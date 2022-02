Tinder: Επανέρχεται το ραντεβού στα τυφλά

Τη νέα δυνατότητα για ραντεβού στα τυφλά λανσάρει το Tinder κάνοντας τη διαφορά στο διαδικτυακό dating.

Σύμφωνα με την dailymail.co.uk η καινούργια δυνατότητα ονομάζεται «Γρήγορη συνομιλία: Ραντεβού στα τυφλά» και απευθύνεται στους χρήστες της γενιάς Gen Z, δηλαδή σε όσα άτομα είναι από 18 έως 25 ετών, τα οποία μάλιστα αποτελούν το 50% των χρηστών.

Οι χρήστες δεν θα μπορούν αμέσως να κάνουν match ή να δουν το προφίλ για το άτομο που επιθυμούν, αλλά θα πρέπει να απαντήσουν σε μία σειρά από ερωτήσεις.

Έτσι, οι ερωτήσεις θα περιλαμβάνουν μια σειρά από μηνύματα, όπως «είναι εντάξει να φοράς ένα πουκάμισο … φορές χωρίς να το πλύνεις» και «έβαλα κέτσαπ σε …».

Στη συνέχεια, τα πλήρη προφίλ θα αποκαλύπτονται μόνο εάν και τα δύο άτομα αποφασίσουν να ταιριάξουν μετά την συνομιλία.

Tinder has launched a 'blind date' experience that allows users to select a potential partner based on chat rather than appearance. https://t.co/EKLjsS26fI

— STV News (@STVNews) February 10, 2022