα του είναι η αγγλική.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στους συνδέσμους: https://www.ashrae.gr/einb-wh2023.php & https://tinyurl.com/rm3ckfvh

Το Συνέδριο θα μεταδοθεί ζωντανά από το Κανάλι του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο Youtube, στο σύνδεσμο: