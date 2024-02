Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης , την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12:00 στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας αριθμ. 2).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ισχύει), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Ψηφίσματα

Γ. Απάντηση σε Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων:

Γ1. Του κ. Ιερωνυμάκη Πρίαμου, εντεταλμένου περιφερειακού συμβούλου στον τομέα ποιότητας Ζωής της Υπαίθρου στην Π.Ε. Ηρακλείου με θέμα: «Σχετικά με το φάκελο για την ακαρπία στην ελιά, όπως επίσης και για τον περονόσπορο στα αμπέλια».

1. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

1.1 «Έγκριση προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Κρήτης έτους 2024», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ.

– (εισηγητής ο κ. Τζεδάκης Σταύρος, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Αγροτικής Οικονομίας Π.Κ.)

1.2 Έγκριση Υποβολής Πρότασης στην πρόσκληση με τίτλο: «Υλοποίηση Πλέγματος Δράσεων για την αντιμετώπιση της Υλικής Στέρησης με παροχή Τροφίμων ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΒΥΣ) προς τους απόρους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, με παράλληλη στοχευμένη παροχή Συνοδευτικών Μέτρων προς υποστήριξη της Κοινωνικής ένταξής τους» σύμφωνα με την Α/Α ΟΠΣ: 4751 πρόσκληση με κωδικό 1.0, του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συνολικού προϋπολογισμού δεκατριών εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων, εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εννέα λεπτών (13.866.994,09 €), σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.

– (εισηγητής ο κ. Επιτροπάκης Σπυρίδων, προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.)

1.3 Έγκριση παράτασης εφαρμογής κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για την εκτέλεση εργασιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κρήτης στο πλαίσιο του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ», Αναδόχου: « P & C DEVELOPMENT S.A.», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

– (εισηγητής ο κ. Σκουλάς Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Συντονισμού και Υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.)

1.4 Συγκρότηση ετήσιων επιτροπών παραλαβής υλικών και εργασιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

– (εισηγητής ο κ. Σκουλάς Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Συντονισμού και Υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.)

1.5 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών και εργασιών για το έτος 2024 της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ. και του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ.

– (εισηγήτρια η κα Μηλάκη Γωγώ, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Πολιτισμού και Ισότητας).

1.6 Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής υλικών και εργασιών για την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και το Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ για το έτος 2024, σύμφωνα με την εισήγηση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Π.Κ.

– (εισηγητής ο κ Τσαπάκος Γεώργιος, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Πολιτικής Προστασίας Π.Κ.)

1.7 Έγκριση συγκρότησης πρωτοβάθμιας επιτροπής παραλαβής υλικών και εργασιών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Κ.

– (εισηγητής ο κ. Πιτσούλης Γεώργιος, αναπληρωτής Περιφερειάρχης Π.Κ).

2. ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2.1 Συγκρότηση ετήσιας Επιτροπής παραλαβής υλικών και εργασιών έτους 2024 της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου.

– (εισηγητής ο κ. Πιτσούλης Γεώργιος, αναπληρωτής Περιφερειάρχης Π.Κ).

3. ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

3.1 Παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, με ισχύ της Β’ Φάσης, για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ», Αναδόχου: «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων)

3.2 Παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 46ο υποέργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΤΟΥ Δ. ΚΙΣΑΜΟΥ», Αναδόχου: «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων)

3.3 Παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 43ο υποέργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων)

4. ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

4.1 Συγκρότηση ετήσιων συλλογικών οργάνων (επιτροπές διερεύνησης, αγοράς, παραλαβής εργασιών – προμηθειών κλπ) υπηρεσιών της ΠΕ Ρεθύμνου & ορισμός μελών τους, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.

– (εισηγήτρια η κ. Λιονή Μαρία, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου).

5. ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

5.1 Ορισμός μελών / εκπροσώπων: α) της Επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/1996 και β) της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER N. Λασιθίου της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο-ΤΔ) Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.

– (εισηγητής ο κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου).

5.2 Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) επί της επαρχιακής οδού Σητείας-Παλαικάστρoυ στην περιοχή της διαστραύρωσης προς Ρούσα Εκκλησιά, στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΧΝΙΚΩΝ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.

– (εισηγητής ο κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου).

6. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΘΕΜΑΤΑ

6.1 Αποδοχή του ευρωπαϊκού έργου «Digital Rural- Improving policies for the promotion of Smart Villages and rural digital transformation – Βελτίωση πολιτικών για την προαγωγή των Έξυπνων Χωριών και του ψηφιακού μετασχηματισμού των αγροτικών περιοχών» του χρηματοδοτικού πλαισίου INTERREG EUROPE, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης ως εταίρος, σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών Θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών Π.Κ.

– (εισηγητής ο κ. Αλεξάκης Γιώργος, εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ