Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: Ουδεμία συζήτηση για θέματα που αφορούν Έλληνες πολίτες και κυριαρχικά ζητήματα, λένε διπλωματικές πηγές

Τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχολίασαν διπλωματικές πηγές.

Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες πηγές, «στη συζήτηση που έλαβε χώρα μεταξύ της ελληνικής και της τουρκικής αντιπροσωπείας στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, οι δύο πλευρές έθεσαν διάφορα θέματα. Μεταξύ αυτών, ο Έλληνας πρωθυπουργός έθεσε και το ζήτημα των παρεμβάσεων του τουρκικού προξενείου στην Ροδόπη κατά την πρόσφατη προεκλογική περίοδο. Σε σχέση με το ζήτημα της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης που διαχρονικά θέτει η τουρκική πλευρά, ο Έλληνας πρωθυπουργός ουδέποτε συζήτησε η αποδέχτηκε συζήτηση για θέματα που αφορούν Έλληνες πολίτες και κυριαρχικά θέματα της χώρας. Ας μην ανησυχεί, συνεπώς, η αξιωματική αντιπολίτευση. Η εξωτερική πολιτική βρίσκεται σε ασφαλή χέρια».

Νωρίτερα, ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του ανέφερε, ανάμεσα σε άλλα, ότι: «Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να απαντήσει άμεσα αν ισχύει ότι αποδέχθηκε διαπραγμάτευση με την Τουρκία για ζητήματα που αφορούν Έλληνες πολίτες. Ειδικά αφού εκμεταλλεύθηκε προεκλογικά με τον χειρότερο τρόπο το ζήτημα της Θράκης, διατυμπανίζοντας ότι θα το θέσει ο ίδιος στον Τούρκο Πρόεδρο και αδιαφορώντας για τις συνέπειες που έχουν οι ενέργειές του για τα εθνικά συμφέροντα».

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «το βασικότερο θέμα που του έθεσα είναι σχετικά με τα προβλήματα της Δυτικής Θράκης. Θέλουμε να τα ξεπεράσουμε αυτά… Να ξεπεράσουμε το θέμα με τους μουφτήδες. Και οι πρεσβευτές μας θα κάνουν συναντήσεις, θα κάνουν τις προετοιμασίες όπως και οι υπουργοί Eξωτερικών μας, και αργότερα οι δυο ηγέτες θα συναντηθούμε και θα κάνουμε τα απαραίτητα βήματα».

“Together with Greek Prime Minister Mitsotakis, as leaders who won elections, we want to take our steps in positive direction” — Turkish President Erdogan pic.twitter.com/3Pfu17kid7

— TRT World (@trtworld) July 14, 2023