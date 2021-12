Θα ζούσατε για πάντα σε σούπερ γιοτ; Τι λένε όσοι το κάνουν

Το να κάνετε μια μεγάλη κρουαζιέρα πολυτελείας ή να νοικιάσετε ένα σπίτι στο νερό συνεπάγεται ξεκούραση, αναψυχή και απόδραση για τους εύπορους. Ωστόσο, όταν το τεράστιο σκάφος επιστρέφει στο λιμάνι ή λήγει η εκμίσθωση της παραθαλάσσιας κατοικίας σας, η πραγματικότητα της ζωής στο σπίτι επιστρέφει ξανά. Σήμερα, οι λάτρεις της θάλασσας μπορούν να συνδυάσουν την απόδραση στο αλμυρό νερό με την καθημερινή τους ζωή, απλώς κατοικώντας σε μια νέα «πλωτή πατρίδα».

Ανταγωνιστές κατασκευαστές γιοτ στην κοινότητα κατασκευάζουν κάτι αντίστοιχο σε κρουαζιερόπλοιο για μια ομάδα ιδιωτών. Παράλληλα, οι κατασκευαστές πλωτών κατοικιών στην κοινότητα δημιουργούν υδάτινες οικιακές βάσεις που να είναι πιο σταθερές. Όπως και να έχει, η ζωή στη θάλασσα προσφέρει στους αγοραστές ακινήτων, οι οποίοι έχουν κουραστεί από τη ζωή στην πόλη, την ευκαιρία να αγοράσουν σπίτι «της προκοπής».

Αντί να προσφέρουν καμπίνες σε προσωρινούς επισκέπτες, που επιθυμούν να απομακρυνθούν από την πόλη για μερικές εβδομάδες, τα σκάφη, που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, παρέχουν σουίτες-διαμερίσματα ως μόνιμες κατοικίες – προσφέροντας στους αγοραστές τους την ευκαιρία να ζήσουν στη θάλασσα.

Εξερευνώντας τον κόσμο πριν εγκατασταθείτε

Το MV Narrative της Storylines θα ξεκινήσει να κάνει ταξίδια, το 2023, και θα αποτελεί ένα γιοτ «κοινότητα», μήκους 226 μέτρων και πλάτους 30 μέτρων, με 547 διαμερίσματα, που θα κυμαίνονται από 72 μέχρι 600 τ.μ. Η μέση αρχική τιμή για την αγορά ενός εσωτερικού στούντιο ανέρχεται σε 1 εκατ. δολάρια. Οι κατοικίες ύψους 8 εκατ. δολαρίων αποτελούν σουίτες-ρετιρέ 600 τ.μ. και διαθέτουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιδιωτικό κατάστρωμα. Αυτές οι μονάδες ρετιρέ διαθέτουν δύο με τέσσερα υπνοδωμάτια, σε δύο ορόφους, που μπορούν να φιλοξενήσουν έως και 10 άτομα.

Οι αγοραστές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ διαφόρων κατοικιών, οι οποίες κυμαίνονται από 277 έως 432 τ.μ., με τις τιμές τους να ξεκινούν από 2,45 εκατ. δολάρια.

Ο Άλιστερ Πούντον, Διευθύνων Σύμβουλος της Storyline Cruises, με έδρα το Μαϊάμι, περιγράφει τη ζωή στο Narrative ως μία ατελείωτη εξερεύνηση που μοιράζεται με άλλους συνταξιδιώτες του, οι οποίοι έχουν την ίδια νοοτροπία με αυτόν.

«Kάτοικος του Narrative θεωρείται αυτός που αναζητά την περιπέτεια, αλλά με την έννοια της κοινότητας», είπε ο κ. Πούντον. «Δίνουμε στους ανθρώπους αυτούς την ευκαιρία να ζήσουν την περιπέτεια, παρέχοντάς τους όλες τις ανέσεις και ευκαιρίες να εξερευνήσουν τον κόσμο».

Το Narrative θα ταξιδέψει σε έξι ηπείρους, σε ένα παρθενικό ταξίδι 1.000 ημερών, ώστε να κάνει τον γύρο του κόσμου. Οι κάτοικοι θα έχουν αρκετές ημέρες μπροστά τους για να εξερευνήσουν τα περισσότερα λιμάνια, ενώ θα έχουν και την ευκαιρία να ψηφίσουν εάν θέλουν να παραμείνουν στο ίδιο λιμάνι ή να ταξιδέψουν για τον επόμενο προορισμό.

Το πλοίο θα διαθέτει 20 εστιατόρια και μπαρ, μια μικροζυθοποιία, αποβίβαση σε μαρίνα, τρεις πισίνες, χώρο ηλιοθεραπείας, περιοχή άσκησης κατοικίδιων ζώων, εμπορικό κέντρο, Ινστιτούτο αισθητικής, βιβλιοθήκη με 10.000 βιβλία, κινηματογράφο, στούντιο τέχνης, μπόουλινγκ, υπαίθριο στίβο, γυμναστήριο, στούντιο γιόγκα, προσομοιωτές γκολφ και προγράμματα εκπαίδευσης νέων. Το Storyline προσφέρει τη δυνατότητα απαντήσεων σε ερωτήματα σχετικά με την ιθαγένεια, τις ιατρικές παροχές, τους τρόπους επικοινωνίας και άλλα πρακτικά στοιχεία.

«Εάν θέλετε να πάτε κρουαζιέρα, μπορείτε να πάτε κρουαζιέρα», προσθέτει ο Πούντον. «Αλλά, ίσως μετά από έναν μήνα, να θέλετε να επιστρέψετε στο κρεβάτι σας και τις ανέσεις του σπιτιού σας. Προσφέρουμε τις ανέσεις που χρειάζεται, ώστε όσοι είναι στο πλοίο να νιώθουν σαν να είναι σπίτι τους».

Το Residences at Sea, με έδρα το Fort Lauderdale, κατέχει το The World – το μόνο σούπερ γιοτ, σήμερα, που μπορεί να κατοικηθεί και βρίσκεται στη θάλασσα. Τα διαμερίσματα του The World πουλήθηκαν, το 2006, αλλά οι μεσίτες έχουν κρατήσει λίγες κατοικίες για μεταπώληση. Με μήκος 196 μέτρα και πλάτος 29 μέτρα, το The World μεταφέρει τους 150 έως 200 ιδιοκτήτες σε ταξίδι για τον γύρο του κόσμου, κάθε δύο με τρία χρόνια, ακολουθώντας δρομολόγιο που επιλέγεται από τους ίδιους τους κατοίκους σε κοινοτική ψηφοφορία.

Οι τιμές μεταπώλησης στο πλοίο κυμαίνονται από 2 εκατ. δολάρια για ένα στούντιο έως 15 εκατ. δολάρια για ένα τριάρι, εξαιρουμένων των κόστων ιδιοκτησίας. Υπάρχει, επίσης, μία λίστα αναμονής για μερικές κατοικίες με συγκεκριμένες διαστάσεις.

Η Πάμελα Κόνοβερ, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Residences at Sea, τόνισε ως κύριο πόλο έλξης το φιλικό κλίμα που επικρατεί στο The World.

«Το The World είναι μια διεθνής κοινότητα 150 οικογενειών από 20 διαφορετικές χώρες», εξηγεί η κα Κόνοβερ. «Στο πλοίο, επικρατεί ένα έντονο αίσθημα κοινότητας. Επικρατεί ένα φιλόξενο και φιλικό περιβάλλον και νομίζω ότι οι κάτοικοι επιθυμούν πραγματικά να περάσουν χρόνο μεταξύ τους.»

Οι παροχές του γιοτ περιλαμβάνουν σπα και γυμναστήριο, μια σειρά διαλέξεων σχετικά με το βραβείο Νόμπελ, ιδιωτικά τουρ, έξι εστιατόρια και καφετέριες, πέντε κοκτέιλ μπαρ, ένα γκουρμέ ντελικατέσεν με τοπικά προϊόντα που προμηθεύεται ο αρχι-σεφ του πλοίου και μια κάβα στην οποία μπορούν να αποθηκευτούν 16.000 μπουκάλια.

Σύμφωνα με την κα Κόνοβερ, το The World πραγματοποιεί δύο ή τρεις ειδικές αποστολές κάθε χρόνο. Πρόσφατες διαδρομές περιλαμβάνουν το Βορειοδυτικό Πέρασμα του Καναδά, το Εθνικό Πάρκο της Ρωσικής Αρκτικής και τα 80 νησιά της Μελανησίας.

«Τα σπίτια στο The World είναι δευτερεύουσες κατοικίες», προσθέτει η ίδια. «Πολλοί από τους κατοίκους μας είναι παλιοί ή τωρινοί ιδιοκτήτες γιοτ ή σούπερ γιοτ, οι οποίοι ελκύονται από τον ξέγνοιαστο τρόπο ζωής του να κατέχουν ένα σπίτι που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και στο οποίο ζουν στην πολυτέλεια και νιώθουν ότι τους καλομαθαίνουν. Αποτελεί μία τέλεια εναλλακτική της ατομικής ιδιοκτησίας γιοτ, που προσφέρει υπηρεσίες και παροχές που θα ήταν δύσκολο να επιτύχει κανείς μόνος του».

Η κα Κόνοβερ προσθέτει ότι πολλοί από τους κατοίκους του The World είναι επιχειρηματίες που είτε είναι συνταξιούχοι ή εξακολουθούν να λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους έχοντας την ευελιξία του να ταξιδεύουν. Η δορυφορική επικοινωνία επιτρέπει στους επιβαίνοντες να βρίσκονται σε επικοινωνία με τα σπίτια τους.

«Θα έλεγα ότι στους κατοίκους μας αρέσει να είναι δραστήριοι και να απολαμβάνουν τα ποικίλα προγράμματα γυμναστικής και ευεξίας που προσφέρονται ενώ είναι στο πλοίο», συνέχισε η ίδια. «Πολλοί από αυτούς είναι ενθουσιώδεις δύτες, παίκτες γκολφ και φωτογράφοι».

Μια μοναδική και πολύ δεμένη κοινότητα στη θάλασσα

Πέραν από τα κοινοτικά γιοτ, η κατασκευή διασυνδεδεμένων μαρινών που μπορούν να κατοικηθούν και άλλων πλωτών κοινοτήτων που κατοικούνται κερδίζει δυναμική καθώς, όσοι διαθέτουν τα μέσα για να ξεφύγουν από τις πόλεις, αναζητούν μια εναλλακτική λύση, η οποία δεν θα είναι προαστιακή. Η Βρετανική International Marine Floatation Systems, με έδρα την Κολούμπια, κατασκευάζει τα πάντα, από μεμονωμένες πλωτές κατοικίες έως τις μαρίνες που τις ενώνουν.

Ο Ματίας Τόμπιας, Διευθυντής του IMFS, επιμένει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν τη ζωή σε πλωτά σπίτια επειδή θέλουν να είναι κοντά στη φύση και να βιώσουν την αίσθηση απόδρασης σε εκείνον τον άλλο κόσμο, ενώ βρίσκονται μεταξύ ευχάριστων ανθρώπων.

«Οι κοινότητες πλωτών οικιών είναι μια πολύ δεμένη ομάδα που πραγματικά φροντίζει ο ένας τον άλλον», λέει ο κ. Tόμπιας. «Αν ταξιδέψετε και αφήσετε το πλωτό σπίτι σας, ξέρετε ότι οι γείτονές σας θα το προσέχουν. Σε μια πλωτή κοινότητα, οι προσωπικές σχέσεις καλλιεργούνται και οι άνθρωποι έχουν μια αίσθηση ευθύνης ο ένας απέναντι στον άλλον».

Ο Tόμπιας πιστεύει ότι οι επενδύσεις σε πλωτές κατοικίες δεν διαφέρουν από τις συμβατικές κατοικίες στη Γη.

«Τα πάντα έχουν σχέση με την τοποθεσία», συνεχίζει ο ίδιος. «Ωστόσο, καθώς πρόκειται για παραθαλάσσιες κατοικίες, εάν βρείτε την τοποθεσία που επιθυμείτε, οι τιμές είναι συγκρίσιμες με άλλα παραθαλάσσια σπίτια στην περιοχή σας. Στη Βόρεια Αμερική, υπάρχει τόσο μεγάλη έλλειψη διαθέσιμων πλωτών κατοικιών που οι κατοικίες που διατίθενται στην αγορά τείνουν να τραβούν πολλή προσοχή».

Φυσικά, στη σκιά του κορωνοϊού, η έννοια της πανδημίας προσθέτει και αφαιρεί από τη γοητεία της ζωής στη θάλασσα – ειδικά σε γιοτ που θυμίζουν «κοινότητα». Ένα διαμέρισμα στο πλοίο απομακρύνει τον ιδιοκτήτη όσο το δυνατόν περισσότερο από τα κέντρα των μεγάλων πόλεων, ενώ τον φέρνει πιο κοντά με τους γείτονές του κατά τη διάρκεια ενός, πιθανώς, ατελείωτου ταξιδιού. Έτσι, όσοι ζουν στο πλοίο έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιατρικές εγκαταστάσεις, ενώ το νερό, ο αέρας και οι επιφάνειες καθαρίζονται συνεχώς.

«Κατά τη διάρκεια του κορωνοϊού, οι άνθρωποι ανακάλυψαν ότι μπορούσαν να εργάζονται από το σπίτι», προσθέτει ο κ. Πούντον, από τη Storyline. «Όταν συνειδητοποίησαν ότι το σπίτι τους μπορεί να είναι οπουδήποτε, η ζωή στο Narrative άρχισε να αποτελεί μία επιλογή για αυτούς.» Δεδομένου ότι δεν πρόκειται για κρουαζιέρα, αλλά για σπίτι, το ιατρικό μας προσωπικό σχεδιάζει το κέντρο ευεξίας και το νοσοκομείο του Narrative, ενώ αποφασίζει ποιες διαδικασίες καθαρισμού πλοίου θα πρέπει να ακολουθηθούν, ώστε να είναι όλοι ασφαλείς»

Αυτό το άρθρο δημοσιεύθηκε, αρχικά, στο Mansion Global.

Μεταφράστηκε στα Ελληνικά από τον Οικονομικό Ταχυδρόμο