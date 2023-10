Η τελετή λήξης και τα βραβεία του 11ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Αντιπροσωπευτική του πολύπλευρου χαρακτήρα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων ήταν η τελετή λήξης που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Οκτωβρίου, στο κατάμεστο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, παρουσία της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Δόμνας Μιχαηλίδου, της βουλευτή Χανίων Σέβης Βολουδάκη, η οποία εκπροσώπησε τον πρόεδρο της Βουλής, καθώς και εκ μέρους των συνδιοργανωτών ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Νίκος Καλογερής, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού του Δήμου Χανίων Γιάννης Γιαννακάκης και ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης καθώς και πλήθος εκπροσώπων συνεργαζόμενων φορέων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μαθητών, εκπαιδευτικών και κοινού.

Στο πλαίσιο της τελετής απονεμήθηκαν τα βραβεία του φεστιβάλ και παράλληλα δόθηκαν αναμνηστικά διπλώματα στα σχολεία που συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά προγράμματα του 11ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων με τη δημιουργία μαθητικής ταινίας.

Με συγκίνηση οι συντελεστές των ταινιών που βραβεύτηκαν έλαβαν τις διακρίσεις τους και ευχαρίστησαν το φεστιβάλ για το βραβείο αλλά και τη θερμή φιλοξενία στα Χανιά.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου, Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού συνεχάρη τους διοργανωτές, τους συντελεστές των ταινιών, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, αλλά και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που συμμετέχει σε αυτήν τη σπουδαία διοργάνωση. «Αυτό που για μας είναι πάρα πολύ σπουδαίο ως Υπουργείο, είναι το τί συνδυάζει ένα φεστιβάλ κινηματογράφου, ειδικά στο κομμάτι της εμπειρίας των παιδιών. Είναι αξίες, δεξιότητες και αρετές που συχνά μοιάζουν αντιφατικές. Από τη μία η παραγωγή και από την άλλη η υποκριτική, αντίστοιχα η τεχνολογία και η τέχνη, είναι αξίες που θεωρούμε ότι μπορούν να διαμορφώσουν αυτό το πολλαπλασιαστικό αποτύπωμα, το οποίο θέλουμε, πάνω στη δημιουργική σκέψη των παιδιών μας. Οπότε σας ευχαριστούμε, έχουμε να διδαχτούμε από αυτά και να πολλαπλασιάσουμε κι εμείς από την πλευρά μας το δικό σας έργο» σημείωσε.

Η κ. Σέβη Βολουδάκη, αφού ευχαρίστησε για την πολύ όμορφη εμπειρία, τόνισε ότι: «Το 11ο Φεστιβάλ σήμερα τελειώνει, αλλά όπως έχει αναφερθεί ξανά, δεν μιλάμε για μια τελετή λήξης αλλά για μια προετοιμασία έναρξης για το 12ο φεστιβάλ. Συγχαρητήρια και στους διοργανωτές και σε όλους δούλεψαν και δουλεύουν όλα αυτά τα χρόνια ώστε στην πόλη μας να λαμβάνει χώρα αυτό το τεράστιο για μένα πολιτιστικό γεγονός. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αυτό το φεστιβάλ τους περιλαμβάνει όλους, με αποτέλεσμα να βλέπουμε νέους δημιουργούς δίπλα σε καταξιωμένους σκηνοθέτες σε έναν δημιουργικό διάλογο και κυρίως χαρούμενα παιδιά τα οποία ανακαλύπτουν τον κόσμο της 7ης τέχνης. Το μεγάλο λοιπόν μπράβο και το μεγάλο ευχαριστώ από μένα σήμερα, θα πάει στα παιδιά τα οποία δημιουργούν και συμμετέχουν σ’ αυτό το ταξίδι που λέγεται κινηματογράφος».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Νίκος Καλογερής ανέφερε ότι: «Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη για μας το ότι η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων είναι συνδιοργανωτής του φεστιβάλ και είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται εδώ, ιδίως με τα παιδιά, που μέσα από τα μαθήματα κινηματογράφου μαθαίνουν τη συνεργασία και την ομαδική δουλειά. Συγχαρητήρια και πάλι, διαπιστώνω ότι οι συμμετοχές είναι περισσότερες, το ίδιο και η προέλευση του κόσμου στις αίθουσες και τα σεμινάρια. Οφείλουμε να δώσουμε τα εύσημα στον Ματθαίο Φραντζεσκάκη, που βρίσκεται πίσω από όλη αυτή τη διοργάνωση, και στους συνεργάτες του και να ευχηθούμε κάθε χρόνο το φεστιβάλ να είναι μεγαλύτερο και πιο επιτυχημένο».

Από την πλευρά του Δήμου Χανίων, ο Γιάννης Γιαννακάκης, αντιδήμαρχος Πολιτισμού και η Ελένη Ζερβουδάκη, αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής σημείωσαν «το ότι αυτή η αίθουσα είναι γεμάτη καλλιτέχνες και δημιουργούς μας κάνει όλους να καμαρώνουμε για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων» και απευθυνόμενοι στα παιδιά που βρισκόταν στην αίθουσα, τόνισαν: «Και αν κάποιες φορές μας δυσκολεύει η καθημερινότητα και δεν γίνονται όλα όπως τα φανταζόμαστε, παίρνουμε κουράγιο από τις δικές σας πράξεις και δράσεις. Καμαρώνουμε για την πόλη μας, για τα θετικά που βλέπουμε να γίνονται, αλλά και γι’ αυτό που είσαστε εσείς: μικροί “μεγάλοι” δημιουργοί».

Ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης εξέφρασε την περηφάνια του για τα σχολεία του Πλατανιά και τα σχολεία όλου του Νομού που μέσα από τα προγράμματα του φεστιβάλ γίνονται δημιουργοί. «Γιατί όταν τα παιδιά γίνονται δημιουργοί υπάρχει ελπίδα, που λέει και ο ποιητής» τόνισε. Απευθυνόμενος στην Υφυπουργό Παιδείας, σημείωσε ότι «επειδή και η Περιφέρεια αλλά και οι Δήμοι Χανίων και Πλατανιά είμαστε θερμοί υποστηρικτές του φεστιβάλ, θα χαρούμε πολύ αν από τη νέα σας θέση να μεριμνήσετε ώστε να υπάρξει μια σταθερή και μόνιμη υποστήριξη σε αυτόν το θεσμό».

«Και δεν το λέω μόνο ως ένα φεστιβάλ κινηματογράφου, γιατί σίγουρα υπάρχουν κι άλλα, αλλά ως ένα φεστιβάλ που διαρκεί 365 μέρες το χρόνο, με πολύ μεγάλη συμμετοχή παιδιών και εκπαιδευτικών. Θα είναι χαρά μας και τιμή μας εάν το Υπουργείο δείξει έμπρακτα την υποστήριξή του στο φεστιβάλ – και όχι μόνο την αιγίδα του – ώστε να δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά να νιώθουν ότι έχουν ρόλο, τον οποίο μπορούν να αναδείξουν μέσα από τη δική τους ματιά, που σίγουρα είναι διαφορετική από τη δική μας» συμπλήρωσε.

Ο Απόστολος Παπαποστόλου, εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και πρόεδρος του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας τόνισε από την πλευρά του ότι «η συνεργασία μας υφίσταται από τα πρώτα χρόνια του φεστιβάλ και αποτυπώνεται σε επίσημο πρωτόκολλο συνεργασίας, το οποίο προβλέπει κοινές δράσεις στον χώρο της παιδείας, της έρευνας και του πολιτισμού, με έμφαση στον τομέα του animation. Βέβαια όλα ξεκίνησαν σχεδόν μία εικοσαετία πριν, μέσα από μια δημιουργική σχέση του καθηγητή του τμήματός μας Σπύρου Σιάκα και του Δ/ντή του φεστιβάλ Ματθαίου Φραντζεσκάκη, όπου μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, σε μικρογραφία αυτών που αναπτύσσονται σήμερα στο φεστιβάλ, κάναμε όνειρα για το μέλλον, το οποίο τώρα είναι παρόν. Και ως πρόεδρος του τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας δηλώνω συμπαραστάτης και αρωγός σε όποια πρόταση έρθει στο τμήμα μας από το φεστιβάλ και από την ερευνητική ομάδα του κ. Σιάκα, δίνοντας τη σφραγίδα του πανεπιστημίου μας σε αυτές».

Σε σύντομη παρέμβασή του ο εκπαιδευτικός και πρώην διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Χανίων Αντώνης Αθανασάκης, κατά την αποδοχή του αναμνηστικού διπλώματος του σχολείου επεσήμανε ότι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων έρχεται να καλύψει ένα τεράστιο κενό πολιτισμού που υπάρχει στα σχολεία μας και οι εκπαιδευτικοί των Χανίων που συμμετέχουν στα προγράμματα, προσφέρουν εθελοντικά τον προσωπικό τους χρόνο απογεύματα και Σαββατοκύριακα για να επανέλθει ο πολιτισμός στα σχολεία, όπως ήταν την εποχή της Μελίνας Μερκούρη. Τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων να στηριχθεί με συστηματικό τρόπο από την πολιτεία.

Ο Δημήτρης Καλαντίδης πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας ανακοινώνοντας τα βραβεία της ΟΚΛΕ αναφέρθηκε στην σημαντική συνεργασία της ΟΚΛΕ και του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων επισημαίνοντας την σπουδαία δουλειά που γίνεται με τα εκπαιδευτικά προγράμματα όλο το χρόνο. Σημειώνουμε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων τίμησε την ΟΚΛΕ για την δράση της απονέμοντας αναμνηστικό βραβείο.

Τέλος ο Διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, Ματθαίος Φραντζεσκάκης, κλείνοντας την βραδια σημείωσε «το φεστιβάλ βρίσκεται εδώ για ενδέκατη χρονιά και δίνει το παρόν με τις δράσεις του καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ενώ το πιο σημαντικό κομμάτι του, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, είχαν λειτουργήσει ως προπομπός του φεστιβάλ, ακόμα πιο πριν. Επομένως, αυτό που βλέπει κανείς στα Χανιά είναι ένα κοινό καλλιεργημένο στην οπτικοακουστική παιδεία, που αισθάνεται ότι το φεστιβάλ το υπολογίζει, οπότε με τη σειρά του το αγκαλιάζει. Είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτόν τον διάλογο με την πόλη και είναι σαφώς ένα από τα κίνητρά μας να συνεχίζουμε και να προσπαθούμε για το καλύτερο, κάθε χρονιά. Η αυξημένη παρουσία του κοινού, σε όλες τις μέρες και ώρες προβολών ήταν το χαρακτηριστικό που εντυπωσίασε περισσότερο από οτιδήποτε όλους μας. Οφείλουμε ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ στους δημιουργούς, τους επισκέπτες, τους θεατές, την εκπαιδευτική κοινότητα, τους εθελοντές και φυσικά στους συνδιοργανωτές του 11ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από Δευτέρα δουλεύουμε για την 12η διοργάνωση μας!»

Νωρίτερα, είχαν προβληθεί οι ταινίες που δημιούργησαν στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Φεστιβάλ τα σχολεία: Δ.Σ Παζινού, Δ.Σ. Ταυρωνίτη, 9ο Δ.Σ. Χανίων, 1ο ΓΕΛ Χανίων, Δ.Σ. Πλατάνου, ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου, 2ο Γυμνάσιο, ΓΕΛ Ελ. Βενιζέλου, 1ο Γυμνάσιο Χανίων, Γυμνάσιο Αλικιανού, Γυμνάσιο Σούδας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://drive.google.com/drive/folders/1-Rp97F7RmNMJzNP4uUr9YbC2H9vkbbht?usp=drive_link

11ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων Βραβεία Κοινού

Κατηγορία: Animation

U-Trip

Σκηνοθεσία: Maria Naidyonova

Η Μικρασιατική Καταστροφή

Σκηνοθεσία: Γιώργος Χατζηβασιλείου

Κατηγορία: Διεθνής Παραγωγή Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

Where Have all the smiles Gone

Σκηνοθεσία: Anja Strelec

Κατηγορία: Διεθνής Παραγωγή Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

The Laughing Boy

Σκηνοθεσία: Alan Gilsenan

Κατηγορία: Ελληνικό Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

Καλάβρυτα – Γκερνίκα

Σκηνοθεσία: Ισμήνη Σακελλαροπούλου

Vidisova

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παναγόπουλος

Κατηγορία: Ελληνικό Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

Ζάκρος

Σκηνοθεσία: Φίλλιπος Κουτσαφτής

Κατηγορία: Ελληνική Μυθοπλασίας Μικρού Μήκους

Short Draft

Σκηνοθεσία: Σπυρίδων Παπασπύρου

Κατηγορία: Σπουδαστική Ταινία Μικρού Μήκους

The Hook

Σκηνοθεσία: Pietro Venier

11ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων Ειδικά Βραβεία

Βραβεία της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Καλύτερη Ταινία Μεγάλου Μήκους

Το Νησί της Μήδειας – Η Ιδιόρρυθμη Αγάπη / L’ Isola di Medea – Pasolini e Callas l’ Αmore Οbliquo

Σκηνοθεσία: Sergio Naitza

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους

Παπαρούνες και Πάπιες / PopoveriePapere

Σκηνοθεσία Χρηστίνα-Καλλιρρόη Γαρμπή

Βραβείο Εκπαιδευτικής Δημιουργίας «Γουόλτερ Λάσαλι» 2023 απονέμεται από το ΕΚΟΜΕ

Στο ντοκιμαντέρ Πότε θ΄ανοίξ΄η Ανατολή

που ακολουθεί το Θεατροπαιδαγωγικλό πρόγραμμα εφαρμοσμένης Ιστορίας για τους πρόσφυγες του χθες και του σήμερα

Βραβείο «Μίκης Θεοδωράκης» απονέμεται από τον Παγκρήτιο Σύλλογο Φίλων Μίκη Θεοδωράκη

Mauthausen / Μαουτχάουζεν

Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Κουντουράς-Αρίσταρχος Παπαδανιήλ

Βραβείο #ThisisEU (Ευρωπαϊκές Αξίες) απονέμεται από Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Τίποτα πιο ιερό από ένα δελφίνι

Σκηνοθεσία: Ισαβέλα Μαργάρα

Βραβείο «Ιστορία και Πολιτισμός της Κρήτης»

ΝΗΖΑ / Ο Όρκος και το Άγραφο Δίκαιο των Βοσκών στον Ψηλορείτη

Σκηνοθεσία: Μανώλης Φοινικιανάκης

Βραβείο «Δικαίωμα στη ζωή»

Ένας κόσμος, Δύο όψεις

Σκηνοθεσία: Ζαχαρίας Σπανός

Μουσικά Διαφορετικοί

Σκηνοθεσία: Nicolas Moissakis

