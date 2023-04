Έτσι θα είναι οι πόλεις του μέλλοντος – Ουρανοξύστες με… φύκια;

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι προφανώς the next big thing. Συστήματα και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης τείνουν να γίνουν μέρος της καθημερινότητάς μας και δοκιμάζονται σε ένα ευρύ πεδίο επιστημονικών και καλλιτεχνικών τομέων.

Από το Chat GTP, που γέννησε άμα τη εμφανίσει του πλήθος αντιδράσεων, μέχρι τη fake συνέντευξη του Σουμάχερ σε γερμανική σκανδαλοθηρική εφημερίδα, η τεχνητή νοημοσύνη έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει… θαύματα!

Ένας αρχιτέκτονας, ο Manas Bhatia, θέλησε να τεστάρει τις δυνατότητες του AI στην Αρχιτεκτονική και να σχεδιάσουν από κοινού την πόλη του μέλλοντος όπου οι ουρανοξύστες θα καλύπτονται από δέντρα, φυτά και φύκια και θα έχουν τη δυνατότητα να καθαρίζουν τον αέρα.

Σε μια σειρά φωτογραφιών, ο αρχιτέκτονας και σχεδιαστής με έδρα το Νέο Δελχί έδωσε μια πρώτη πνοή την ιδέα, δίνοντας μορφή στα φανταστικά του κτίρια, που υψώνονται πάνω από μια φουτουριστική μητρόπολη, με τις καμπύλες τους εμπνευσμένες από σχήματα που συναντώνται στη φύση.

Ο Bhatia χρειάζεται περίπου 20 λεπτά για να σχεδιαστεί κάθε ένα από τα σουρεαλιστικά έργα τέχνης αλλά δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται καθώς η τεχνητή νοημοσύνη θέλει… εκπαίδευση και σαφείς οδηγίες για να σου δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα, εξηγεί ο αρχιτέκτονας, μιλώντας στο CNN.

Η «συμβιωτική αρχιτεκτονική» και τα διαμερίσματα μέσα σε τεράστια δέντρα

Σε ένα άλλο πρότζεκτ του, με τίτλο «Συμβιωτική Αρχιτεκτονική», ο Bhatia φαντάστηκε ένα μέλλον στο οποίο τα κτίρια θα είναι κατασκευασμένα από ζωντανά υλικά και παρήγαγε εικόνες από ένα «ουτοπικό μέλλον», στο οποίο τα διαμερίσματα χτίζονται μέσα σε τεράστια δέντρα.

Λέει ότι αυτό το πρότζεκτ του είναι εμπνευσμένο από το Hyperion, ένα δέντρο ύψους 130 μέτρων στην Καλιφόρνια που θεωρείται το ψηλότερο δέντρο στον κόσμο.

«Η ιδέα είναι ότι το «δέρμα» ενός κτιρίου είναι οργανικό και εμπνευσμένο από τη φύση, και πώς η ψύξη επιτυγχάνεται με εξάτμιση και η διαπνοή, ώστε οι πύργοι να μπορούν να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία τους κατά τη διάρκεια της ημέρας» εξηγεί ο Bhatia.

Για τον Bhatia, η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι απλώς ένα ακόμη εργαλείο. «Η τέχνη είναι εντελώς ανοιχτή στην ερμηνεία» λέει. «Και ένας καλλιτέχνης μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε είδους εργαλείο που υπάρχει για να δημιουργήσει τέχνη. Ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει την AI, αλλά δεν θα μπορέσει να επιτύχει τόσο καλό αποτέλεσμα όσο ένα δημιουργικό μυαλό.