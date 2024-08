Ταβέρνα στα Καλουδιανά του Νομού Χανίων ανάμεσα στις καλύτερες της Ελλάδος για το 2024

Το project The Best Food in Greece μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας thebestfood.gr, επιλέγει, καταγράφει, προβάλει, αναδεικνύει, αξιολογεί, ελέγχει και βραβεύει τα καλύτερα καταστήματα εστίασης, με αυστηρό ποιοτικό κριτήριο το Καλύτερο Φαγητό στην περιοχή τους ανά κατηγορία κουζίνας.

Στο πλαίσιο αυτό σκοπός και στόχος είναι να αναδείξει αληθινές, αξιόπιστες και εγγυημένες γαστρονομικές αξίες, που θα κάνει την όποια επιλογή 100% ασφαλή.

Πρόκειται για ένα Project που… απευθύνεται και αφιερώνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ!!!

Στα Καλουδιανά του Δήμου Κισσάμου Νομού Χανίων της Κρήτης η ταβέρνα Καλυψώ, επιλέχθηκε στην λίστα των The Best Food in Greece για το 2024, ως μια από τις καλύτερες ταβέρνες της Ελλάδος, για το καλύτερο φαγητό στην κατηγορία ΤΑΒΕΡΝΑ και κατάταξη SILVER.

Η επιλογή και κατάταξη έγινε με αυστηρά ποιοτικά και γευστικά κριτήρια επιλογής και μέσα από επαναλαμβανόμενες μακροχρόνιες αξιολογήσεις, προσωπικές και διαδικτυακές που το project της πλατφόρμας του thebestfood.gr & thebestfood.club έχουν καθορίσει ανάλογα την περιοχή και το είδος της κουζίνας.

Πρόκειται για μια Οικογενειακή Ταβέρνα που λειτουργεί αρκετά χρόνια και προσφέρει παραδοσιακή, κρητική κουζίνα. Ο ιδιοκτήτης της κ. Δημήτρης Χατζογιαννάκης, η γυναίκα του Μαρία και τα παιδιά Γιώργος και Θοδωρής θα σας κερδίσουν από την πρώτη στιγμή και θα φροντίσουν να έχετε ένα γεύμα ή δείπνο που θα σας μείνει αξέχαστο.

Καλή απόλαυση!!!