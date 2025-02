Η Συρία αποκτά νέο δικτάτορα καθώς ο τζιχαντιστής αλ Σάρα αυτοανακηρύσσεται «πρόεδρος»

Εάν η οικονομία της Συρίας καταρρεύσει, είναι πιθανό ο αλ Σάρα να επιστρέψει στις ισλαμικές ρίζες του και να οικοδομήσει ένα κράτος παρόμοιο με του ISIS.

Ποιος όμως πέθανε, για να γίνει βασιλιάς ο Σάρα; Η απάντηση είναι κανείς. Σε μια περιοχή όπου επικρατεί ο νόμος του ισχυροτέρου, ο τύπος με το όπλο γίνεται «πρόεδρος», και πριν καν το συνειδητοποιήσουμε θα μείνει πρόεδρος για πάντα, γράφει σε ανάλυσή του ο Hussain Abdul-Hussain, ερευνητής στο Ιδρυμα για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών (FDD).

Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλοι οι Σύροι μ’ αυτό. Ο Τάχα Μπαλί, ένας σύρο-αμερικανός σουνίτης από τη Δαμασκό και υποστηρικτής της συριακής επανάστασης από το ξέσπασμά της το 2011, με μια ηχηρή παρέμβασή του ξεμπροστιάζει τον νέο δικτάτορα της Συρίας και τις αυταρχικές του τάσεις.

Ομως, δεν έχει ακόμη δεχθεί οικογένειες Σύρων που ο Ασαντ είχε σκοτώσει ή φυλακίσει συγγενείς τους, όσους τραυματίστηκαν και ακρωτηριάστηκαν στα 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου, τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, συνδικάτα ή τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Μπαλί καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι προθέσεις του Σάρα είναι ξεκάθαρες. Τον ενδιαφέρει μόνο να συνδεθεί με τους «ισχυρούς», είτε εγχώριους είτε ξένους, ενώ δεν απευθύνεται άμεσα στους Σύρους ή δεν επισκέπτεται μέρη έξω από το προεδρικό μέγαρο, όπως την περιβόητη φυλακή Σεντνάγια.

Ενας άλλος σύρος επαναστάτης, ο Μαζέν Εζι, γαλλο-σύρος δρούζος από τη Σουεΐντα στον νότο, αντιτάσσεται επίσης σ’ αυτό που δείχνει να είναι σφετερισμός της εξουσίας από τον Σάρα.

The recent military factions’ meeting, which appointed Mr. Al-Sharaa as transitional president, raises serious concerns. 1

Οι φατρίες που ορκίστηκαν πίστη στον Σάρα, όταν αυτοανακηρύχτηκε πρόεδρος, ήταν όλες σουνιτικές, σύμφωνα με την ίδια πηγή. «Οποιαδήποτε πολιτική διαδικασία που αποκλείει Κούρδους, Αλαουίτες, Χριστιανούς, Δρούζους, Μουρσίντ, Ασσύριους και άλλους δεν είναι πραγματικά εθνική», καταλήγει.

Third, the factions that pledged allegiance to Mr. Al-Sharaa primarily represent one Syrian group—the Sunni community. 6

