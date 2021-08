Τέλος εποχής – Ολοκληρώθηκε η αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν

Ο επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, στρατηγός των Πεζοναυτών Κένεθ Μακένζι επιβεβαίωσε ότι ο αμερικανικός στρατός ολοκλήρωσε απόψε την αποχώρηση των δυνάμεών του από το Αφγανιστάν.

Οι ΗΠΑ βρίσκονταν στη χώρα για είκοσι χρόνια, μετά την εισβολή του 2001 και αποχωρούν πριν εκπνεύσει το τελεσίγραφο των Ταλιμπάν

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Καμπούλ επιβιβάστηκε στην τελευταία πτήση ενός C-17 που αναχώρησε από το αεροδρόμιο.

«Το τελευταίο C-17 απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Καμπούλ στις 19.29 (22.29 ώρα Ελλάδας) της 30ης Αυγούστου» είπε ο Μακένζι στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

America's longest war ends after 20 years as last U.S. troops depart Afghanistan, concluding final, frantic airlift. https://t.co/YhEKtIqUUr — The Associated Press (@AP) August 30, 2021

Τις προηγούμενες ημέρες, με αεροσκάφη των ΗΠΑ και των συμμάχων τους απομακρύνθηκαν περισσότεροι από 123.000 πολίτες από τη χώρα.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, μόλις ανακοινώθηκε η αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων ακούστηκαν πυροβολισμοί στην Καμπούλ.

The Taliban celebrate the defeat of a superpower with gunfire in Kabul. pic.twitter.com/L1g0LHynPz — Matthieu Aikins (@mattaikins) August 30, 2021

Η συνέντευξη Τύπου του Μακένζι