ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Συναυλία του Χανιώτη τραγουδοποιού Κώστα Λειβαδά που διοργανώνουν η Περιφέρεια Κρήτης – Π.Ε. Χανίων και ο Δήμος Χανίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Η Περιφέρεια Κρήτης – Π.Ε. Χανίων και ο Δήμος Χανίων γιορτάζουν τα τριάντα χρόνια στη δισκογραφία του αγαπημένου Χανιώτη τραγουδοποιού Κώστα Λειβαδά με μια συναυλία με ελεύθερη είσοδο που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9:30 μ.μ. στο θέατρο της Ανατολικής Τάφρου.

Μαζί του σημαντικές ερμηνεύτριες που τους έχουν συνδέσει επιτυχές μιας ζωής, αλλά και νεότεροι τραγουδιστές. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη, η Ερωφίλη και ο Θάνος Ματζίλης, τραγουδούν σε μια συναυλία γεμάτη τραγούδια που μας έχουν συνοδεύσει από την εφηβεία μας, έχουμε χιλιοτραγουδήσει και δημιουργούν το soundtrack της ζωής μας, με το κοινό είναι συμμέτοχος από το πρώτο τραγούδι.

Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, ο Κώστας Λειβαδάς μας έχει χαρίσει αγαπημένα τραγούδια, 8 προσωπικούς δίσκους, μελοποιημένη ποίηση, soundtracks για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο και μουσική για το χοροθέατρο. Ο νέος του δίσκος με την Ελένη Τσαλιγοπούλου μόλις κυκλοφόρησε, σχεδόν μετά από 20 ολόκληρα χρόνια από τον πρώτο τους δίσκο.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Παίζουν οι μουσικοί: Κώστας Καββαδίας – κιθάρες, Γιάννης Γρυπαίος – μπάσο, Βαγγέλης Καλαμάρας – τύμπανα, Νίκος Παπαναστασίου – ακορντεόν
Στο πιάνο & στο τραγούδι ο Κώστας Λειβαδάς.
Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης & Δήμος Χανίων
Οργάνωση & εκτέλεση παραγωγής: Τεχνότροπον Artway Cultural Productions.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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