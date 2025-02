Τίτλοι τέλους για το Skype – Κλείνει τον Μάιο

Τέλος εποχής για την πρωτοπόρο πλατφόρμα διαδικτυακών μηνυμάτων και κλήσεων, Skype. Όπως έκανε γνωστό η Microsoft, το Skype θα κλείσει τον Μάιο.

Το Skype ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και σήμερα θεωρείται ξεπερασμένο, δεδομένου ότι εμφανίστηκαν πολυάριθμα τεχνολογικά εργαλεία τηλεπικοινωνιών και άλλες υπηρεσίες, όπως το Zoom.

Το Skype, το οποίο δημιουργήθηκε από Σκανδιναβούς επιχειρηματίες, αγοράστηκε το 2011 από τον αμερικανικό κολοσσό λογισμικού για 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το Skype μαγνήτισε το ενδιαφέρον τη δεκαετία του 2000 προσφέροντας έναν τρόπο επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, ωστόσο, όπως αναφέρει το CNBC, «σκόνταψε» στην εποχή της κινητής τηλεφωνίας και δεν γνώρισε μεγάλη άνθηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Starting in May 2025, Skype will no longer be available. Over the coming days you can sign in to Microsoft Teams Free with your Skype account to stay connected with all your chats and contacts. Thank you for being part of Skype pic.twitter.com/EZ2wJLOQ1a

— Skype (@Skype) February 28, 2025