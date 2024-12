Taste Atlas: Η Κρήτη στη λίστα με τα 100 καλύτερα ζαχαροπλαστεία του κόσμου

Οι χρήστες του Taste Atlas ξεχώρισαν δυο ζαχαροπλαστεία στην Ελλάδα και τα ανέδειξαν στα καλύτερα.

Ο διεθνής γαστρονομικός οδηγός συνεχίζει να απονέμει τα δικά του βραβεία λίγο πριν ολοκληρωθεί το 2024 με την Ελλάδα να βρίσκεται πάντα μέσα στις λίστες της στα καλύτερα εστιατόρια στον κόσμο.

Αυτή τη φορά, το Taste Atlas ανακοίνωσε τα 100 εμβληματικότερα ζαχαροπλαστεία στον κόσμο με τη χώρα μας να καταλαμβάνει δυο θέσεις. Τα δυο καταστήματα, που δεν βρίσκονται στην Αθήνα, έλαβαν την 47η και την 54η θέση.

Πρόκειται για το Ζαχαροπλαστείο Ελενίδη που φτιάχνει τα περίφημα τρίγωνα πανοράματος το οποίος κατατάχθηκε στην 47η θέση με βαθμολογία 4,6 ενώ, στην 54η με 4,5 αστέρια συναντάμε το μπουγατσάδικο Ιορδάνης στα Χανιά της Κρήτης το οποίο ο οδηγός χαρακτηρίζει «το καλύτερο στον κόσμο».

H «χρυσή» πεντάδα

Την πρώτη θέση παγκοσμίως κατέλαβαν τα πεντανόστιμα πορτογαλικά γλυκά Pasteis de Belem από τη Λισαβόνα. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το ζαχαροπλαστείο Hafez Mustafa στην Κωνσταντινούπολη το οποίο σερβίρει υπέροχο, σιροπιαστό μπακλαβά.

Τρίτο κατατάσσεται το πολύ γνωστό βιεννέζικο καφέ-ζαχαροπλαστείο Cafe Central το οποίο υποδέχεται καθημερινά δεκάδες επισκέπτες για ζεστή σοκολάτα και μηλόπιτα (Apfelstrudel).

Στην τέταρτη θέση ταξιδεύουμε ως το Μεξικό για να απολαύσουμε Gelatins στην Pasteleria Ideal στην Πόλη του Μεξικού.

Τέλος, παραμένουμε στην ίδια ήπειρο καθώς στην πέμπτη θέση ψηφίστηκε το Cafe du Monde στη Νέα Ορλεάνη που σερβίρει υπέροχα beignets (λουκουμάδες).

These are the most legendary dessert places in the world!

See the full list: https://t.co/f4sZ5NyDY8@PasteisdeBelem @PasteleriaIdeal @CafedumondeWR @ChocoSanGines @SacherHotels @TedDrewes @cafe_landtmann @pasticcer_savia pic.twitter.com/66HhTSTsGz

— TasteAtlas (@TasteAtlas) December 27, 2024