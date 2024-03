Τα Εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Εξωτερικά Μέλη Συμβουλίου Διοίκησης

Κατά τη διαδικασία εκλογής των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

του Πανεπιστημίου Κρήτης, στις 11 και 12 Μαρτίου 2024, αναδείχθηκαν τα παρακάτω μέλη:

Τα Εσωτερικά Μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1 Iatridou Sabine Full Professor, Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.

2 Perakis Georgia Wiliam F. Pounds Professor, Associate Dean of SERC at the

MIT’s College of Computing and at MIT Sloan, Co-Director

Operations Research Center, Massachusetts Institute of

Technology, U.S.A.

3 Καλογερά Βασιλική Daniel I. Linzer Distinguished University Professor and

Professor of Physics and Astronomy, Director, Center for

Interdisciplinary Exploration and Research in Astrophysics

(CIERA), Northwestern University, U.S.A.

4 Κουμεντάκης Γεώργιος Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Εθνική Λυρική Σκηνή.

5 Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης.