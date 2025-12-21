Τέλος στην ασυλία: Πώς θα επιστρέφονται οι παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Υποχρεωτική επιστροφή των επιδοτήσεων που ελήφθησαν παράνομα προβλέπει ο νέος νόμος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σε φάση πλήρους αναδιάρθρωσης περνά το σύστημα ελέγχου των αγροτικών ενισχύσεων, με την Πολιτεία να ενεργοποιεί μηχανισμό υποχρεωτικής επιστροφής χρημάτων που εισπράχθηκαν παρανόμως από δικαιούχους επιδοτήσεων.
Όσοι φέρονται να ωφελήθηκαν από εικονικά βοσκοτόπια ή από δηλώσεις ανύπαρκτων αιγοπροβάτων, καλούνται πλέον να επιστρέψουν τα ποσά που έλαβαν, στο πλαίσιο του νέου νόμου που προβλέπει τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.
Βασική πρόβλεψη της νομοθετικής ρύθμισης είναι ότι όλοι οι εκκρεμείς φάκελοι με υποθέσεις ελέγχου μεταφέρονται αυτούσιοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, η οποία αναλαμβάνει την ολοκλήρωση των ερευνών χωρίς επανεκκίνηση της διαδικασίας. Στόχος είναι να αποφευχθούν καθυστερήσεις και να υπάρξει συνέχεια στους ελέγχους που βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη.
Όσον αφορά την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, το άρθρο 69 του νόμου καθορίζει λεπτομερώς τη διαδικασία. Εφόσον διαπιστωθεί ότι υπήρξε παράνομη ή αδικαιολόγητη καταβολή σε βάρος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.), η αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ ξεκινά τυπικό έλεγχο, καλώντας αρχικά τον ενδιαφερόμενο να καταθέσει εγγράφως τις απόψεις του εντός 20 ημερών, με δυνατότητα μίας μόνο παράτασης έως 10 ημέρες.
Ακολουθεί η σύνταξη έκθεσης ελέγχου εντός δύο μηνών, στην οποία αποτυπώνεται αν η πληρωμή ήταν νόμιμη ή όχι, το ακριβές ύψος του ποσού που πρέπει να επιστραφεί, ο τρόπος υπολογισμού του, καθώς και τυχόν διοικητικές κυρώσεις, πρόστιμα ή χρηματικές ποινές που προβλέπονται από την εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία.
Εφόσον από τα στοιχεία προκύπτει αδικαιολόγητη πληρωμή, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ εκδίδει απόφαση με την οποία διατάσσεται η επιστροφή των ποσών, τα οποία επιβαρύνονται με τόκους. Το επιτόκιο ορίζεται στο 50% του επιτοκίου των ετήσιων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, ενώ οι τόκοι υπολογίζονται είτε από την επομένη της επίδοσης της πρόσκλησης είτε –σε περιπτώσεις που αποδεικνύεται γνώση της παρανομίας– από την ημέρα είσπραξης των χρημάτων.
Η απόφαση κοινοποιείται στον υπόχρεο και περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης, αιτιολογία και πρόσκληση οικειοθελούς καταβολής εντός 30 ημερών. Αν το ποσό δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα, βεβαιώνεται στη ΔΟΥ ή στο ΚΕ.Β.ΕΙΣ. και εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, με τελικό αποδέκτη τον Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.
Το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει επίσης συμψηφισμό των οφειλόμενων ποσών με τυχόν άλλες αναγνωρισμένες απαιτήσεις του δικαιούχου από αγροτικά καθεστώτα, ενώ επεκτείνει την ευθύνη και σε διοικητικά στελέχη νομικών προσώπων. Διευθυντές, διαχειριστές ή εντεταλμένοι στη διοίκηση κατά τον χρόνο είσπραξης των παράνομων ενισχύσεων ευθύνονται ατομικά και εις ολόκληρον μαζί με το νομικό πρόσωπο.
Ακόμη και σε περιπτώσεις συγχώνευσης εταιρειών, η ευθύνη μεταφέρεται στο νέο νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το πότε έγινε η αδικαιολόγητη καταβολή. Με το νέο αυτό καθεστώς, η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει οριστικό τέλος σε πρακτικές που επί χρόνια επιβάρυναν το σύστημα αγροτικών ενισχύσεων, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι οι παράνομες επιδοτήσεις δεν παραγράφονται, αλλά επιστρέφονται.
