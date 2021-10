Συναγερμός στη Νορβηγία – Επίθεση με «τόξο και βέλη» στην πόλη Κόνγκσεμπεργκ

Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν, σε επιθέσεις στην πόλη Κόνγκσεμπεργκ, ανακοίνωσε η νορβηγική αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η επίθεση έγινε με τόξο και βέλη, ενώ οι αρχές δεν αποκλείουν – προς το παρόν – το ενδεχόμενο τρομοκρατίας.

Η αστυνομία προσέθεσε ότι συνελήφθη ένας ύποπτος.

A major police operation was held in now underway in the Norwegian town of #Kongsberg after an "bow and arrow" incident that the police described as serious.#Sputnik #BreakingNews #Norway https://t.co/kSTO1aP1h9

