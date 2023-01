Τηλεθέαση Σαββάτου 31/12: Τι επέλεξε το κοινό για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς; Ο θεαματικός τελικός του J2US και η επιστροφή του Σπύρου Παπαδόπουλου

Ρεβεγιόν με τα προσφερόμενα μουσικά προγράμματα των καναλιών έκανε το τηλεοπτικό κοινό την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Εκείνο βέβαια που συγκέντρωσε τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης ήταν ο τελικός του J2US, ένα πάρτι που ξεκίνησε στις 20.00 και τελείωσε λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Σπίτι με το Mega και το ρεβεγιόν με τον Πάνο Κιάμο, ενώ την έκπληξη έκανε στην τρίτη θέση η ΕΡΤ με το εορταστικό πρόγραμμα με παρουσιαστή τον Σπύρο Παπαδόπουλο σε ένα επικό comeback σε αυτή τη θέση. Το πρόγραμμα έφτασε και πάνω από 19% στο δυναμικό κοινό αποδεικνύοντας ότι το κοινό μάλλον θέλει τον ηθοποιό σε αυτόν τον ρόλο.

Στους νικητές και ο Μάρκος Σεφερλής διότι αν μη τι άλλο η θεατρική του παράσταση κράτησε τον ΑΝΤ1 πάνω από το 10% κόντρα στα μουσικά μεγαθήρια, τη στιγμή που το εορταστικό πρόγραμμα του Open, η ελληνική ταινία του ΣΚΑΪ και η ξένη του Star έμειναν κάτω από τη βάση.

Ο ΣΚΑΪ βέβαια μπορεί να πανηγυρίσει την πρωτιά στην πρωινή ζώνη αφού οι Δεκατιανοί του έδωσαν διψήφιο ποσοστό ενώ στην πολύ πρωινή ζώνη το κοινό επέλεξε Mega Σαββατοκύριακο έναντι του Γιώργου Αυτιά που ήρθε δεύτερος.

Ο Alpha πήρε πρωτιά στο κεντρικό δελτίο, το τελευταίο της χρονιάς ενώ αποχαιρέτησε το 2022 βγαίνοντας πρώτος στο δυναμικό κοινό στην τηλεθέαση ημέρας.

Τι είδε αναλυτικά το δυναμικό κοινό 18-54 σύμφωνα με τις πρώτες «ακαθάριστες» μετρήσεις τηλεθέασης;

ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ

Ξένη ταινία Happy feet 2 (ALPHA): 11,7%

Ξένη ταινία Βarbie (ΑΝΤ1): 1,4%

Mega Σαββατοκύριακο (MEGA): 20,4%

Τώρα μαζί (OPEN): 12,4%

Παιδικό πρόγραμμα (STAR): 3,3%

Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά (ΣΚΑΪ): 15,6%

Ξένη ταινία Το θαύμα των Χριστουγέννων (ΑLPHA): 9,3%

Ξένη ταινία Housesitter (ΑΝΤ1): 7,6%

Ξένη ταινία Smurfs (MEGA): 13,2%

Open weekend (OPEN): 5,5%

Οι Δεκατιανοί (ΣΚΑΪ): 13,4%

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)(ΑLPHA): 11,6%

Ελληνική ταινία Ο κύριος πτέραρχος (ΑLPHA): 7,7%

Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) (ΑΝΤ1): 6,3%

Πέτα τη φριτέζα (Ε) (ΑΝΤ1): 9,2%

Ξένη ταινία Ξενοδοχείο τεράτων 3 (MEGA):18,1%

Open sport (OPEN): 5,3%

Ξένη ταινία Έχετε mail στον υπολογιστή σας (STAR): 8,4%

Ξένη ταινία Ο διάβολος φοράει Πράντα (ΣΚΑΪ): 9,1%

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Kitchen Lab (Ε) (ALPHA): 7,5%

Το σόι σου (Ε)(ALPHA): 12,1%

Ελληνική ταινία Ένας ιππότης για τη Βασούλα (ΑΝΤ1): 13,5%

Fishy (E) (MEGA): 10,1%

Ευτυχισμένοι μαζί (Ε) (MEGA): 9,9%

Εικόνες (Ε) (OPEN): 5,8%

Cash or trash (Ε)(STAR): 9%

Γλυκάνισος (ΣΚΑΪ): 7,5%

ΒΡΑΔΙΝΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ALPHA: 15,8%

ΑΝΤ1: 14,5%

MEGA: 9,8%

OPEN: 6,2%

STAR: 9,7%

ΣΚΑΪ: 8,8%

PRIME TIME

Just the 2 of us Τελικός (ΑLPHA): 22,2%

Ελληνική ταινία Η θεία από το Σικάγο (ΑΝΤ1): 12,1%

Θεατρική παράσταση Πράκτωρ 00Λεφτά (ΑΝΤ1): 10,1%

Σπίτι με το Mega (MEGA): 9,2%

Λάβα (OPEN): 5,3%

Ό,τι αγαπώ (OPEN): 5,6%

Ξένη ταινία The boss baby (STAR): 7,4%

Ελληνική ταινία Η κόρη μου η σοσιαλίστρια (ΣΚΑΪ): 5,5%

LATE NIGHT

Ξένη ταινία Αγάπη είναι (ΑΝΤ1): 4,1%

Ξένη ταινία Χριστούγεννα στην πρίζα (OPEN): 2,9%

Ξένη ταινία Μόνος στο σπίτι (STAR): 5,7%

Ξένη ταινία Επικίνδυνη αποστολή 3 (ΣΚΑΪ): 2,2%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ 18-54

ALPHA: 16%

ΑΝΤ1: 9,5%

MEGA: 15,8%

OPEN: 5,9%

STAR: 7,4%

ΕΡΤ1: 7,7%

