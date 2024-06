Συνεχίζεται το Φεστιβάλ Τέχνη Καθ’ Οδόν του Δήμου Ηρακλείου

Το πρόγραμμα για την Τετάρτη 19 Ιουνίου

Συνεχίζεται με επιτυχία το Φεστιβάλ Τέχνη Καθ’ Οδόν. Από τις 17 έως τις 30 Ιουνίου το Φεστιβάλ «Τέχνη καθ’ οδόν 2024», θα προσφέρει χαρά και ψυχαγωγία σε μικρούς και μεγάλους, μέσα από 100 και πλέον εκδηλώσεις και δράσεις, μετατρέποντας τον Δήμο σε μια μεγάλη σκηνή καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας.

Οι δράσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 19 Ιουνίου είναι οι εξής:

Στοά Ν.Χ.Γιανναδάκη (Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης)

09:00 Συνεχίζεται το Τριήμερο Παζάρι Βιβλίου!: Το Βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης διοργανώνει Παζάρι Βιβλίου! Αποκτήστε σημαντικές εκδόσεις της ΒΔΒ σε προνομιακές τιμές!

Ώρες παζαριού: Τρίτη και Πέμπτη 09:00 – 14:00 & 17:00 -21:00, Τετάρτη 09:00 -14:30

Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

11:00 -13:00 Εργαστήριο συντήρησης βιβλίων: «Τα ΒΙΒΛΙΑ και τα μάτια σας!».

Χρειάζονται και αυτά την φροντίδα τους. Γίνε και εσύ συντηρητής.

Ο υπεύθυνος του εργαστηρίου συντήρησης παλαιών βιβλίων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης ξεδιπλώνει και μας μεταφέρει στα μυστικά της συντήρησης ενός βιβλίου αλλά και στον τρόπο διαφύλαξης του και προστασίας του, δηλαδή τις πρώτες βοήθειες.

Η τέχνη της συντήρησης των βιβλίων, η αξία των παλαιών βιβλίων και η διατήρηση της πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι ο σκοπός αυτού του προγράμματος.

Ελάτε με τα δικά σας βιβλία που χρειάζονται φροντίδα!!

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (δανειστικό τμήμα)

17:00 -18:00 «Βιβλιο-παίζοντας»: Προγράμματα φιλαναγνωσίας και δημιουργικής απασχόλησης για τους ”λιλιπούτειους” φίλους της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης. ”Βιβλιο-παίζοντας” με τον Βικελίνο, αναζητώντας τον Τιπούκειτο, εξερευνώντας το μαγικό κόσμο των παραμυθιών και άλλες φανταστικές ιστορίες.

Λεωφόρος Δικαιοσύνης (προς Μωσαϊκό)

17:30 – 19:30 «Τέχνη και περιβάλλον» Ελάτε να ζωγραφίσουμε μαζί!

Το ΚΔΑΠ Νέας Αλικαρνασσού μας προσκαλεί σε μια δράση γεμάτη χρώμα και χαρούμενη διάθεση! Με την καθοδήγηση της εικαστικού του ΚΔΑΠ θα δημιουργήσουμε ένα πάζλ ζωγραφικής!

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη – Αίθουσα Θεοτοκόπουλος (2ος Όροφος )

18:00 Ξενάγηση στην Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη: Ένα ταξίδι μνήμης και μάθησης της πορείας και της ιστορικής διαδρομής, της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης , και της πολιτείας του Μεγάλου Κάστρου. Τότε που έκλειναν οι πύλες για την ασφάλεια των κατοίκων, τότε που από τα βαθιά χαράματα η πλατιά στράτα και η πλατεία του συντριβανιού, αλλά και οι αγορές της πόλης μας , τα λεγόμενα τσαρσιά της, παρουσίαζαν ιδιαίτερη κίνηση .

Επιμέλεια Ξεναγήσεων: Δημήτρης Σάββας, προϊστάμενος Β.Δ.Β.

Πάρκο Γεωργιάδη

18:00 -22:00 Σκάκι στο Τέχνη Καθ’ Οδόν ! … Αγώνας «σιμουλτανέ»

Ο προπονητής σκακιού και σκακιστής Κώστας Κλώκας θα αντιμετωπίσει ταυτόχρονα 20 αντιπάλους διαφόρων επιπέδων και ηλικιών σε 20 διαφορετικές σκακιέρες.

Σε όλη τη διάρκεια της δράσης θα υπάρχουν επίσης 10 επιτραπέζιες σκακιέρες καθώς και μια επιδαπέδια σκακιέρα για τους λάτρεις του παιγνιδιού αλλά και όσους θέλουν να μάθουν Σκάκι!

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (αυλή)

19:30 «Kιθαριστικές αφηγήσεις»: Ρεσιτάλ κιθάρας από τους τελειόφοιτους μαθητές της τάξης της Όλιας Σκανδαλάκη, του Ωδείου Δήμου Ηρακλείου. Ένα ταξίδι μουσικής με σταθμούς σε τόπους σύγχρονους, παλιούς, ευρωπαϊκούς, αλλά και ελληνικούς. Ένα ταξίδι όπου χώρος, χρόνος και άνθρωποι συνδέονται και συνυπάρχουν με την δύναμη της μουσικής.

Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Η.) Δουκός Μποφώρ 20

20:00 -21:30 Εργαστήριο: Βασικοί κανόνες σύνθεσης στη φωτογραφία

Η σύνθεση στη φωτογραφία αναφέρεται στην οργάνωση και στη διάταξη των στοιχείων μέσα στο κάδρο της εικόνας. Είναι η διαδικασία με την οποία ο φωτογράφος αποφασίζει τι θα περιλάβει στην εικόνα, πώς θα το τοποθετήσει και με ποιον τρόπο θα κατευθύνει την προσοχή του θεατή. Η καλή σύνθεση βοηθά να δημιουργηθεί μια ισορροπημένη και ελκυστική φωτογραφία και καθορίζει την αισθητική και την αποτελεσματικότητά της, ώστε αυτή να γίνει το μέσον με το οποίο ο φωτογράφος θα μεταφέρει με ακρίβεια, το μήνυμα ή το συναίσθημα που επιθυμεί.

Ομιλητής: Νικηφοράκης Πολυχρόνης, πρόεδρος ΔΣ της ΕΦΕΗ

Θεατράκι Καράβολα (στην παραλιακή λεωφόρο)

20:00 Πλουμιστά Παραμύθια: «Ιστορίες για πειρατές και κουρσάρους» με την Ευαγγέλια Ορφανουδάκη.

Μουσικοαφηγηματική παράσταση λαϊκών παραμυθιών για μικρούς και μεγάλους! Τα πιθάρια των Πλουμιστών Παραμυθιών γίνονται σεντούκια πειρατικά, με κρυμμένους θησαυρούς κι ένα σωρό μυστικά!

Πρωτότυπη μουσική και ηχοτοπία: Ισίδωρος Παπαδάκης

Πλατεία Αγίου Τίτου

20:30 Συναυλία “Ταξίδι στις μουσικές του κόσμου” ένα μαγικό ταξίδι στο χώρο και το χρόνο, εκεί όπου η μουσική ενώνει και μας γεμίζει συναισθήματα, με τους: Μαριέλλα Βιτώρου, Γιάννη Κιαγιαδάκη και Σπύρο Ξενιτόπουλο.

Πλατεία Αγίας Αικατερίνης

21:00 «Ήρθαμε να γλεντήσουμε» μια βραδιά με αγαπημένα ρεμπέτικα τραγούδια με τους Γιάννη Παξιμαδάκη (μπουζούκι, τραγούδι), Γιώργη Κοντογιάννη (μπουζούκι, τραγούδι), Αυγερινή Γάτση (ακορντεόν, τραγούδι) και Νίκο Σταματάκη (κιθάρα, τραγούδι)

Λάκκος

21:00 «Καραγκιόζης ο ανίκητος»: παράσταση θεάτρου σκιών με τον Άθω Δανέλλη & το Θέατρο Σκιών Κρήτης!

Θερινός Κινηματογράφος «Βηθλεέμ»

21:00 Προβολές Ταινιών Μικρού Μήκους || Short film Screenings

Until you Die (Florence Lafond, 18’), ALEXX196 and the Pink Sand Beach (Loic Hobi, 24’),

I Saw the Face of the Devil (Julia Kowalski, 36’), La Herida Luminosa (Christian Aviles, 24’)

Αίθριο Βασιλικής Αγίου Μάρκου

21:30 Συναυλία με την Άννα- Φραντσέσκα Ζανδέ «Πάμε σαν άλλοτε» με μουσικές επιλεγμένων μεγάλων Ελλήνων συνθετών που με το γλυκό ήχο του πιάνου και την μοναδική φωνή της Άννας Φραντσέσκας Ζανδέ, θα μας ταξιδέψουν σε ένα κόσμο γεμάτο νοσταλγικές μελωδίες. Μαζί της ο Διονύσης Παπαμήτσος (πιάνο, φωνή)

Πλατεία Ελευθερίας

21:30 Συναυλία: «Η Τέχνη του Ρυθμού με τον Haig Yazdjian»

Ο διεθνούς εμβέλειας αρμένιος σολίστας, συνθέτης και τραγουδιστής Haig Yazdjian, συμπράττει με τους ωφελούμενους του προγράμματος «Η Τέχνη του Ρυθμού στην Εκπαίδευση – H Μουσική στην Κοινότητα». Το πρόγραμμα συνδιοργανώνει το Εργαστήριο Θεάτρου-Κινηματογράφου-Μουσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης με τον Δήμο Ηρακλείου.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος μέσα από την τέχνη των κρουστών ερμηνεύουν παραδοσιακά τραγούδια της Αρμενίας αλλά και συνθέσεις του ίδιου μέσα από την μοναδική συγκίνηση που προσφέρει η εμπειρία της μουσικής πράξης.

Συνεχίζουν οι εκθέσεις:

Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου

«Ψηφοθετώντας … » Έκθεση ψηφιδωτών έργων από τον Σύλλογο Μικρασιατών Κρήτης “Ο Άγιος Πολύκαρπος”.

Ο Σύλλογος και το εργαστήριο ψηφιδωτού επιστρέφουν στο Φεστιβάλ «Τέχνη καθ’ οδόν» και στη Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου Ηρακλείου, έπειτα από την ομαδική έκθεση «Ψηφιδογραφίες», του 2020.

“Ψηφοθετώντας” λοιπόν, οι δημιουργοί – μέλη του εργαστηρίου ψηφιδωτού του Συλλόγου, με υπομονή, μεράκι και με την καθοδήγηση της εκπαιδεύτριας Ευαγγελίας Αγιομυργιαννάκη, αποτυπώνουν σε ψηφιδωτό Αγιογραφίες, έργα μεγάλων ζωγράφων, φωτογραφίες αλλά και χρηστικά αντικείμενα και ευφάνταστα διακοσμητικά.

Οργάνωση παραγωγής: Ιωάννης Χατζημανώλης

Συμμετέχουν: Αγιομυργιαννάκη Ευαγγελία, Ανετάκης Νικόλαος, Αντιμισάρη – Λυρώνη Μαρία, Αντωνάκης Γεώργιος, Αράπογλου – Οικονομάκη Λίζα, Βίτσα Δήμητρα, Δουλγεράκη Μαρία, Δραμουντάνη – Δασκαλάκη Μαρία, Καλαϊτζάκης Ιωάννης, Καρτσάκης Χαρίλαος, Καφούση Μαρία, Κελαράκης Γεώργιος, Κιόρογλου Χρυσάνθη, Κουγιουμουτζάκη Μαίρη, Κουναλάκη – Χαχλάκη Ελένη, Λενακάκη – Φουντουλάκη Κατερίνα, Λυρώνη Κατερίνα, Μακράκη – Καρασταμάτη Φεβρωνία, Μαμαλάκη Μαρία, Μανιακουδάκη – Αράπογλου Εύα, Μανουρά Μαριλένα, Μαρκογιαννάκη Ελένη, Μπολαράκη Ιωάννα, Παπαδογιάννη – Δαφέρμου Μάγδα, Παπαϊωάννου Μαρία, Παπαστεφανάκη Ευαγγελία, Παρασύρη – Τσιτούρη Αθηνά, Πατεράκη Αλίκη, Πετρίδη Ιωάννα, Πηγάκη Ειρήνη, Πολίτη Μαρία, Σκυβαλάκη Άννα, Σολάκη Εύα, Σοφού Αγγελική, Φανουράκης Δημήτριος, Χριστοδουλάκη – Μπιτζαράκη Μαρία, Ψαρουδάκη Μαρία.

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 17 με Σάββατο 29 Ιουνίου 2024

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 17:00 -21:00, Σάββατο 09:00 – 14:00, Κυριακή – Αργίες: Κλειστά

Πατάρι Βιβλιοπωλείου Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

«Πορτραίτα»: Έκθεση Φωτογραφίας από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Η.)

Ίσως είναι εποχή να επιστρέψουμε στο πρόσωπο, να ξανακοιτάξουμε γύρω και μπροστά μας και μέσα μας. Φωτογράφοι, μέλη της ΕΦΕ Ηρακλείου παρουσιάζουν πορτραίτα και φέρνουν στην επιφάνεια τον εσωτερικό συναισθηματικό κόσμο των ανθρώπων γύρω μας, που μένει απαρατήρητος μέσα στην πολύβουη καθημερινότητα.

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα – Τετάρτη – Σάββατο 09:00 -14:30, Τρίτη – Τετάρτη – Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 17:00 -21:00, Κυριακή – Αργίες: Κλειστά

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 17 έως και Σάββατο 29 Ιουνίου 2024

Λεωφόρος Δικαιοσύνης (προς πλατεία Δασκαλογιάννη)

«Τοπία της Κρήτης»: Υπαίθρια Έκθεση Φωτογραφίας από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Η.)

Φωτογράφοι, μέλη της ΕΦΕ Ηρακλείου υμνούν την Κρήτη με εικόνες από διάφορα μέρη της. Έγχρωμα και ασπρόμαυρα τοπία που δεν αφήνουν κανέναν αδιάφορο, μιας και μέσα από αυτά εμφανίζεται το μεγαλείο του τόπου και οι αντιθέσεις που τον συνθέτουν. Κάθε φωτογράφος χρησιμοποιεί το δικό του στυλ και τις δικές του τεχνικές, για να παρουσιάσει το θέμα του, όμως η τελική αίσθηση που αφήνουν οι φωτογραφίες είναι μία: Θαυμασμός και δέος για την ομορφιά που υπάρχει στη φύση του νησιού.

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 17 έως και Κυριακή 30 Ιουνίου 2024

Λάκκος

«Θαλασσινό τοπίο» – Υπαίθρια Έκθεση Φωτογραφίας από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Η.)

Το γαλάζιο υδάτινο τοπίο, μας είναι συχνά ευχάριστη συντροφιά από τότε που ακόμα ήμασταν παιδιά, είναι συχνά αφορμή φαντασίας και στοχασμού, ένας θελκτικός δρόμος που μας καλεί σε ταξίδια, άγνωστα μέρη και περιπέτειες που η στεριά θαρρούμε μας στερεί.

Λαός θαλασσινός…Πώς είναι δυνατόν η θάλασσα να μην εμπνεύσει;

Μέλη της ΕΦΕ Ηρακλείου παρουσιάζουν έργα τους με θαλασσινά τοπία, άλλοτε όπως τα βλέπουν, άλλοτε ως σκηνοθετικό πλαίσιο, άλλοτε ως στοιχείο συμβολισμού και αλληγορίας.