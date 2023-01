Συντριβή αεροσκάφους στο Νεπάλ: Βίντεο – ντοκουμέντο από τις τελευταίες στιγμές

«Αναμένουμε ότι θα ανασύρουμε και άλλες σορούς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού

Βίντεο με τα τελευταία λεπτά πριν από τη μοιραία συντριβή του αεροσκάφους στο Νεπάλ βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Την μοιραία πτήση φαίνεται να την έχει απαθανατίσει κάτοικος της περιοχής.

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη συντριβή, σύμφωνα με το Reuters, με τον εκπρόσωπο του στρατού να αναφέρει πως «αναμένουμε ότι θα ανασύρουμε και άλλα πτώματα».

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

Video of what seems to be moments before the crash of Yeti Airlines🇳🇵 ATR72 carrying 72 passengers near Pokhara Airport#aerowanderer #aviation #avgeek #nepal #yetiairlines pic.twitter.com/hk12Edlvpf

— Aerowanderer (@aerowanderer) January 15, 2023

Λεπτομέρειες για την αιτία της συντριβής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Το αεροσκάφος φαίνεται να κάνει στροφή αριστερά εκτός ελέγχου παρά το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος τύπος αεροσκαφών (ATR) θεωρείται αξιόπιστος.

Τοπικός αξιωματούχος που μίλησε στο κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα διευκρίνισε πως το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση προς την Ποχάρα από την πρωτεύουσα Κατμαντού, συνετρίβη κοντά στον ποταμό Σέτι.

Yeti airlines ATR72 has crashed near Pokhara Airport. A total of 68 passengers and four crew members were on board. Plumes of smoke can be seen engulfing the area, no clarity on survivors as of now. Info: @ridhimb pic.twitter.com/Id3Lsdce4Q — Griha Atul (@GrihaAtul) January 15, 2023

अत्यन्तै दु:खद खबर !

काठमाडौंबाट पोखरा उडेको यति एयरलाइन्सको 9N ANC ATR 72 विमान दुर्घटनाको खबरले स्तब्ध बनाएको छ !😭😭😭😭😭😭

मृतकहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली , घाइतेहरुको उद्दार र स्वास्थ लाभको कामना। pic.twitter.com/mUZtzWbznh — ✍Onlinekhabar Nepal📰 (@samant_pardeep) January 15, 2023

BREAKING 🇳🇵: #Nepal's Prime Minister Pushpa Kamal Dahal calls an emergency cabinet meeting following the plane crash 30+ killed in the Nepal plane crash pic.twitter.com/cfrGYzN9Hr — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) January 15, 2023

Άγνωστα τα αίτια της συντριβής

«Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη», δήλωσε ο Jagannath Niroula, εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας του Νεπάλ. «Ο καιρός ήταν καθαρός».

Η τοπική τηλεόραση έδειξε πυκνό μαύρο καπνό να αναβλύζει από το σημείο της συντριβής καθώς σωστικά συνεργεία και πλήθη ανθρώπων συγκεντρώθηκαν γύρω από τα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Στο δικινητήριο αεροσκάφος ATR 72 που εκμεταλλευόταν η Yeti Airlines του Νεπάλ επέβαιναν 72 άτομα, μεταξύ των οποίων δύο βρέφη, τέσσερα μέλη του πληρώματος και 10 ξένοι υπήκοοι, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας Sudarshan Bartaula.

Εκατοντάδες διασώστες έψαχναν το σημείο της συντριβής στην πλαγιά του λόφου.

Το αεροπλάνο ήταν 15 ετών, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24.

Τα αεροπορικά δυστυχήματα δεν είναι ασυνήθιστα στο Νεπάλ, όπου βρίσκονται οκτώ από τα 14 ψηλότερα βουνά του κόσμου, συμπεριλαμβανομένου του Έβερεστ, καθώς ο καιρός μπορεί να αλλάξει ξαφνικά και να δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες.

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ Πούσπα Καμάλ Νταχάλ συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου μετά τη συντριβή του αεροσκάφους.