Τελετή Έναρξης του 12ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 12ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ανακοινώθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα του 12ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων / ChaniaFilmFestival, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 16 έως και την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2024,όπως κάθε χρόνο στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, αλλά φέτος -με προβολές και παράλληλες δράσεις – και στο Βενιζέλειο Ωδείο και στο Μεγάλο Αρσενάλι, καθώς και online μέσα από το www.chaniafilmfestival.com.

Το πρόγραμμα των ταινιών, καθώς και των παράλληλων δράσεων, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ στη διεύθυνση:www.chaniafilmfestival.com, όπου μπορείτε να βρείτε τον Κατάλογο και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Φεστιβάλ και σε ηλεκτρονική μορφή.

Εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα ανά μέρα και ζώνη προβολής:



Δείτε επίσης τα τρέιλερ του #CCF12,



με την υπογραφή της Δημιουργικής Ομάδας της IndigoView.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΦΙΣΕΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ TOY CFF12



Συμπληρώνοντας 12 χρόνια παρουσίας, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων καλεί τους φίλους του, για μια ακόμη χρονιά, για να μοιραστεί μαζί τους μοναδικές εμπειρίες. Ένα πλούσιο πρόγραμμα με μυθοπλασία και ντοκιμαντέρ, μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες και animation εντάσσονται σ’ αυτό. Εκθέσεις, masterclasses, εκδόσεις, πάρτι και πολλές άλλες δράσεις.

Ειδικές προβολές, αφιερώματα κι ένας πλούσιος κατάλογος ταινιών και εργαστηρίων για την Εκπαιδευτική Κοινότητα.

Ένα πλούσιο πρόγραμμα το οποίο μπορούν να παρακολουθήσουν οι φίλοι του Φεστιβάλ στο φιλόξενο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, καθημερινά, από νωρίς το πρωί έως και αργά το βράδυ. Με τους συντελεστές των ταινιών παρόντες/παρούσες, να μοιραζόμαστε μαζί σκέψεις και εντυπώσεις. Στην φετινή διοργάνωση το Φεστιβάλ βγαίνει και «εκτός των τειχών» με προβολές στο Βενιζέλειο Ωδείο και στο Μεγάλο Αρσενάλι.

Μέρος του προγράμματος θα είναι διαθέσιμο – τις μέρες του Φεστιβάλ- σ’ όλη την Ελλάδα διαδικτυακά – σε προστατευμένο περιβάλλον – στο www.chaniafilmfestival.com.

Παράλληλα, μοναδικά εργαστήρια και masterclasses θα υλοποιηθούν σε φυσικό περιβάλλον για τους φίλους του Κινηματογράφου, του Πολιτισμού και της Εκπαίδευσης.

Καθημερινά, ο παλμός του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων θα μεταφέρεται μέσα από το CFFradio, που για μια ακόμη φορά θα εκπέμπει – στα fm αλλά και διαδικτυακά, 7.00 μ.μ. -8.00 μ.μ. από το στούντιο του, στον εξωτερικό χώρο του Πνευματικού Κέντρου Χανίων, φιλοξενώντας καλεσμένους και θεατές και μεταφέροντας εμπειρίες και εντυπώσεις. Το CFFradio αποτελεί – για μια ακόμη χρονιά – κοινή δράση με το Δίκτυο 91,5 fm.

Τα πρωινά, το CFFradio θα εκπέμπει από το radio Ένταση 93,5 fm των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης με τους μαθητές της Κρήτης στο μικρόφωνο. Όλο το πρόγραμμα καθημερινά θα είναι στη διάθεση του κοινού και μέσα από το κανάλι του CFF12, στο YouTube. Παράλληλα, μια καθημερινή ροή video θα δίνει τον παλμό του Φεστιβάλ με παρουσιάσεις, συζητήσεις και πολλές εκπλήξεις. Και φυσικά, όπως κάθε χρόνο, η δημιουργική ομάδα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων θα παράγει ένα 8λεπτο ντοκιμαντέρ των καθημερινών δρώμενων του Φεστιβάλ, το οποίο θα προβάλλεται από την ΕΡΤ3, τη Βουλή Τηλεόραση, τη Νέα Τηλεόραση Κρήτης, την Τηλεόραση Creta κ.α.

Βραβεία CFF12

Στην 12η διοργάνωσή του, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων θα απονείμει:

Βραβεία Κοινού στις Κατηγορίες:

• Animation

• Διεθνής Παραγωγή Μυθοπλασία Μικρού Μήκους

• Διεθνής Παραγωγή Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

• Διεθνής Παραγωγή Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

• Ελληνικό Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

• Ελληνικό Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

• Ελληνική Μυθοπλασία Μικρού Μήκους

• Ελληνική Σπουδαστική Ταινία Μικρού Μήκους

Επίσης, θα απονεμηθούν και τα Ειδικά Βραβεία:

• Βραβείο Εκπαιδευτικής Δημιουργίας «Γουόλτερ Λάσαλι» 2024, από τον ΕΚΚΟΜΕΔ

• Βραβείο «Μίκης Θεοδωράκης», απότον Παγκρήτιο Σύλλογο Φίλων Μίκη Θεοδωράκη

• Βραβείο «Ιστορία και Πολιτισμός της Κρήτης», από την Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Κρήτης

• Βραβείο #ThisisEU (Ευρωπαϊκές Αξίες), από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

• Βραβείο animation από την κοινή δράση ANIMASIROS-CHANIAFILMFESTIVAL

• Βραβείο «Δικαίωμα στη ζωή»

• Βραβείο για το Καλύτερο Ελληνικό Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους,από την Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας

• Βραβείο για το Καλύτερο Ελληνικό Ντοκιμαντέρ Μικρού και Μεσαίου Μήκους, από την Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας

• Βραβείο για την Καλύτερη Ελληνική Ταινία Μυθοπλασίας Μικρού Μήκους, από την Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας

Αναμνηστικά διπλώματα θα απονεμηθούν στα σχολεία που ολοκλήρωσαν ταινίες στο πλαίσιο του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, τόσο από τον ΕΚΚΟΜΕΔ, όσο και από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Τέλος, αναμνηστικά διπλώματα δίνονται και στα σχολεία – απ΄ολη την Ελλάδα – που διακρίθηκαν στον ετήσιο διαγωνισμό ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Ν΄ΑΚΟΥΣΤΟΥΝ.

Όλοι οι συμμετέχοντες στο 12ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων,

θα ζήσουν μοναδικές στιγμές σε ένα δεκαήμερο γεμάτο εμπειρίες.

Το 12ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων σε Θεματικές Εικόνες

• Οι αφίσες

Την γραφιστική αφίσα του CFF12 υπογράφει ο Γιάννης Κουρούδης, του δημιουργικού γραφείου Κ2.Η απλότητα και η αμεσότητα χαρακτηρίζουν την μορφή που δημιουργήθηκε, αποτυπώνοντας ταυτοτικά στοιχεία του Φεστιβάλ.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, από τη 10η διοργάνωσή του, έχει υιοθετήσει τον καλλιτεχνικό διάλογο με Χανιώτες Δημιουργούς. Στο πλαίσιο αυτό, σε κάθε διοργάνωση, απευθύνουμε πρόσκληση σε ένανΕικαστικό να μας τιμήσει με τη δημιουργία ενός εικαστικού έργου – αφίσας. Η Αντωνία Παπατζανάκη καταθέτει δύο δημιουργίες της, στη 12η διοργάνωση του Φεστιβάλ.

• Το τρέιλερ https://youtu.be/OZ7okg35Omc

Mε αναφορές στην πόλη των Χανίων- αποτυπώνει το πλούσιο πρόγραμμα του CFF12. Τη δημιουργία του υπογράφει ο πολυβραβευμένος Χανιώτης σκηνοθέτης Θοδωρής Παπαδουλάκης και η δημιουργική ομάδα της IndigoView.

• Πρεμιέρα

Οι Πειρατές της Γραμβούσας /Pirates of Gramvousa, Σκηνοθεσία: Δήμητρα Μπαμπαδήμα, 78’ / COSMOTE

Σε πρώτη προβολή στην Κρήτη, η πρεμιέρα του Φεστιβάλ έχει χανιώτικο άρωμα.

Γραμβούσα. Ένα οχυρό κατακτητών, ένα κρησφύγετο πειρατών ή ένα σημείο φόρτισης για τους αγωνιστές της ελευθερίας; Ένα μικρό νησί, που φημίζεται για τη στρατηγική, αλλά και εξαιρετικά δύσκολη, φυσική του θέση. Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος μάς παρασύρει σε ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης, γεμάτο μυστικά, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

Θα προηγηθεί, σε πρώτη προβολή, το trailer της νέας ταινίας ΣΜΙΛΕΜΕΝΕΣ ΨΥΧΕΣ και το video clip του τραγουδιού που τη συνοδεύει (μουσική και ερμηνεία:Γιάννης Χαρούλης, στίχοι:Δημήτρης Παπαχαραλάμπους). Σκηνοθεσία: Σταύρος Ψυλλάκης – Παραγωγή: Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης

Η προβολή θα γίνει παρουσία των συντελεστών των ταινιών.

• Τιμώμενα Πρόσωπα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Ο διεθνούς φήμης Διευθυντής Φωτογραφίας ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ αποτελεί έναν από τους επίσημους προσκεκλημένους του 12ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

Στο πλαίσιο αυτό, το Φεστιβάλ συμπεριλαμβάνει φέτος στις εκθέσεις του, τις «ΓΥΝΑΙΚΕΣ», 30 γυναικεία πορτρέτα μέσα από τον φακό του Αρβανίτη. Την Παρασκευή 18.10.2024, θα πραγματοποιηθεί η Τελετή απονομής του αναμνηστικού του Φεστιβάλ στον σπουδαίο Κινηματογραφιστή, μετά την ειδική προβολή της ταινίας, Τι έκανες στον Πόλεμο Θανάση.

Επίσης, το Σάββατο 19.10.2024, θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου, Γιώργος Αρβανίτης: Μια ζωή στο φως, στο οποίο «η Ελισάβετ Χρονοπούλου συνομιλεί με τον Κινηματογραφιστή Γιώργο Αρβανίτη, που της αφηγείται μια ζωή σαν ταινία, τη δική του ζωή».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο σπουδαίος Έλληνας Συνθέτης Δημήτρης Παπαδημητρίου, ένα από τα τιμώμενα πρόσωπα του 12ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, θα πραγματοποιήσει δύο Masterclasses για τη Μουσική στον Κινηματογράφο, ένα για μαθητές και ένα για ενήλικο κοινό. Το Φεστιβάλ θα απονείμει αναμνηστικό στο Συνθέτη, για τη Κινηματογραφική του δουλειά, σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20.10.2024, μετά την ειδική προβολή της ταινίας, Το Δέντρο που Πληγώναμε.

KRISTOF DEAK

Tο 12o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων υποδέχεται τον βραβευμένο με Oscar Σκηνοθέτη Kristóf Deák, (Sing / Τραγούδα!, Oscar Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους 2017). O Kristof Deák θα συμμετάσχει με την ταινία του σε δύο ειδικά σχεδιασμένες εκπαιδευτικές δράσεις από την ομάδα εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, για την εκπαιδευτική κοινότητα των Χανίων. Η ταινία του θα προβληθεί στο πλαίσιο της Τελετής Λήξης της διοργάνωσης, το Σάββατο 26.10.2024, οπότε και θα γίνει η απονομή του αναμνηστικού του Φεστιβάλ στον Σκηνοθέτη.

• Ειδικοί Καλεσμένοι

Ο Τσέχος Σκηνοθέτης,Petr Václav, υπογράφει την ταινία “ΙlBoemo” (2022, 140′, Τσεχία), η οποία αποτέλεσε την πρόταση της Τσεχίας για τα Όσκαρστην προηγούμενη διοργάνωση. Η ταινία θα προβληθεί σε ειδική προβολή – σε συνεργασία με το Τσέχικο Κέντρο Αθήνας – την Κυριακή 20.10.2024.

Ο Γερμανός Σκηνοθέτης και Συγγραφέας παιδικών βιβλίων,Winfried Wilhelm Oelsner, θα συμμετάσχει στο CFF12 με την ταινία του Max and the Senior Squad, σε πρώτη προβολή στη χώρα μας. Μια ταινία ωδή στην συνάντηση των γενεών.

Για δεύτερη φορά, μετά από χρόνια, το CFFυποδέχεται τον Σουηδό Δημιουργό Ντοκιμαντέρ Magnus Gertten και το συγκλονιστικό ποιητικό δημιούργημά του,Nelly & Nadine / Νέλι και Ναντίν. Το ντοκιμαντέρ παρακολουθεί την απρόβλεπτη ιστορία του έρωτα δύο γυναικών, στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Ράβενσμπρικ, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Από την νέα γενιά δημιουργών, η Ιορδανή Rand Beiruty, με το Tell them about us / Να τους πείτε για εμάς έρχεται να μας μιλήσει για την πολυπλοκότητα του Πολιτισμού, μέσα από τη ματιά μιας ομάδας έφηβων κοριτσιών, Αράβων, Κούρδων και Ρομά.

• ΤΑΙΝΙΕΣ, ΤΑΙΝΙΕΣ, ΤΑΙΝΙΕΣ !

Το πρόγραμμα του 12ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων περιέχει περισσότερες από 300 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους. Ντοκιμαντέρ, μυθοπλασίες, animation που καθηλώνουν, περιμένουν για μια ακόμη χρονιά τους φίλους του Κινηματογράφου στις αίθουσες.

Δείτε όλες τις ταινίες του προγράμματος στην σελίδα:

• ΜΕΤΑΜΕΣΟΝΥΧΤΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ

Έχει γίνει θεσμός του CFF, τον οποίο υπηρετούμε με συνέπεια, ανοίγοντας με αυτό τον τρόπο κι ένα παράθυρο δημιουργικής συνεργασίας με τη Λέσχη Μεταμεσονύχτιων Προβολών, Midnight Express.

Το φετινό μας ραντεβού, το Σάββατο19 Οκτωβρίου 2024, στις 23:59 με την κλασική Christine του John Carpenter.

Προλογίζει ο Άκης Καπράνος, Διευθυντής του Midnigh tExpress, Κριτικός Κινηματογράφου

• ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

 Τι έκανες στον πόλεμο Θανάση, Σκηνοθεσία Ντίνος Κατσουρίδης

 Το Δέντρο που Πληγώναμε, Σκηνοθεσία Δήμος Αβδελιώδης

 Ο Δάσκαλος που Υποσχέθηκε τη Θάλασσα, ΣκηνοθεσίαΠατρίσια Φόντ

 Sing / Τραγούδα!, Σκηνοθεσία Kristóf Deák

• ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΜΕ COSMOTE TV

Το 12ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, συνεχίζοντας τη δημιουργική συνεργασία με την CosmoteTV, παρουσιάζει σε ειδικές προβολές τις παραγωγές και συμπαραγωγές της.

Μπίμσα,Σκηνοθεσία Τάσος Γεωργίου

Underwonder: Σπήλαιο ελεφάντων, Σκηνοθεσία Κώστα Καρύδα

• ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, τα τελευταία χρόνια, έχει προχωρήσει στην υπογραφή Πρωτοκόλλων Συνεργασίας με 5 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Στο πλαίσιο αυτό, εργαστήρια και masterclasses θα υλοποιηθούν, την πρώτη εβδομάδα, από Ομάδα Ακαδημαϊκών και Σπουδαστών του Εργαστηρίου Διαδραστικών Τεχνών inArts, Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, ενώ τη δεύτερη εβδομάδα του Φεστιβάλ, εργαστήρια και masterclasses –ειδικά σχεδιασμένα για τοCFF12 – θα υλοποιηθούν,με βάση τα ερευνητικά πεδία, απόΟμάδα Ακαδημαϊκών και Σπουδαστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τέλος, ένα στoχευμένο masterclass θα υλοποιηθεί για τους φοιτητές Αρχιτεκτονικής από τον Στέλιο Πολυχρονάκη, Σκηνογράφο, Σκηνοθέτη και Εκπαιδευτικό, σε συνεργασία με τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Δημιουργική παρέμβαση θα υπάρξει και από το Τμήμα Κινηματογράφου του ΕΚΠΑ, καθώς και από Σπουδαστές και Πανεπιστημιακούς του ΕΑΠ.

• PODCAST ROOM

Σας περιμένουμε να ακούσουμε podcast στο ειδικά διαμορφωμένο PodCast Room του 12ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Εντάσσουμε το podcast στο επίσημο πρόγραμμα της διοργάνωσης με 9 δημιουργικές προτάσεις.

• ΣΥΖΗΤΑΜΕ

Τι άφησε η Μεταπολίτευση στην Τέχνη

50 χρόνια μετράνε από τη Μεταπολίτευση κι εμείς επιχειρούμε να συζητήσουμε το θέμα: «Τι άφησε η Μεταπολίτευση στην Τέχνη», την Τετάρτη 23.10.2024, ώρα 20.00.

Στο τραπέζι της συζήτησης:

Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Καθηγητής Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Κώστας Θωμαΐδης,Τραγουδοποιός

Λίνα Νικολακοπούλου,Στιχουργός

Στέλιος Χαραλαμπόπουλος,Σκηνοθέτης

Η εκδήλωση θα κλείσει με ένα Μουσικό Σχολιασμό πάνω στοΠολιτικό Τραγούδι. Ερμηνεία:Κώστας Θωμαΐδης. Στο πιάνο ο Δημήτρης Ντρουμπογιάννης.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ, 40 χρόνια Παρακαταθήκης

Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιλαμβάνονται τη σημασία της Ιστορικής Μνήμης και την αξία της παρακαταθήκης του λόγου και του έργου των ανθρώπων του Πολιτισμού, της Δημιουργίας. Σ’ αυτή την κατηγορία σίγουρα ανήκουν οι Σκηνοθέτες Λάκης Παπαστάθης και Τάκης Χατζόπουλος οι οποίοι δημιούργησαν τη σειρά τηλεοπτικών ντοκιμαντέρ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ.

Την Πέμπτη 24.10.2024, ώρα 19:00, μια παρέα, που έζησε την εκπομπή, θυμάται και συζητά με θέμα : ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ,40 χρόνια Παρακαταθήκης,

Συζητούν οι:

Γιάννης Κιουρτσάκης, Συγγραφέας

Απόστολος Καρακάσης, Σκηνοθέτης

Γιώργος Σκεύας,Σκηνοθέτης

Κώστας Μαχαίρας,Σκηνοθέτης

Λίνα Νικολακοπούλου, Στιχουργός

Συντονίζει ο Άγγελος Κοβότσος, Σκηνοθέτης, Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ

Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία CFF και ΕΕΝ

• ΚΥΠΡΟΣ. 50 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

50 χρόνια μετά και με τις πληγές να παραμένουν ανοιχτές, το 12ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ με 3 δράσεις. Μια έκθεση, μία παρουσίαση βιβλίου και ένα podcast.

 Κύπρος, 50 Χρόνια Μετά- Φωτογραφίες Μνήμης

Φωτογραφίες – Ντοκουμέντα από τις πρώτες μέρες της εισβολής αποτυπώνουν την αγωνία και τον πόνο των καθημερινών ανθρώπωνανάγλυφα. Σε συνεργασία με την Υπηρεσία Τύπου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 Η σιωπή μιας αιχμαλωσίας. Παρουσίαση Βιβλίου

Η Δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συνομιλεί με τη συγγραφέα Βίβιαν Αβρααμίδου-Πλούμπη και τον πρωταγωνιστή του βιβλίου της,Δημήτρη Τουμαζή, αιχμάλωτο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, στην Αμάσεια της Τουρκίας. Κυριακή 20.10.2024, 11.00 π.μ.

 Podcast:Με τις πληγές της εισβολής…![1974-2024]

Δημιουργός – Σενάριο:Ματθαίος Φραντζεσκάκης.Παραγωγή: Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης, Ματθαίος Φραντζεσκάκης. Ηχοληψία-Μοντάζ:Κώστας Κοσμαδάκης. Γλώσσα: Ελληνικά. Ελλάδα, 2024, 25’

Είχαν μια ήρεμη καθημερινότητα, η οποία πριν πενήντα χρόνια άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες. Από τότε, ζουν με τις εικόνες του παρελθόντος να κυριαρχούν στην καθημερινότητά τους. Από τότε ζουν… με τις πληγές ανοιχτές..! Πτυχές από αυτές τις πληγές μοιραζόμαστε με τους πρωταγωνιστές μας…

• ΕΚΘΕΣΕΙΣ

16.10.2024-27.10.2024,ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ

Έξι εκθέσεις συγκροτούν την «εκθεσιακή» πρόταση του 12ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

 OPERA POSTERS_Έκθεση Αφίσας

o Μοναδικές εικόνες από παραστάσεις της Λυρικής Σκηνής με την υπογραφή των Γιάννη και Μενέλαου Κουρούδη

 Γυναίκες. Μια χειροποίητη έκθεση με 30 γυναικεία πορτρέτα του Γιώργου Αρβανίτη, από ταινίες που φέρουν την φωτογραφική του αποτύπωση

 Κύπρος, 50 Χρόνια Μετά_ Φωτογραφίες Μνήμης

o Φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό από την πρώτη περίοδο της εισβολής

 Σενάριο, οθόνες, λογότυπο και αφίσες ενός casual game για

o Smartphone. Σπουδαστές του ΕΑΠ σχεδίασαν ειδικά για το CFF

 Φωτογραφικά Παιγνίδια_ Πρόγραμμα «Φτιάξε μια Φωτο-Ιστορία!»του CFF. Οκτώ ενότητες. Οκτώ φωτογραφικές προσεγγίσεις μέσα από το ετήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ.

 Χάρτινες Συναντήσεις_ Έκθεση Κινηματογραφικής Αφίσας δωρεάς Κώστα Ευγενικού.

• ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

 Οπτικοακουστικές Δημιουργίες / gaming project με animation_ΠΑΔΑ

 Αφιέρωμα στην Προϊστορία και την Ιστορία του Κινηματογράφου στα Χανιά

 Έκθεση για τον Μίκη Θεοδωράκη σε συνεργασία με τη Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη, το Σύλλογο Φίλων της Μουσικής και τον Παγκρήτιο Σύλλογο Μίκη Θεοδωράκη

• ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

Συνεργάτες και επισκέπτες του 12ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων επισκέπτονται σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και αναπτύσσουν δράσεις με την Εκπαιδευτική Κοινότητα. Συζητήσεις, παρουσιάσεις, κινηματογραφικές λέσχες, οπτικοακουστικες δράσεις, μουσική κ.α. αποτελούν το αντικείμενο της δράσης.

• ΞΕΝΑΓΗΣΗ

Ο διακεκριμένος γραφίστας Γιάννης Κουρούδης μας ξεναγεί στην Έκθεση Αφίσας OPERAPOSTERS που φιλοξενεί το 12οCFF.Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2024, ώρα 13:00, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων

• ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, πιστεύοντας σταθερά στις συνεργασίες και στις συνέργειες, φιλοξενεί στο πρόγραμμα των τελευταίων χρόνων του, τρεις κινηματογραφικές ενότητες από άλλα Φεστιβάλ και Οργανισμούς:

 Animasyros

Μια διαγωνιζόμενη ενότητα 7 animation, επιλογή της Ομάδας Προγράμματος του animasyros

 Cineteca di Bologna

5 βραβευμένες ταινίες μικρού μήκους από το Festival degli esordi 2023

 Food Film Menu

Το Food Film Menu τουIGCAT (InternationalInstituteofGastronomy,

Culture, ArtsandTourism) εντάσσεται σταθερά στο πρόγραμμα τουCFFμε

μια ενότητα ταινιών

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

“Νιώθω καλά!” Τέχνες και Πολιτισμός για υγεία και ευζωία

Η Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, σε συνεργασία με επιστήμονες ψυχικής υγείας, καλλιτέχνες, παιδαγωγούς και πολιτιστικούς διαχειριστές, σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις που υποστηρίζουν την πολιτιστική συνταγογράφηση, για τη βελτίωση της συνολικής υγείας και ευημερίας των ατόμων, παρέχοντας μια ολιστική προσέγγιση, που συνδυάζει την ιατρική και την πολιτιστική φροντίδα.

Το πρόγραμμα πολιτιστικής συνταγογράφησης “Νιώθω καλά!” – Τέχνες και Πολιτισμός γιαυγεία και ευζωία, στοχεύει στην ενίσχυση της ψυχικής, σωματικής και κοινωνικής ευεξίας, υποστηρίζει την καλλιέργεια ατομικών και συλλογικών ταυτοτήτων και προωθεί την αυτοέκφραση και τη διαγενεακή επικοινωνία, μέσω της συμμετοχής των μελών της Κοινότητας σε δράσεις αξιοποίησης των Τεχνών, με έμφαση στον Κινηματογράφο -θέαση, προσέγγιση και δημιουργία ταινιών – και το δημιουργικό διάλογό του με άλλες μορφές τεχνών.

• ΕΚΔΟΣΕΙΣ CFF12

 ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ,40 χρόνια Παρακαταθήκης

 Τι άφησε η Μεταπολίτευση στην Τέχνη

 Γυναίκες. Εικόνες του Γιώργου Αρβανίτη

 Κύπρος. 50 Χρόνια μετά!

 Χάρτινες Συναντήσεις. Οι αφίσες!

• ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

 Ειδική προβολή Ταινίας

 Κινηματογραφικό Εργαστήρι

 Επίσκεψη σε χώρους φροντίδας

• ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΙΩΣ

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, για μια ακόμη χρονιά, συνεργάζεται με το Δίκτυο Συνεργατικών Σχολείων Χανίων µε την Παιδαγωγική Φρενέ και την Ομάδα Σκασιαρχείο για ένα διαφορετικό σχολείο!

• ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ειδικό καθημερινό πρωινό Πρόγραμμα Προβολών και εργαστηρίων

• ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ MASTER CLASSES ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

24 πρωτότυπες και ιδιαίτερης ποιότητας προτάσεις από το 12ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και τους συνεργάτες του.

Αυτά και πολλά ακόμα συνθέτουν την Γιορτή του Κινηματογράφου στην Κρήτη,

την εμπειρία που προσφέρει το 12οΦεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων /

Chania Film Festival.

Σας περιμένουμε!!!

